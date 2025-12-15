Niepokojące wyniki badania: 90% księgowych nie ma zaufania do KSeF. Gdzie dostaną wsparcie?

Wielu księgowych przeczuwało, że KSeF to tykająca bomba, ale najnowsze badanie pokazało prawdziwą skalę tych obaw. Według raportu fillup k24 aż 90% księgowych ma poważne wątpliwości i to praktycznie we wszystkich obszarach działalności. Spektrum obaw rozciąga się od kwestii stricte technicznych przez relacje z klientami, aż po bardzo indywidualny strach: czy zdążę się przygotować, czy dam radę z nietypowymi fakturami, czy spadnie na mnie więcej obowiązków? Razem z ekspertami analizujemy wyniki badania i pokazujemy, że – na szczęście – w obliczu KSeF-owej rewolucji księgowi nie są pozostawieni sami sobie. Po swojej stronie mają cyfrowe narzędzia sprawdzone już w praktyce.

TOP największych obaw (tym razem bezpieczeństwo danych na szarym końcu)

Księgowi, myśląc o KSeF, obawiają się przede wszystkim:

problemów technicznych związanych z systemem i jego funkcjonowaniem (44%),

problemów z integracją z programami księgowymi (38%),

pociągnięcia do odpowiedzialności za niezawinione błędy w systemie (35%).

Wysoko plasują się także:

trudności w obsłudze sytuacji nietypowych , np. faktur zagranicznych (33%),

niewystarczające przygotowanie klientów/przedsiębiorców do korzystania z KSeF (28%)

KSeF podsyca też, mówiąc nieco złośliwie, stare, dobre obawy polskich księgowych – dla 28% badanych niejasne przepisy i interpretacje podatkowe są źródłem dodatkowych niepokojów w obliczu nadchodzących zmian.

Pełną treść raportu możesz przeczytać TUTAJ

Boją się tylko nieprzygotowani?

Mogłoby się wydawać, że skoro 90% księgowych ma obawy, możemy ich uznać za niegotowych na KSeF. Sprawa nie jest jednak taka prosta.

– Chociaż wątpliwości dotyczą praktycznie całej branży, to badanie pokazało całkiem wysoki odsetek profesjonalistów, którzy czują się przygotowani do KSeF. W sumie mamy ¼ księgowych gotowych na rewolucję (a przypomnijmy, że to stan na wrzesień). Co więcej, w grupie samozatrudnionych księgowych przygotowana jest ponad połowa ekspertów (54%). Za słabo przygotowanych w tej grupie uważa się niecałe 8%, zaś nieprzygotowanych nie ma wcale! Jak to interpretować? Prawdopodobnie wątpliwości dotyczących KSeF nie da się rozwiać, nawet jeśli będziemy uzbrojeni w merytoryczną wiedzę po zęby. Potencjalne, słabe punkty nowego systemu są bowiem zbyt złożone, a zaradzenie im często nie będzie zależało bezpośrednio od księgowego. Na tak niepewnym gruncie konieczne jest więc zewnętrzne wsparcie dla profesjonalistów, które maksymalnie ułatwi im pracę w dobie KSeF – komentuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy fillup.pl i e-pity.pl.

Jednym z takich wspierających narzędzi jest chmurowy system fillup k24 , który ułatwia codzienną pracę księgowych, zarówno tych pracujących na własny rachunek, jak i w większych biurach.

– System powstał z myślą o automatyzacji pracy w biurach rachunkowych i usprawnieniu pracy z klientami, a od dłuższego czasu jest już zintegrowany z KSeF. Na podstawie rozmów z naszymi klientami i wniosków z ostatnich badań widzimy, że KSeF nie jest traktowany jak gwałtowny zwrot akcji, który z dnia na dzień wywróci biznes do góry nogami, ale raczej jak proces adaptacji, w którym kluczową rolę odegrają komunikacja, edukacja i wzajemne zrozumienie między przedsiębiorcami a księgowymi. W takim kontekście system fillup k24 działa jak sprawdzony pośrednik łączący biuro księgowe z jego klientami. Platforma pozwala na bezpieczną wymianę dokumentów, automatyzację procesów, bieżące monitorowanie. Ułatwia komunikację, zwiększa transparentność działań i wspiera organizację codziennej, często intensywnej, pracy. Z fillup k24 księgowi mogą zaoszczędzić nawet 85% czasu na obsłudze dokumentów – mówi Artur Kaczmarek, dyrektor ds. komunikacji w e-file.

Więcej o możliwościach systemu i sposobie jego pracy przeczytamy na stronie: https://www.fillup.pl/k24/?partner=inf25. Można na niej również skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego.

Ciężar klienckich oczekiwań

Marka fillup k24 w swoim najnowszym raporcie przyjrzała się również nastawieniu do KSeF polskich przedsiębiorców. Okazuje się, że ponad połowa firm (56%) nie jest jeszcze w fazie aktywnych przygotowań, z czego 30% w ogóle nie podejmuje działań, czekając na wytyczne.

– Jeśli do tego weźmiemy pod uwagę, że niemal 20% badanych przedsiębiorców nie potrafi za bardzo powiedzieć, czym jest KSeF, a prawie 9% nie wie lub ma trudności ze wskazaniem, kogo obejmie system, to rysuje się nam obraz pokaźnego segmentu przedsiębiorców wymagających pilnej edukacji i wsparcia – mówi Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka księgowo-podatkowa, ambasadorka fillup k24

Co ważne jednak, tylko 15% firm deklaruje, że nie będzie korzystać ze wsparcia zewnętrznego przy wdrożeniu KSeF. Zatem 85% przedsiębiorców to kandydaci potencjalnie otwarci na pomoc i oczekujący zaopiekowania.

Jaki to ma związek z księgowymi? Otóż firmy, które planują skorzystać ze wsparcia wskazały średnio prawie po 3 obszary, w których będą potrzebować pomocy. Potrzeby są złożone, a największą okazuje się skorzystanie z porad księgowych (57% wskazań).

Na księgowego spadnie więc ciężar troski o kliencką edukację w temacie KSeF. Profesjonaliści korzystający już z fillup k24 wiedzą, że platforma pomaga także i w tym zadaniu. fillup k24 pozwala m.in . na:

przeprowadzenie onboardingu dla klientów biura krok po kroku – dzieje się to w intuicyjnej aplikacji firmly, która jest już uwzględniona w cenie licencji k24,

dostarczanie klientom materiałów edukacyjnych – bez zarzucania ich wiedzą, w tempie wybranym przez księgowego ,

korzystanie z systemu powiadomień i statusów dokumentów – daje on obu stronom pełną transparentność procesów i możliwość rozmowy poprzez komunikator.