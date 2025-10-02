Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » SmartKSeF – jak bezpiecznie wystawiać e-faktury

SmartKSeF – jak bezpiecznie wystawiać e-faktury

Subskrybuj nas na Youtube
  • Artykuł sponsorowany
02 października 2025, 08:27
SmartKSeF – jak bezpiecznie wystawiać e-faktury
SmartKSeF – jak bezpiecznie wystawiać e-faktury
Materiały prasowe

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmienia sposób dokumentowania transakcji w Polsce. Od 2026 r. e-faktura stanie się obowiązkowa, a przedsiębiorcy muszą przygotować się na różne scenariusze działania systemu. W praktyce oznacza to, że kluczowe staje się korzystanie z rozwiązań, które automatyzują proces i minimalizują ryzyka. Jednym z nich jest SmartKSeF – narzędzie wspierające firmy w bezpiecznym i zgodnym z prawem wystawianiu faktur ustrukturyzowanych.

Tryb online – standardowy, ale nie zawsze dostępny

Podstawowym trybem przewidzianym w ustawie jest tryb online (art. 106gb). W tym modelu faktura najpierw trafia do KSeF, otrzymuje unikalny numer i dopiero wtedy może zostać przekazana nabywcy w formie wizualizacji (PDF, wydruk, EDI). Każda wizualizacja musi zawierać kod QR online, a pod nim numer KSeF.

To scenariusz najbezpieczniejszy i w pełni zgodny z prawem, ale wymaga, aby system KSeF działał sprawnie i natychmiast przetwarzał dokumenty. W realiach biznesowych, np. na stacjach benzynowych czy w punktach handlowych, nabywca często oczekuje faktury od razu. Co wtedy?

SmartKSeF – jak bezpiecznie wystawiać e-faktury

SmartKSeF – jak bezpiecznie wystawiać e-faktury

Materiały prasowe

Potwierdzenie transakcji – rozwiązanie na czas oczekiwania

Ministerstwo Finansów przewidziało specjalny dokument: „Potwierdzenie transakcji”. Zawiera on podstawowe dane o sprzedaży (sprzedawcę, nabywcę, kwotę) oraz dwa kody QR offline, które pozwalają zweryfikować fakturę w KSeF, gdy zostanie już tam zarejestrowana.

To rozwiązanie umożliwia sprzedawcy przekazanie klientowi dokumentu „na poczekaniu”. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to faktura VAT – nie zawiera stawek i kwot podatku, a jedynie stanowi potwierdzenie operacji.

Tryb offline24 – faktura natychmiastowa

Ustawa o VAT dopuszcza też tzw. tryb offline24 (art. 106nda). Sprzedawca może wystawić fakturę bez kontaktu z KSeF, przekazać ją nabywcy i dopiero następnego dnia roboczego zarejestrować w systemie. Na takim dokumencie muszą znaleźć się dwa kody QR offline.

Dla klientów indywidualnych czy zagranicznych to praktyczne rozwiązanie. Jednak w przypadku nabywców krajowych B2B pojawia się problem – faktura offline24 formalnie nie jest uznawana za dostarczoną przez KSeF, a więc do czasu jej rejestracji kontrahent nie ma prawa do odliczenia VAT.

Awaria lub niedostępność KSeF – co robić?

Ustawodawca przewidział różne scenariusze zakłóceń działania KSeF:

  • Niedostępność KSeF (art. 106nh) – np. planowe wyłączenie,
  • Awaria KSeF (art. 106nf) – częściowe problemy techniczne,
  • Awaria całkowita (art. 106ng) – brak dostępu do systemu.

W każdym przypadku sprzedawca może wystawić fakturę z dwoma kodami QR offline, a po przywróceniu systemu ma obowiązek przesłać ją do KSeF w określonym terminie (dzień roboczy dla niedostępności KSeF lub 7 dni dla awarii KSeF).

Ryzyko błędów i jak je ograniczyć

Największym zagrożeniem w praktyce jest wprowadzenie do obrotu prawnego dokumentu, który finalnie nie zostanie wystawiony w KSeF. Może się tak zdarzyć, gdy kontrahent bez dostępu do KSeF otrzyma fakturę offline, potraktuje ją jak standardową fakturę a sprzedawca nie będzie mógł jest zarejestrować w KSeF. 

Zobacz również:

Ustawodawca skomplikował postępowanie podatników na tyle, że na podstawie samego wydruku faktury nie można stwierdzić w jakim dokładnie trybie była wystawiona faktura a jest to decydujące w zakresie możliwości jej zaksięgowania. Dlatego eksperci SmartKSeF rekomendują, aby na każdej wizualizacji wskazywać szczegółowy tryb wystawienia dokumentu. Prosty zapis typu „Faktura VAT nr 123 – tryb offline24” eliminuje nieporozumienia i daje nabywcy jasną informację, jak traktować dokument księgowo.

SmartKSeF – automatyzacja zgodności

SmartKSeF został zaprojektowany tak, aby przedsiębiorca nie musiał zagłębiać się w zawiłości ustawy. System:

  • monitoruje bieżący stan KSeF i automatycznie dostosowuje tryb,
  • generuje odpowiednie kody QR (online lub offline),
  • oznacza na fakturze sposób jej wystawienia,
  • rejestruje faktury w KSeF po ustąpieniu awarii bez dodatkowych działań podatnika.

Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje pewność, że każda faktura jest wystawiona zgodnie z przepisami, a klient otrzymuje dokument właściwy do księgowania.

Podsumowanie

Obowiązkowe e-fakturowanie to rewolucja w obiegu dokumentów w Polsce. Dla firm oznacza to konieczność dostosowania procesów i nauczenia się nowych zasad. Jednocześnie daje to szansę na większą automatyzację i bezpieczeństwo rozliczeń.

SmartKSeF pozwala przejść przez ten proces bezpiecznie – obsługuje wszystkie tryby e-fakturowania, automatycznie reaguje na awarie i minimalizuje ryzyko błędów księgowych. To rozwiązanie, które w praktyce staje się „tłumaczem” skomplikowanych regulacji VAT na prosty i bezpieczny proces biznesowy. Zaufali mu już między innymi: Credit Agricole EFL Leasing, Auchan czy Empik.

https://www.exorigo-upos.pl/smartksef/

Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Artykuł sponsorowany
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja
QR Code
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Samofakturowanie w KSeF – jakie warunki trzeba spełnić i jak przebiega cały proces?
02 paź 2025

Samofakturowanie pozwala nabywcy wystawiać faktury w imieniu sprzedawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić i jak przebiega cały proces w systemie KSeF.
SmartKSeF – jak bezpiecznie wystawiać e-faktury
02 paź 2025

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmienia sposób dokumentowania transakcji w Polsce. Od 2026 r. e-faktura stanie się obowiązkowa, a przedsiębiorcy muszą przygotować się na różne scenariusze działania systemu. W praktyce oznacza to, że kluczowe staje się korzystanie z rozwiązań, które automatyzują proces i minimalizują ryzyka. Jednym z nich jest SmartKSeF – narzędzie wspierające firmy w bezpiecznym i zgodnym z prawem wystawianiu faktur ustrukturyzowanych.
Integracja KSeF z PEF, czyli faktury w zamówieniach publicznych. Wyjaśnienia MF
02 paź 2025

Od 1 lutego 2026 r. wchodzi w życie pełna integracja Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z Platformą Elektronicznego Fakturowania (PEF). Zmiany te obejmą m.in. zamówienia publiczne, a także relacje B2G (Business-to-Government). Oznacza to, że przedsiębiorcy realizujący kontrakty z administracją publiczną będą zobowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF. Ministerstwo Finansów w Podręczniku KSeF 2.0 wyjaśnia, jakie zasady będą obowiązywać i jakie rodzaje faktur z PEF będą przyjmowane w KSeF.
Testy otwarte API KSeF 2.0 właśnie ruszyły – sprawdź, co zmienia się w systemie e-Faktur, dlaczego integracja jest konieczna i jakie etapy czekają podatników w najbliższych miesiącach
02 paź 2025

30 września Ministerstwo Finansów uruchomiło testy otwarte API KSeF 2.0, które pozwalają sprawdzić, jak systemy finansowo-księgowe współpracują z nową wersją Krajowego Systemu e-Faktur. To kluczowy etap przygotowań do obowiązkowego wdrożenia KSeF 2.0, który już od lutego 2025 roku stanie się codziennością przedsiębiorców i księgowych.
Miliony do odzyskania! Spółki Skarbu Państwa mogą uniknąć podatku PCC dzięki zasadzie stand-still
30 wrz 2025

Wyrok WSA w Gdańsku otwiera drogę spółkom pośrednio kontrolowanym przez Skarb Państwa do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych przy strategicznych operacjach kapitałowych. Choć decyzja nie jest jeszcze prawomocna, firmy mogą liczyć na milionowe oszczędności i odzyskanie wcześniej pobranych podatków.
Rezerwa na zaległe urlopy pracowników - koszt, który może zaskoczyć na zamknięciu roku
30 wrz 2025

Zaległe dni urlopowe stanowią realne i narastające ryzyko finansowe dla firm — szczególnie w sektorze MŚP. W mniejszych przedsiębiorstwach, gdzie często brakuje dedykowanych działów HR czy zespołów płacowych, łatwiej o kumulację niewykorzystanych dni. Z mojego doświadczenia jako CFO na godziny wynika, że problem jest niedoszacowany. Firmy często nie uświadamiają sobie skali zobowiązania. - tłumaczy Marta Kobińska, CEO Create the Flow, dyrektor finansowa, CFO na godziny.
Tryb awaryjny w KSeF – jak działa i kiedy z niego skorzystać?
30 wrz 2025

Obowiązkowy KSeF od 2026 r. budzi emocje, a jedną z najczęściej zadawanych obaw jest: co stanie się, gdy system po prostu przestanie działać?Odpowiedzią ustawodawcy jest tryb awaryjny. Jest to rozwiązanie, które ma zabezpieczyć przedsiębiorców przed paraliżem działalności w razie oficjalnie ogłoszonej awarii KSeF.
Ruszyły masowe kontrole kart lunchowych. Co sprawdza ZUS?
29 wrz 2025

Karty lunchowe od kilku lat są jednym z najczęściej wybieranych pozapłacowych benefitów pracowniczych. Do września 2023 r. karty mogły być wykorzystywane wyłącznie w restauracjach i innych punktach gastronomicznych. Od tego momentu ich popularność dodatkowo wzrosła – z uwagi na możliwość korzystania z nich również w sklepach spożywczych i supermarketach. Ta zmiana, choć dla pracowników korzystna, wywołała lawinę kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który coraz uważniej przygląda się temu, w jaki sposób firmy stosują zwolnienie ze składek.
30.09.2025: ważny dzień dla KSeF - Krajowego Systemu eFaktur. Ministerstwo Finansów udostępnia testową wersję systemu
29 wrz 2025

30 września Ministerstwo Finansów udostępnia testową wersję Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF 2.0). To sygnał dla firm, że czas intensywnych przygotowań właśnie się rozpoczął. Jak ten czas na testowanie należy optymalnie wykorzystać?
Rewolucja nie mniej ważna niż KSeF. Nowy obowiązek dla firm sektora MŚP
02 paź 2025

Cyfryzacja rozliczeń podatkowych w Polsce wchodzi w kolejny etap. Podczas gdy uwaga przedsiębiorców skupia się dziś na KSeF, równie istotna zmiana dotknie ich jeszcze wcześniej. Od 1 stycznia 2026 roku prowadzenie KPiR możliwe będzie wyłącznie w formie cyfrowej. MF przekonuje, że to krok w stronę uproszczenia, automatyzacji oraz zwiększenia transparentności biznesu. Dla sektora MŚP oznacza on również nowe formalności, konieczność inwestycji w systemy IT oraz kary za nieterminowe raporty.