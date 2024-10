Technologia w służbie księgowości – jak nowoczesne narzędzia sprzyjają współpracy księgowych z przedsiębiorcami?

Praca w księgowości przestaje być wyłącznie synonimem nudnych, powtarzalnych czynności. Badanie fillup k24 „Portret księgowych w Polsce” pokazuje, że zawód coraz częściej postrzegany jest jako perspektywiczny i ciekawy, a wraz z rozwojem technologii ewoluuje w kierunku cyfryzacji i automatyzacji. Dostosowanie się do nowych realiów jest jednak wymagające. Na szczęście powstają coraz bardziej zaawansowane narzędzia, ułatwiające to zadanie.

Dobry doradca musi mieć przestrzeń na rozwój

Wyniki badania fillup k24 wskazują, że przedsiębiorcy coraz częściej postrzegają księgowych nie tylko jako opiekunów finansów, ale także zaufanych doradców, u których znajdą wsparcie. Co piąty przedsiębiorca uważa konsultacje za jeden z głównych obowiązków księgowego, a co trzeci oczekuje w przyszłości od swojego księgowego umiejętności zaawansowanej analizy danych.

– Szybko zmieniające się przepisy, adaptacja do nowych technologii i rosnące oczekiwania klientów i pracodawców stanowią dzisiaj najważniejsze wyzwania dla aż 87% polskich księgowych. Księgowi doskonale wiedzą, że punkty ciężkości w ich zawodzie nieco się zmieniają. Pytani o nowe wymagania stawiane ich profesji wskazywali najczęściej: zaawansowaną analizę danych, doradztwo strategiczne, zarządzanie ryzykiem. To, że polscy księgowi mają zapał do samorozwoju to jedno. Ale teraz – żeby nadążyć za rytmem zmian – potrzeba im przede wszystkim czasu na poszerzanie kompetencji i niezawodnego narzędzia u boku, które usprawni codzienną pracę – komentuje Artur Kaczmarek, dyrektor ds. komunikacji w e-file.

Technologia, która wspiera księgowych

Dzięki narzędziom takim jak fillup k24, które wspierają księgowych w codziennych zadaniach, można nie tylko automatyzować rutynowe procesy, ale także zacieśniać współpracę na linii księgowy – przedsiębiorca. W badaniu „Portret księgowych w Polsce” podkreślono, że skuteczna komunikacja oraz wzajemne zrozumienie są fundamentem efektywnej współpracy, a narzędzia cyfrowe ułatwiają ten proces. k24 dostarcza funkcjonalności, które nie tylko usprawniają wymianę informacji, ale także pomagają w bezbłędnym i sprawnym klasyfikowaniu i statusowaniu dokumentów.

e-file e-file Materiały prasowe

k24 spełnia wymagania, które polscy księgowi stawiają nowym technologiom. W raporcie ponad 61% badanych wskazało, że oszczędność czasu i zwiększenie efektywności są największymi atutami korzystania z zaawansowanych narzędzi. Z kolei z punktu widzenia przedsiębiorców na pierwsze miejsce wysuwała się redukcja błędów (40% wskazań). Znaczenie miała dla nich również lepsza analiza danych (prawie 28%) i lepsza komunikacja (prawie 25%).

– Obie strony, choć oczywiście w różnym natężeniu, wśród trzech najważniejszych zalet nowoczesnych technologii wymieniały te same czynniki: oszczędność czasu, zwiększenie efektywności, redukcję błędów. Choć adaptacja do nowych technologii dla co trzeciego księgowego stanowi wyzwanie, to warto zachować otwartość na zmiany. Automatyzacja w tym precyzyjny system OCR oraz usprawnienie komunikacji, które zapewnia k24, pozwala w dużej mierze uwolnić się od żmudnych czynności – zauważa Artur Kaczmarek.

Automatyzacja remedium na nadmiar obowiązków

Księgowy nadmiernie przytłoczony rutyną i zdany tylko na siebie nie może rozwinąć skrzydeł. Tymczasem badanie fillup k24 pokazuje, że przedsiębiorcy coraz częściej szukają księgowych, którzy są cierpliwi i komunikatywni (45%), zaangażowani w pracę na rzecz klienta/firmy (40%), a umiejętność współpracy i doradztwa może być czynnikiem, który wyróżni najlepszych specjalistów na rynku.

Doba nie jest jednak z gumy. Przy sporej liczbie codziennych zadań, które często bywają powtarzalne, może brakować czasu, by dodatkowo wspierać przedsiębiorców w zakresie doradztwa czy okazywać głębsze zaangażowanie sprawami finansowymi firmy.



Z pomocą przychodzi k24, który oferuje zaawansowany moduł do współpracy księgowych z klientami.

System umożliwia m.in.:

przypisywanie klientów do konkretnych pracowników,

automatyczne generowanie zaproszeń e-mail,

współpracę w czasie rzeczywistym,

efektywną komunikację między biurem rachunkowym a klientami dzięki wbudowanemu modułowi wiadomości.

Księgowi zyskują przestrzeń – i konkretne narzędzie – żeby budować zaufanie w codziennej pracy i skupić się na rozwoju swoich nowych kompetencji.

Przyszłość księgowości w nowoczesnym świecie

Z raportu fillup k24 wynika jasno, że przyszłość zawodu księgowego będzie nierozerwalna z technologią. Jednak nie oznacza to, że księgowi zostaną zastąpieni przez maszyny. Wręcz przeciwnie – jak pokazują wnioski z badania, rozwój technologii daje im szansę na odegranie jeszcze większej roli we wsparciu strategicznym firm. Umiejętności analityczne oraz doradcze będą coraz bardziej cenione, a bliska współpraca księgowych z przedsiębiorcami stanie się kluczowym elementem sukcesu w biznesie. Nowoczesny księgowy nie tylko będzie wspierał firmę w codziennym funkcjonowaniu, ale też w przełomowych momentach działalności.