Składka zdrowotna od członków zarządu od 2022 roku

Od 2022 roku składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłacą osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Chodzi tu w szczególności o członków zarządu i prokurentów spółek.

Składka zdrowotna od osób pełniących funkcje na mocy aktu powołania. Kogo będą dotyczyć nowe przepisy?

Od 2022 roku na mocy dodanego do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art. 66 ust.1 pkt 35a zostanie wprowadzona konieczność obliczania, pobierania i odprowadzania składki zdrowotnej z wynagrodzeń osób, które pełnią swoją funkcję na podstawie aktu powołania i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Obecnie (do końca 2021 roku) sprawowanie tego typu stanowisk, nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek kwot za ubezpieczenia zdrowotne i społeczne z tytułu pełnienia tego typu funkcji. Przepis ten dotyczy np. członków zarządu, prokurentów, członków komisji rewizyjnych. Natomiast nie dotyczy powołania, o którym mowa w przepisach Kodeksu Pracy.

Warto dodać też, że wprowadzana od stycznia 2022 r. zmiana będzie dotyczyć nie tylko członków zarządów i prokurentów spółek polskich, ale też zagranicznych, o ile podlegają one polskiemu prawodawstwu.

Omawiana zmiana została wprowadzona przez ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2021 r., poz. 2105, przygotowaną w ramach programu rządowego zwanego Polski Ład lub Nowy Polski Ład.

Składka zdrowotna w praktyce - przykład

Czekające nas zmiany stanowią nie lada wyzwanie dla wielu przedsiębiorców i nastręczają również wielu pytań. Dlatego też, aby ułatwić im zrozumienie powyższego zagadnienia, omówmy je na konkretnych przykładach, które rozjaśnią wiele kwestii.

Przykład:

Pan Jan Kowalski na podstawie aktu powołania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5 000 zł brutto za pełnienie funkcji członka zarządu.

2021 rok 2022 rok 5 000 zł – 250 = 4 750 4 750 x 17% = 807,50 ~ 808 zł 5 000 zł – 808 zł = 4 192,00 zł 5 000 zł x 9% = 450 zł 5 000 zł – 250 = 4 750 4 750 x 17% = 807,50 ~ 808 zł 5 000 zł – 450 zł – 808 zł = 3 742,00 zł

Omówmy najpierw sytuację w 2021 roku. Pobieranie wynagrodzenia przez np. Członka Zarządu nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych ani do ubezpieczenia zdrowotnego w związku z czym wynagrodzenie to będzie tylko opodatkowane. Od kwoty wynagrodzenia odejmujemy miesięczne ryczałtowe koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł, wynik zaokrąglamy do pełnych złotych, otrzymując kwotę dochodu (podstawę opodatkowania). Obliczamy podatek 17% wg. skali podatkowej, wynik zaokrąglamy do pełnych złotych.

Po ustaleniu należnej zaliczki na podatek dochodowy PIT4R, obliczamy kwotę do wypłaty dla Członka Zarządu odejmując od kwoty przychodu obliczony podatek. Kwota 4 192,00 zł jest kwotą jaką powinien otrzymać Jan Kowalski na rachunek bankowy lub w gotówce do rąk własnych.

Analogicznie wygląda sytuacja w 2022 roku z tym że, dojdzie nam obowiązek obliczania i pobierania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowić będzie kwota wynagrodzenia, w tym przypadku będzie to 5 000,00 zł. Obliczamy wartość 9% składki. Od nowego roku należy ponadto pamiętać, że składka zdrowotna nie będzie odliczana od podatku w związku z czym wartość podatku pozostanie na tym samym poziomie, dojdzie do zapłaty składka zdrowotna a finalnie Pan Jan Kowalski otrzyma mniejsze wynagrodzenie.

W obu przypadkach całkowity koszt płacy wynosić będzie 5 000 zł jednakże proszę zauważyć, że od przyszłego roku z wynagrodzenia trzeba dodatkowo obliczyć i odprowadzić składkę zdrowotną. Jak Państwo również zauważą, składka zdrowotna nie będzie już odliczana

Patryk Pułka, Koordynator Kadr i Płac Clever Investment