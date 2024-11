Apfino z narzędziem dla sygnalistów

Ustawa o tzw. Ochronie sygnalistów to już obowiązek każdej firmy zatrudniającej co najmniej 50 pracowników i sporej grupy mniejszych organizacji**. W wypełnianiu tego obowiązku od teraz pomagać będzie Apfino, które właśnie zaprezentowało swoją usługę „dla sygnalistów”

- Narzędzie dla sygnalistów, które oferujemy, zostało zaprojektowane, aby wspierać organizacje w skutecznym zarządzaniu zgłoszeniami o nieprawidłowościach – tłumaczy Paulina Powązka, Product Manager Apfino - Nasze narzędzie dla sygnalistów zapewnia całkowicie bezpieczny i anonimowy sposób zgłaszania nieprawidłowości w Twojej organizacji.

Narzędzie dla sygnalistów od Apfino automatycznie szyfruje informacje, przez co dane sygnalisty są bezpieczne. Usługa ma wbudowany wewnętrzny komunikator, który pozwala na konwersację między sygnalistą, a osobą upoważnioną do odbierania zgłoszeń w firmie. Wszystkie dane przechowywane są w bezpiecznych, polskich centrach danych. Co ważne: wybierając propozycję Apfino, klient otrzymuje wzór procedury, dedykowany formularz online i pełny rejestr zgłoszeń. Ponadto wzór procedury można dostosować do specyfiki swojej organizacji.

**Wdrożenie Ustawy o ochronie sygnalistów jest obowiązkiem nie tylko firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników , ale i podmiotów wykonujących działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy 2019/1937.

Warto przypomnieć, że poprzednio Comarch Finance Connect – spółka odpowiedzialna za platformę Apfino – wspomogła biura rachunkowe w wypełnianiu obowiązku AML. Dlatego też biura rachunkowe, które już korzystają z usług Apfino, mogą liczyć na specjalną ofertę przy wyborze narzędzia dla sygnalistów. Pełna oferta i więcej informacji o usłudze na www.apfino.pl/sygnalisci