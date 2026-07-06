Wakacje od składek ZUS w 2026 r. - nowy formularz wniosku RWS

ZUS udostępnił w lipcu 2026 r. nową wersję wniosku RWS o wakacje składkowe. Od początku wprowadzenia ulgi do ZUS-u wpłynęło ponad 3,28 mln wniosków, a wartość zwolnień z opłacania składek przekroczyła 4,2 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim złożono 155,5 tys. wniosków, a kwota przyznanych zwolnień wyniosła blisko 203 mln zł.

Na czym polegają wakacje składkowe

Wakacje składkowe pozwalają przedsiębiorcom raz w roku obniżyć koszty prowadzenia działalności w jednym wybranym miesiącu. W miesiącu objętym ulgą nie opłacają oni za siebie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składki te finansuje budżet państwa.



Ulga ta nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne ani składek opłacanych za pracowników, czy zleceniobiorców. Korzystanie z wakacji składkowych nie przerywa ciągłości ubezpieczenia społecznego i nie wpływa na prawo oraz wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych.

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To zwolnienie z ww. składek obejmuje składki ustalane od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje przedsiębiorcę. W przypadku wakacji składkowych nie stosuje się proporcjonalnego pomniejszenia podstawy wymiaru składek w sytuacji, gdy:

- niezdolność do pracy przedsiębiorcy trwa przez część miesiąca, za który ZUS zwolnił przedsiębiorcę z opłacenia składek,

- w trakcie tego miesiąca przedsiębiorca przestanie podlegać ubezpieczeniom.

Dla kogo wakacje składkowe

ZUS informuje, że z tej ulgi może skorzystać osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą (ma wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, CEiDG) lub jest komornikiem sądowym.



Trzeba jednak spełnić następujące warunki:



- W miesiącu przed złożeniem wniosku przedsiębiorca lub komornik sądowy ma zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych i wypadkowego) lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 10 ubezpieczonych ( wliczając siebie).

- Przy ustalaniu limitu istotna jest liczba osób podlegających ubezpieczeniom w miesiącu, który poprzedza miesiąc złożenia wniosku – od pierwszego do ostatniego dnia tego miesiąca. Oznacza to, że jeśli w czerwcu 2026 roku zostanie złożony wniosek o zwolnienie za lipiec 2026 roku, to trzeba ustalić liczbę osób, które w maju (od 1 do 31 maja 2026 roku) podlegały ubezpieczeniom choć jeden dzień.

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Do ww. limitu 10 ubezpieczonych wliczają się następujące osoby:

- przedsiębiorca lub komornik sądowy,

- pracownicy,

- zleceniobiorcy (z wyłączeniem uczniów i studentów do 26 roku życia),

- osoby, które z współpracują z przedsiębiorcą.



Do limitu zgłoszonych do ubezpieczeń nie wliczają się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, czyli między innymi osoby, które:

- pobierają zasiłek macierzyński,

- przebywają na urlopie wychowawczym bądź na urlopie bezpłatnym.

- jako osoba ubezpieczona przedsiębiorca lub komornik sądowy podlegał choć jeden dzień (dobrowolnie albo obowiązkowo) ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek.



- w ostatnich dwóch latach przed rokiem, w którym składany jest wniosek, przedsiębiorca nie miał przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat poprzedzających ten rok jego roczny przychód z tej działalności nie przekraczał równowartości w złotych 2 milionów euro.

Jeśli np. w czerwcu 2026 roku przedsiębiorca chcesz złożyć wniosek o wakacje od składek za lipiec 2026 roku, musi wziąć pod uwagę przychód za lata 2024 i 2025. Ograniczenie rocznego przychodu do wysokości, która nie przekracza równowartości w złotych 2 milionów euro, dotyczy tylko jednego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku, czyli 2024 albo 2025.



- jako osoba ubezpieczona w poprzednim roku oraz w roku, w którym przedsiębiorca składa wniosek (do dnia złożenia wniosku), nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego w roku rozpoczęcia działalności lub rok wcześniej wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności, które wchodzą w zakres obecnej działalności. Określenie końca weryfikowanego terminu jako „do dnia” oznacza „łącznie z tym dniem”.

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Przykład Prowadzący działalność gospodarczą od 1 maja 2026 roku złożył wniosek o wakacje składkowe 29 czerwca 2026 roku. Aby spełnić warunek, nie może wykonywać działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy od 1 stycznia 2025 roku do 29 czerwca 2026 roku.

Ponieważ ubezpieczenie chorobowe jest dla przedsiębiorcy dobrowolne, uzyska on zwolnienie z opłacenia składki na to ubezpieczenie, jeśli jest nim objęty w miesiącu, w którym składa wniosek, oraz miesiąc wcześniej. Musi podlegać temu ubezpieczeniu choć przez jeden dzień w obu miesiącach.

Ważne Zwolnienie z opłacenia składek stanowi pomoc de minimis. Jeśli chcesz skorzystać z wakacji składkowych, musisz dysponować limitem pomocy de minimis co najmniej w wysokości sumy obowiązujących Cię w danym miesiącu kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne, z których chcesz uzyskać zwolnienie. Kwota pomocy publicznej otrzymanej w ciągu 3 minionych lat nie może przekroczyć 300 tys. euro.

Nowa wersja formularza RWS

Przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali jeszcze z wakacji składkowych w 2026 r., nadal mogą to zrobić. Aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek, należy złożyć wniosek RWS za pośrednictwem eZUS oraz spełnić warunki określone w przepisach. Od 26 czerwca 2026 r. dostępna jest nowa wersja formularza – RWS 3.0. W sekcji „Informacje wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis” dodano nowe pole „Wersja PKD”, w którym przedsiębiorca wskazuje, czy stosuje klasyfikację PKD 2007, czy PKD 2025. Więcej informacji o zasadach korzystania z wakacji składkowych można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Popularne wakacje składkowe

Wakacje składkowe obowiązują od listopada 2024 r., a przedsiębiorcy po raz pierwszy mogli skorzystać z tej ulgi za grudzień 2024 r. Od początku funkcjonowania tego rozwiązania do ZUS wpłynęło 3 283 825 wniosków o wakacje składkowe. Zakład rozpatrzył już 3 276 705 z nich, czyli 99,8 proc. wszystkich zgłoszeń. Pełne zwolnienie z opłacania składek otrzymało 3 123 234 przedsiębiorców, co stanowi 95,3 proc. rozpatrzonych wniosków. Częściowe zwolnienie przyznano 18 969 przedsiębiorcom, natomiast 44 795 wniosków zakończyło się decyzją odmowną – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.



W województwie kujawsko-pomorskim przedsiębiorcy złożyli 155,5 tys. wniosków o wakacje składkowe. Pełne zwolnienie z opłacania składek otrzymało niemal 148 tys. przedsiębiorców, częściowe – 767, natomiast decyzję odmowną wydano w 2 311 sprawach.



Od początku obowiązywania wakacji składkowych budżet państwa pokrył zwolnienia o łącznej wartości 4,265 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim przedsiębiorcy zostali objęci wsparciem o wartości blisko 203 mln zł.



Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim