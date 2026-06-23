Trump grozi Francji 100-procentowymi cłami na wina. Spór o podatek cyfrowy znów eskaluje
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Prezydent Donald Trump ostrzegł, że Stany Zjednoczone „nie będą miały innego wyboru”, jak tylko nałożyć 100-procentowe cła na francuskie wina, jeśli Paryż nie zniesie podatku cyfrowego nakładanego na amerykańskie giganty technologiczne. Spór między USA a Francją o opodatkowanie big techów ponownie zaostrza napięcia handlowe między sojusznikami.
- Groźba 100-procentowych ceł na francuskie wina
- „Druzgocące konsekwencje” dla francuskich producentów
- Podatek cyfrowy we Francji i reakcja USA
- Tło konfliktu handlowego USA–Francja
Groźba 100-procentowych ceł na francuskie wina
Prezydent Donald Trump ostrzegł, że Stany Zjednoczone „nie będą miały innego wyboru”, jak tylko nałożyć 100-procentowe cła na francuskie wina, o ile Paryż nie zniesie podatku cyfrowego nakładanego na amerykańskich gigantów technologicznych.
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Trump w rozmowie z dziennikiem „New York Post” powiedział, że przekazał ostrzeżenie bezpośrednio prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi, domagając się od niego zniesienia 3-procentowego podatku od usług cyfrowych. Zagroził, że w przeciwnym razie francuski sektor winiarski spotkają "druzgocące konsekwencje" na amerykańskim rynku. Ponad jedna piąta dochodów ze sprzedaży francuskich win pochodzi z USA.
„Druzgocące konsekwencje” dla francuskich producentów
„Poprosiłem go, aby nie nakładał opłat na amerykańskie firmy, a jeśli to zrobią, nie będę miał innego wyboru, jak nałożyć 100-procentowe cło na wszystkie szampany i wina pochodzące z Francji. Wszystko, co musi zrobić, to znieść podatek od sprzedaży, a wtedy nie będzie podlegał tego rodzaju presji” - powiedział Trump.
Jak przypomina „NYP”, francuski podatek od usług cyfrowych obowiązuje od 2019 roku. Nakłada on szeroko zakrojony 3-procentowy podatek od lokalnych przychodów generowanych przez takie firmy jak Alphabet (spółka macierzysta Google), Amazon, Meta i Apple. Ponieważ wyliczany jest od przychodów, a nie zysków, najsilniej uderza w amerykańskich gigantów technologicznych, a według francuskiego ministerstwa finansów w 2025 roku przyniósł ok. 600 mln euro.
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Podatek cyfrowy we Francji i reakcja USA
Spór wokół podatku nasilił się, gdy w październiku zeszłego roku francuskie Zgromadzenie Narodowe przegłosowało stosunkiem głosów 296 do 58 podwojenie podatku do 6 proc. i zawężenie progu, aby objął on wyłącznie największych globalnych graczy. Posunięcie to zostało ostatecznie zablokowane przez rząd.
Tło konfliktu handlowego USA–Francja
Francuski podatek cyfrowy od lat pozostaje jednym z głównych punktów spornych w relacjach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Francją. Waszyngton wielokrotnie krytykował go jako narzędzie uderzające w amerykańskie firmy technologiczne, podczas gdy Paryż argumentuje, że ma on na celu bardziej sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji działających na jego rynku.
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