Biura rachunkowe zyskały nowe narzędzie ułatwiające pracę

Koniec z proszeniem klientów o wysłanie wyciągów z rachunków bankowych. Dzięki nowej usłudze na platformie Apfino, biura rachunkowe mogą przyspieszyć swoją pracę i zoptymalizować ją pod względem kosztów.

Usługa „Rachunki bankowe klientów biur rachunkowych” została uruchomiona w sierpniu tego roku. Jej głównym celem jest wsparcie biur rachunkowych w wykonywaniu codziennych obowiązków. Na ułatwienia mogą liczyć podmioty pracujące w środowisku Comarch i korzystające z platformy Apfino, za której pośrednictwem usługa jest dostępna.

Dzięki nowemu rozwiązaniu biura rachunkowe zyskały możliwość potwierdzania sald i importu historii operacji z rachunków swoich klientów, nawet jeśli są one prowadzone w wielu bankach. Dane pobierane są do systemu Comarch ERP Optima automatycznie, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności. Dotychczas księgowi musieli czekać na to, aż klienci przekażą im wyciągi bankowe, a następnie ręcznie wprowadzać je do systemu.

Liczne korzyści

Jak podkreśla Michał Szastak, product manager w Apfino, manualne wprowadzanie danych staje się przeszłością, ponieważ historia operacji z kont bankowych klientów będzie automatycznie wczytywana do systemu Comarch ERP Optima, a faktury zostaną rozliczone bez dodatkowych działań. Dzięki nowemu narzędziu dotrzymanie terminów wykonywania zadań staje się pewniejsze oraz eliminowane są potencjalne błędy.

O te ostatnie nietrudno w starym systemie pracy, w przypadku przeprowadzania przez klientów licznych operacji bankowych oraz dostarczania ich historii w różnym formacie. Za sprawą wdrożenia nowego rozwiązania wszystko zostaje ujednolicone, zarówno w zakresie pobierania, jak i przekazywania danych, a co za tym idzie staje się bardziej przejrzyste.

Konsekwencją skorzystania z nowej usługi jest możliwość obniżenia kosztów operacyjnych przez biuro rachunkowe, co ma niebagatelne znaczenie wobec rosnących wydatków związanych z działalnością. Praca księgowych wykonywana jest bowiem szybciej i z większą dokładnością. Zaoszczędzony w ten sposób czas mogą oni wykorzystać do realizacji innych zadań, w tym na przykład do obsługi większej liczby klientów, co pozwala na rozwój biura bez konieczności zatrudniania nowych pracowników.

Użytkownicy platformy Apfino nie muszą płacić za wdrożenie i uruchomienie usługi „Rachunki bankowe klientów biur rachunkowych” i przez 60 dni mogą ją za darmo testować w nieograniczonym zakresie. Wystarczy poprosić klientów, aby umożliwili Apfino dostęp do listy swoich rachunków bankowych. Można podłączyć dowolną ich liczbę, co sprawia, że rozwiązanie to sprawdza się zarówno dla mniejszych, jak i większych firm.

Warto podkreślić, że wszelkie dane klientów i biura rachunkowego wprowadzane do usługi są bezpieczne. Spółka Comarch Finance Connect jest wpisana do rejestru AISP (ang. Account Information Service Provider), prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

– Na bazie AIS budujemy całą gamę usług, które sukcesywnie będziemy komunikować na rynku – informuje Łukasz Rozlach, prezes Comarch Finance Connect, spółki odpowiedzialnej za rozwój Apfino.

Platforma oferuje również adresowaną do przedsiębiorców usługę „Rachunki bankowe firmy”. Dzięki niej użytkownik w ramach jednego serwisu zyskuje podgląd do rachunków prowadzonych w najpopularniejszych polskich bankach. Nie musi się już logować do wielu serwisów.

– Nowa usługa dla firm dała możliwość potwierdzania sald, usprawnia codzienny ręczny import historii rachunków oraz identyfikację wpłat od klientów – tłumaczy Łukasz Rozlach.

Wygoda i prostota

Platforma onlinowa Apfino oferuje możliwość wygodnego korzystania z rozwiązań finansowych bezpośrednio w systemie księgowym. Opracowano ją z myślą o uproszczeniu zarządzania firmą. Umożliwia dostęp do usług faktoringowych, windykacji, weryfikacji kontrahentów w różnych rejestrach dłużników, fakturowania oraz oferuje linki do szybkich płatności. Dostarcza również rozwiązania dla biur rachunkowych, do wypełniania obowiązków wynikających z ustawy AML (ang. Anti-Money Laundering, przeciwdziałaniu prania pieniędzy).

PA