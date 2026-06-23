REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Trump grozi Francji 100-procentowymi cłami na wina. Spór o podatek cyfrowy znów eskaluje

Trump grozi Francji 100-procentowymi cłami na wina. Spór o podatek cyfrowy znów eskaluje

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 czerwca 2026, 07:39
oprac. Adam Kuchta
Trump
Trump grozi Francji 100-procentowymi cłami na wina. Spór o podatek cyfrowy znów eskaluje
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Prezydent Donald Trump ostrzegł, że Stany Zjednoczone „nie będą miały innego wyboru”, jak tylko nałożyć 100-procentowe cła na francuskie wina, jeśli Paryż nie zniesie podatku cyfrowego nakładanego na amerykańskie giganty technologiczne. Spór między USA a Francją o opodatkowanie big techów ponownie zaostrza napięcia handlowe między sojusznikami.

Groźba 100-procentowych ceł na francuskie wina

Prezydent Donald Trump ostrzegł, że Stany Zjednoczone „nie będą miały innego wyboru”, jak tylko nałożyć 100-procentowe cła na francuskie wina, o ile Paryż nie zniesie podatku cyfrowego nakładanego na amerykańskich gigantów technologicznych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Trump w rozmowie z dziennikiem „New York Post” powiedział, że przekazał ostrzeżenie bezpośrednio prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi, domagając się od niego zniesienia 3-procentowego podatku od usług cyfrowych. Zagroził, że w przeciwnym razie francuski sektor winiarski spotkają "druzgocące konsekwencje" na amerykańskim rynku. Ponad jedna piąta dochodów ze sprzedaży francuskich win pochodzi z USA.

„Druzgocące konsekwencje” dla francuskich producentów

„Poprosiłem go, aby nie nakładał opłat na amerykańskie firmy, a jeśli to zrobią, nie będę miał innego wyboru, jak nałożyć 100-procentowe cło na wszystkie szampany i wina pochodzące z Francji. Wszystko, co musi zrobić, to znieść podatek od sprzedaży, a wtedy nie będzie podlegał tego rodzaju presji” - powiedział Trump.

Jak przypomina „NYP”, francuski podatek od usług cyfrowych obowiązuje od 2019 roku. Nakłada on szeroko zakrojony 3-procentowy podatek od lokalnych przychodów generowanych przez takie firmy jak Alphabet (spółka macierzysta Google), Amazon, Meta i Apple. Ponieważ wyliczany jest od przychodów, a nie zysków, najsilniej uderza w amerykańskich gigantów technologicznych, a według francuskiego ministerstwa finansów w 2025 roku przyniósł ok. 600 mln euro.

REKLAMA

Szkolenie online: VAT 2026 – zmiany przepisów, orzecznictwo i interpretacje
Autopromocja

Szkolenie online:
VAT 2026 – zmiany przepisów, orzecznictwo i interpretacje

Sprawdź

Podatek cyfrowy we Francji i reakcja USA

Spór wokół podatku nasilił się, gdy w październiku zeszłego roku francuskie Zgromadzenie Narodowe przegłosowało stosunkiem głosów 296 do 58 podwojenie podatku do 6 proc. i zawężenie progu, aby objął on wyłącznie największych globalnych graczy. Posunięcie to zostało ostatecznie zablokowane przez rząd.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tło konfliktu handlowego USA–Francja

Francuski podatek cyfrowy od lat pozostaje jednym z głównych punktów spornych w relacjach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Francją. Waszyngton wielokrotnie krytykował go jako narzędzie uderzające w amerykańskie firmy technologiczne, podczas gdy Paryż argumentuje, że ma on na celu bardziej sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji działających na jego rynku.

Zobacz również:
Powiązane
Fiskus zagląda do firm bez kontroli. Rekordowa liczba sprawdzeń i miliardy złotych wykrytych zaległości
Fiskus zagląda do firm bez kontroli. Rekordowa liczba sprawdzeń i miliardy złotych wykrytych zaległości
Ceny paliw dzisiaj [23 czerwca]. Ile za litr benzyny lub oleju napędowego?
Ceny paliw dzisiaj [23 czerwca]. Ile za litr benzyny lub oleju napędowego?
KSeF dla wspólnot mieszkaniowych pod znakiem zapytania. Posłanka pyta resort finansów o możliwe wyłączenie
KSeF dla wspólnot mieszkaniowych pod znakiem zapytania. Posłanka pyta resort finansów o możliwe wyłączenie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Dzierżawa rolnicza tylko na piśmie. Rząd szykuje rewolucję dla właścicieli gruntów i dzierżawców
23 cze 2026

Koniec ustnych umów dzierżawy gruntów rolnych, nowe obowiązki dla stron oraz większa ochrona długoterminowych dzierżawców – takie zmiany przewiduje projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nowe przepisy mają uporządkować rynek dzierżawy rolnej i ograniczyć spory wynikające z nieformalnych ustaleń.
PIP przekształci "śmieciówki" w umowy o pracę. Jakie kryteria zadecydują? Czym jest podporządkowanie pracownicze? Jak będzie przebiegać procedura?
23 cze 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że 8 lipca 2026 r. wejdzie w życie zasadnicza część zmian przepisów w ramach największej od lat reformy Państwowej Inspekcji Pracy. PIP dostanie nowe uprawnienia i narzędzia prawne do walki z nieprawidłowo zawartymi umowami i „śmieciowym” zatrudnieniem. Podstawowym nowym uprawnieniem jest przyznanie okręgowym inspektorom pracy prawa przekształcania umów, które są niezgodne z prawem - np. pozorują umowę zlecenia, a tak naprawdę jest to umowa o pracę.
Ile jest dni na wystawienie faktury w KSeF? Obowiązki przedsiębiorców w codziennym działaniu systemu
23 cze 2026

Po kilku miesiącach od wprowadzenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur, przedsiębiorcy oraz biura rachunkowe weryfikują teorię przepisów z codzienną praktyką. Jednym z najczęstszych punktów spornych w relacjach z kontrahentami pozostaje terminowość wystawiania dokumentów oraz poprawne stosowanie procedur offline. Monika Piątkowska, doradca podatkowy fillup, sprawdza, jak obecne przepisy wpływają na tradycyjne terminy rozliczeń podatku dochodowego i VAT.
Trump grozi Francji 100-procentowymi cłami na wina. Spór o podatek cyfrowy znów eskaluje
23 cze 2026

Prezydent Donald Trump ostrzegł, że Stany Zjednoczone „nie będą miały innego wyboru”, jak tylko nałożyć 100-procentowe cła na francuskie wina, jeśli Paryż nie zniesie podatku cyfrowego nakładanego na amerykańskie giganty technologiczne. Spór między USA a Francją o opodatkowanie big techów ponownie zaostrza napięcia handlowe między sojusznikami.

REKLAMA

Powołanie biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego spółki – kto, kiedy i na jakich zasadach. Kiedy firma audytorska może rozpocząć prace?
22 cze 2026

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, w przewidzianych tą ustawą przypadkach roczne sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu przez biegłego rewidenta, który sporządza z tego badania stosowną opinię. Obowiązek ten stanowi nie tylko ustawowy mechanizm weryfikacji treści sprawozdania finansowego przez niezależny podmiot zewnętrzny, ale również jeden z kluczowych instrumentów nadzoru właścicielskiego nad rzetelnością sprawozdawczości finansowej.
Nowa era ochrony europejskiego rynku stali - Unia Europejska przyjmuje nowe regulacje w zakresie ceł ochronnych i kontyngentów
22 cze 2026

W dniu 8 czerwca 2026 r. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła nowe przepisy mające na celu wzmocnienie ochrony unijnego rynku stali przed skutkami globalnej nadprodukcji. Przyjęte rozwiązania stanowią odpowiedź na utrzymującą się od wielu lat nadwyżkę mocy produkcyjnych w światowym sektorze hutniczym oraz rosnącą presję importową wywieraną na producentów unijnych. Nowe regulacje mają zastąpić obowiązujące od 2019 r. środki ochronne dotyczące przywozu wyrobów stalowych, które wygasają z końcem czerwca 2026 r. Choć proces legislacyjny został już zasadniczo zakończony, na dzień przygotowania niniejszego artykułu tekst rozporządzenia nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Oznacza to, że przedsiębiorcy znają już kierunek zmian, jednak nadal oczekują na publikację ostatecznej treści nowych przepisów.
Kawa z INFORLEX: Bezpłatne spotkanie online. JPK_CIT – nowe obowiązki
22 cze 2026

Zmiany w przepisach podatkowych wymuszają na księgowych i biurach rachunkowych coraz większą precyzję w raportowaniu. W 2026 roku coraz większe będzie miało znaczenie prawidłowe wypełnianie JPK_CIT, a urzędy skarbowe zyskują narzędzia do automatycznej weryfikacji danych. To oznacza, że błędy czy niepełne informacje w księgach rachunkowych mogą skutkować kontrolą lub koniecznością korekt.
KSeF dla wspólnot mieszkaniowych pod znakiem zapytania. Posłanka pyta resort finansów o możliwe wyłączenie
22 cze 2026

Docelowo ponad 190 tys. wspólnot mieszkaniowych i blisko 4 mln lokali mogą zostać objęte obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Posłanka Gabriela Lenartowicz zwróciła się do Ministerstwa Finansów z pytaniami o zasadność takich regulacji. W odpowiedzi resort nie przewiduje obecnie wyłączenia wspólnot mieszkaniowych z systemu, choć nie wyklucza przyszłych zmian.

REKLAMA

Skarbówka odmówiła zwolnienia z podatku. Matka kupiła córce mieszkanie, ale jeden przelew przekreślił ulgę
22 cze 2026

Rodzinne darowizny od lat uchodzą za jedną z najbezpieczniejszych form przekazywania majątku. Wielu Polaków jest przekonanych, że jeśli pieniądze przekazuje matka, ojciec, dziecko czy rodzeństwo, a cała operacja jest uczciwa, udokumentowana i zgłoszona do urzędu skarbowego, to zwolnienie z podatku jest praktycznie gwarantowane. Najnowsza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje jednak, że rzeczywistość może wyglądać zupełnie inaczej.
Fiskus zagląda do firm bez kontroli. Rekordowa liczba sprawdzeń i miliardy złotych wykrytych zaległości
23 cze 2026

Administracja skarbowa coraz skuteczniej kontroluje przedsiębiorców bez konieczności wizyt w firmach. Dzięki danym z Jednolitego Pliku Kontrolnego i Krajowego Systemu e-Faktur liczba czynności sprawdzających rośnie z roku na rok, a wykrywane zaległości podatkowe liczone są już w miliardach złotych. Eksperci ostrzegają jednak, że rozwój cyfrowych narzędzi może oznaczać niemal stały monitoring działalności gospodarczej.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA