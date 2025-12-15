Kategorie
Strona główna » Księgowość » Niepokojące wyniki badania: 90% księgowych nie ma zaufania do KSeF. Gdzie dostaną wsparcie?

Niepokojące wyniki badania: 90% księgowych nie ma zaufania do KSeF. Gdzie dostaną wsparcie?

  • Artykuł sponsorowany
15 grudnia 2025, 08:00
Niepokojące wyniki badania: 90% księgowych nie ma zaufania do KSeF. Gdzie dostaną wsparcie?
Niepokojące wyniki badania: 90% księgowych nie ma zaufania do KSeF. Gdzie dostaną wsparcie?
Materiały prasowe

Wielu księgowych przeczuwało, że KSeF to tykająca bomba, ale najnowsze badanie pokazało prawdziwą skalę tych obaw. Według raportu fillup k24 aż 90% księgowych ma poważne wątpliwości i to praktycznie we wszystkich obszarach działalności. Spektrum obaw rozciąga się od kwestii stricte technicznych przez relacje z klientami, aż po bardzo indywidualny strach: czy zdążę się przygotować, czy dam radę z nietypowymi fakturami, czy spadnie na mnie więcej obowiązków? Razem z ekspertami analizujemy wyniki badania i pokazujemy, że – na szczęście – w obliczu KSeF-owej rewolucji księgowi nie są pozostawieni sami sobie. Po swojej stronie mają cyfrowe narzędzia sprawdzone już w praktyce.

TOP największych obaw (tym razem bezpieczeństwo danych na szarym końcu)

Księgowi, myśląc o KSeF, obawiają się przede wszystkim:

  • problemów technicznych związanych z systemem i jego funkcjonowaniem (44%),
  • problemów z integracją z programami księgowymi (38%),
  • pociągnięcia do odpowiedzialności za niezawinione błędy w systemie (35%).

Wysoko plasują się także:

  • trudności w obsłudze sytuacji nietypowych, np. faktur zagranicznych (33%),
  • niewystarczające przygotowanie klientów/przedsiębiorców do korzystania z KSeF (28%)

KSeF podsyca też, mówiąc nieco złośliwie, stare, dobre obawy polskich księgowych – dla 28% badanych niejasne przepisy i interpretacje podatkowe są źródłem dodatkowych niepokojów w obliczu nadchodzących zmian.

Pełną treść raportu możesz przeczytać TUTAJ

Boją się tylko nieprzygotowani?

Mogłoby się wydawać, że skoro 90% księgowych ma obawy, możemy ich uznać za niegotowych na KSeF. Sprawa nie jest jednak taka prosta.

Chociaż wątpliwości dotyczą praktycznie całej branży, to badanie pokazało całkiem wysoki odsetek profesjonalistów, którzy czują się przygotowani do KSeF. W sumie mamy ¼ księgowych gotowych na rewolucję (a przypomnijmy, że to stan na wrzesień). Co więcej, w grupie samozatrudnionych księgowych przygotowana jest ponad połowa ekspertów (54%). Za słabo przygotowanych w tej grupie uważa się niecałe 8%, zaś nieprzygotowanych nie ma wcale! Jak to interpretować? Prawdopodobnie wątpliwości dotyczących KSeF nie da się rozwiać, nawet jeśli będziemy uzbrojeni w merytoryczną wiedzę po zęby. Potencjalne, słabe punkty nowego systemu są bowiem zbyt złożone, a zaradzenie im często nie będzie zależało bezpośrednio od księgowego. Na tak niepewnym gruncie konieczne jest więc zewnętrzne wsparcie dla profesjonalistów, które maksymalnie ułatwi im pracę w dobie KSeF – komentuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy fillup.pl i e-pity.pl.

Zobacz również:

Jednym z takich wspierających narzędzi jest chmurowy system fillup k24, który ułatwia codzienną pracę księgowych, zarówno tych pracujących na własny rachunek, jak i w większych biurach. 

System powstał z myślą o automatyzacji pracy w biurach rachunkowych i usprawnieniu pracy z klientami, a od dłuższego czasu jest już zintegrowany z KSeF. Na podstawie rozmów z naszymi klientami i wniosków z ostatnich badań widzimy, że KSeF nie jest traktowany jak gwałtowny zwrot akcji, który z dnia na dzień wywróci biznes do góry nogami, ale raczej jak proces adaptacji, w którym kluczową rolę odegrają komunikacja, edukacja i wzajemne zrozumienie między przedsiębiorcami a księgowymi. W takim kontekście system fillup k24 działa jak sprawdzony pośrednik łączący biuro księgowe z jego klientami. Platforma pozwala na bezpieczną wymianę dokumentów, automatyzację procesów, bieżące monitorowanie. Ułatwia komunikację, zwiększa transparentność działań i wspiera organizację codziennej, często intensywnej, pracy. Z fillup k24 księgowi mogą zaoszczędzić nawet 85% czasu na obsłudze dokumentów – mówi Artur Kaczmarek, dyrektor ds. komunikacji w e-file.

Więcej o możliwościach systemu i sposobie jego pracy przeczytamy na stronie: https://www.fillup.pl/k24/?partner=inf25. Można na niej również skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego.

Niepokojące wyniki badania: 90% księgowych nie ma zaufania do KSeF. Gdzie dostaną wsparcie?

Niepokojące wyniki badania: 90% księgowych nie ma zaufania do KSeF. Gdzie dostaną wsparcie?

Materiały prasowe

Ciężar klienckich oczekiwań

Marka fillup k24 w swoim najnowszym raporcie przyjrzała się również nastawieniu do KSeF polskich przedsiębiorców. Okazuje się, że ponad połowa firm (56%) nie jest jeszcze w fazie aktywnych przygotowań, z czego 30% w ogóle nie podejmuje działań, czekając na wytyczne.

Jeśli do tego weźmiemy pod uwagę, że niemal 20% badanych przedsiębiorców nie potrafi za bardzo powiedzieć, czym jest KSeF, a prawie 9% nie wie lub ma trudności ze wskazaniem, kogo obejmie system, to rysuje się nam obraz pokaźnego segmentu przedsiębiorców wymagających pilnej edukacji i wsparcia – mówi Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka księgowo-podatkowa, ambasadorka fillup k24

Co ważne jednak, tylko 15% firm deklaruje, że nie będzie korzystać ze wsparcia zewnętrznego przy wdrożeniu KSeF. Zatem 85% przedsiębiorców to kandydaci potencjalnie otwarci na pomoc i oczekujący zaopiekowania. 

Jaki to ma związek z księgowymi? Otóż firmy, które planują skorzystać ze wsparcia wskazały średnio prawie po 3 obszary, w których będą potrzebować pomocy. Potrzeby są złożone, a największą okazuje się skorzystanie z porad księgowych (57% wskazań).

Niepokojące wyniki badania: 90% księgowych nie ma zaufania do KSeF. Gdzie dostaną wsparcie?

Niepokojące wyniki badania: 90% księgowych nie ma zaufania do KSeF. Gdzie dostaną wsparcie?

Materiały prasowe

Na księgowego spadnie więc ciężar troski o kliencką edukację w temacie KSeF. Profesjonaliści korzystający już z fillup k24 wiedzą, że platforma pomaga także i w tym zadaniu. fillup k24 pozwala m.in. na:

  • przeprowadzenie onboardingu dla klientów biura krok po kroku – dzieje się to w intuicyjnej aplikacji firmly, która jest już uwzględniona w cenie licencji k24,
  • dostarczanie klientom materiałów edukacyjnych – bez zarzucania ich wiedzą, w tempie wybranym przez księgowego,
  • korzystanie z systemu powiadomień i statusów dokumentów – daje on obu stronom pełną transparentność procesów i możliwość rozmowy poprzez komunikator.

Podsumowując, raport fillup k24 sprowadza nas mocno na ziemię. W nadchodzącej KSeF-owej rewolucji – nawet jeśli nie ma ona nagłego charakteru – księgowi nie dostrzegają żadnych bezpiecznych i pewnych obszarów. Obawy ekspertów są powszechne, konkretne i… nie do zignorowania, jeśli polski biznes chce z sukcesem przejść przez nową zmianę. Z jednej strony, nie da się przygotować na każdy zły scenariusz. Z drugiej jednak księgowi nie muszą wypuszczać sterów z rąk. Dzięki takim narzędziom jak fillup k24 mogą już teraz przejąć kontrolę, zadbać o transparentną komunikację z klientem, przygotować go do KSeF i maksymalnie usprawnić codzienne procesy. Zyskują dobry punkt oparcia w nadchodzącym, burzliwym półroczu.

Źródło: Artykuł sponsorowany
Księgowość
Obowiązkowy KSeF: faktury z załącznikami już od stycznia 2026 roku
15 gru 2025

KSeF wchodzi w kolejny etap rozwoju. Już 1 stycznia 2026 roku w e-Urzędzie Skarbowym (eUS) ruszy moduł zgłoszeń umożliwiający przedsiębiorcom deklarowanie chęci wystawiania faktur z załącznikami. To ważna nowość dla firm, które pracują na rozbudowanych danych i potrzebują uzupełniać e-faktury o dodatkowe informacje.
Procedury specjalne na wypadek awarii KSeF lub braku dostępu (tryb offline w 3 wariantach). MFiG: nie będzie przesunięcia terminów wdrożenia systemu
13 gru 2025

Ministerstwo Finansów nie rozważa przesunięcia terminu obowiązkowego uruchomienia KSeF, poinformował 11 grudnia 2025 r. przedstawiciel resortu w odpowiedzi na interpelację poselską. Zdaniem Ministerstwa KSeF w wersji demonstracyjnej jest stabilny i pewny w działaniu. Ponadto poinformowano, że nie są planowane zmiany odnośnie zasad uwierzytelnienia w KSeF. Jednocześnie Zastępca Szefa KAS przekazał kilka ważnych informacji, m.in. dot. funkcjonowania procedur specjalnych na wypadek awarii KSeF.
Młody influencer nie zawsze skorzysta z preferencji podatkowych. Trzeba o tym wiedzieć, by nie narazić się na problemy podatkowe
15 gru 2025

Przychody osób poniżej 26 roku życia mogą korzystać na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych ze zwolnienia przedmiotowego. Chodzi jednak tylko o przychody z określonych źródeł. Aby nie narazić się na problemy podatkowe, trzeba umieć je odróżnić.
Do tych transakcji nie trzeba będzie wystawiać faktur ustrukturyzowanych w KSeF w 2026 r. MFiG wydał nowe rozporządzenie
15 gru 2025

Minister Finansów i Gospodarki (MFiG) w rozporządzeniu z 7 grudnia 2025 r. określił przypadki odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, w których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, oraz przypadki, w których mimo braku obowiązku można wystawiać faktury ustrukturyzowane. Rozporządzenie to wejdzie w życie 1 lutego 2026 r.
Rząd potwierdził podstawę składek ZUS na 2026 rok. O ile wzrosną koszty zatrudnienia? Obliczenia na przykładzie wynagrodzeń kierowców w transporcie międzynarodowym
11 gru 2025

Rząd potwierdził wysokość przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, które w 2026 r. będzie wynosić 9 420 zł. To ważna informacja dla branży transportowej, ponieważ to właśnie od tej kwoty najczęściej naliczane są składki ZUS kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Dla przedsiębiorców funkcjonujących w warunkach utrzymującej się presji finansowej oznacza to kolejny zauważalny wzrost kosztów. W praktyce może to zwiększyć miesięczne wydatki na jednego kierowcę nawet o kilkaset złotych.
11 tys. zł oszczędności na jednym samochodzie firmowym. Trzeba zdążyć z leasingiem finansowym do końca 2025 roku: 1-2 tygodnie na formalności. Czasem leasing operacyjny jednak bardziej się opłaca
13 gru 2025

Nawet 11.000,- zł może zaoszczędzić przedsiębiorca, który kupi popularny samochód przed końcem 2025 roku korzystając z leasingu finansowego, a następnie będzie go amortyzował przez 5 lat – wynika z symulacji przygotowanej przez InFakt oraz Superauto.pl. Bowiem1 stycznia 2026 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczeń wydatków związanych z samochodem firmowym. Istotnie zmieni się limit określający maksymalną cenę pojazdu umożliwiającą pełne rozliczenie odpisów amortyzacyjnych, a także wydatków związanych z leasingiem lub wynajem aut spalinowych w kosztach uzyskania przychodów. Niekorzystane zmiany dotkną 93% rynku nowych aut – wynika z szacunków Superauto.pl.
Jak poprawiać błędy w fakturach VAT w KSeF? Od lutego 2026 r. koniec z prostą korektą faktury
12 gru 2025

Wątpliwości związanych z KSeF jest bardzo dużo, ale niektóre znacząco wysuwają się na prowadzenie. Z badania zrealizowanego przez fillup k24 wynika, że co 3. księgowy obawia się sytuacji nietypowych, m.in. trudności w przypadku korekt. Obawy są zasadne, bo już od 1 lutego 2026 r. popularne noty korygujące nie będą miały żadnej mocy. Co w zamian? Jak poradzić sobie z częstymi, drobnymi pomyłkami na fakturach? Ile pracy dojdzie księgowym? Ekspert omawia trzy najczęstsze pytania związane z poprawianiem błędów.
Minister energii: Ceny w taryfach prądu na 2026 r. będą zbliżone do poziomu 500 zł/MWh. Będzie zmiana terminu na dopełnienie formalności w sprawie tańszego prądu
11 gru 2025

W dniu 9 grudnia 2025 r. Senat skierował do komisji ustawę wydłużającą małym i średnim firmom termin na rozliczenie się z pomocy z tytułu wysokich cen energii. Ok. 50 tys. firm nie złożyło jeszcze takiej informacji lub jej nie poprawiło. Ceny w taryfach prądu na 2026 r. będą zbliżone do poziomu 500 zł/MWh - ocenia minister energii Miłosz Motyka.
Problemy finansowe w firmie: kiedy księgowy powinien ostrzec zarząd? 5 sygnałów nadchodzącego kryzysu
10 gru 2025

W każdej firmie, niezależnie od skali działania, dział finansowy powinien być pierwszą linią obrony przed kryzysem. To tam symptomy nadchodzących problemów będą widoczne jako pierwsze: w danych, w zestawieniach, w cash flow. Rola księgowego, czy dyrektora finansowego nie powinna ograniczać się do zamykania miesiąca i rozliczeń podatkowych. To na nich spoczywa odpowiedzialność za reakcję, zanim będzie za późno. A warto wskazać, że wg danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczych, od stycznia do września bieżącego roku ogłoszono już 3864 postępowania restrukturyzacyjne i zgodnie z tą dynamiką w 2025 roku po raz pierwszy w Polsce przekroczona zostanie liczba 5000 postępowań restrukturyzacyjnych.
Upominki świąteczne dla pracowników: jak rozliczyć w podatku dochodowym (PIT)? Kiedy prezent jest zwolniony z podatku?
10 gru 2025

W okresie świątecznym wielu pracodawców decyduje się na wręczenie pracownikom upominków lub prezentów by podziękować za ich pracę. Jest to dość często spotykany gest motywacyjny ze strony pracodawców. Dla pracowników oznaczać to może określone konsekwencje podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „PIT”). Należy pamiętać także o fakcie, że może to rodzić obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
