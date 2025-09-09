Zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym od 2026 roku: doprecyzowanie kompetencji i strój urzędowy doradców podatkowych, nowości w egzaminach

W dniu 9 września 2025 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o doradztwie podatkowym oraz ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przepisy dotyczące doradztwa podatkowego zostają dostosowane do współczesnych realiów prawnych, technologicznych i rynkowych. Nowe rozwiązania mają poprawić funkcjonowanie samorządu zawodowego doradców podatkowych.

Przepisy dotyczące doradztwa podatkowego zostają dostosowane do obecnych uwarunkowań prawnych i rynkowych, mają podnieść efektywność, przejrzystość oraz jakość świadczonych usług.

Doprecyzowanie zakresu czynności doradztwa podatkowego

Doprecyzowanie zakresu czynności doradztwa podatkowego jednoznacznie umożliwi doradcom podatkowym udzielanie porad, opinii i wyjaśnień dotyczących opłat, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Zwiększy się tym samym bezpieczeństwo i ochrona podatników oraz innych podmiotów realizujących obowiązki z zakresu tych danin publicznych, którzy uzyskają wsparcie w zapewnieniu prawidłowości tego rodzaju rozliczeń publicznoprawnych.



Doradcy podatkowi będą mogli także pomagać lub wykonywać obowiązki informacyjne, sprawozdawcze oraz związane z raportowaniem, wynikające m.in. z prawa podatkowego i przepisów o wymianie informacji podatkowych, w imieniu i na rzecz podmiotów, na których te obowiązki ciążą.

Zmiany w egzaminach na doradcę podatkowego

Usprawniony zostanie proces egzaminacyjny na doradcę podatkowego. Egzamin zostanie dostosowany do realnych obowiązków zawodowych doradcy podatkowego. Nowością będzie wykorzystanie systemu teleinformatycznego do wnioskowania o egzamin i jego przeprowadzania. Nowe przepisy uproszczą także zasady wnoszenia opłat i ich zwrotu.



Wprowadzone zostają zmiany w funkcjonowaniu Komisji Egzaminacyjnej. Zwiększy się liczba członków oraz wzmocnione zostają kompetencje i sprawność działania Komisji.

Większe uprawnienia KIDP

Wzmocni się również rola samorządu zawodowego doradców podatkowych. Usprawniona zostaje działalność dyscyplinarna Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Skuteczniej egzekwowane będą obowiązki zawodowe doradców.

Doradztwo podatkowe na umowie cywilnoprawnej

Możliwe będzie wykonywanie czynności doradztwa podatkowego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Rozwiązanie wpłynie na zwiększenie elastyczności w podejmowaniu pracy przez doradców podatkowych i wyrównanie możliwości na rynku świadczonych usług.

Toga dla doradcy podatkowego

Wprowadzony zostaje strój urzędowy doradcy podatkowego, który bierze udział w rozprawach sądowych. Chodzi o zbliżenie zasad funkcjonowania zawodu doradcy podatkowego do zawodu m.in. adwokata i radcy prawnego oraz zwiększenie prestiżu tej grupy zawodowej.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Planuje się, że nowe przepisy wejdą w życie zasadniczo od 1 stycznia 2026 roku.

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (UD134).