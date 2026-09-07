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KSeF zmienia zasady gry dla freelancerów. Bez faktury można stracić swoje zlecenie

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07 września 2026, 04:03
oprac. Adam Kuchta
ksef faktury
KSeF zmienia zasady gry dla freelancerów. Bez faktury można stracić zlecenie
INFOR

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Firmy coraz częściej pytają freelancerów nie tylko o portfolio i stawkę, ale też o sposób rozliczenia. Wraz z wejściem KSeF faktura przestaje być formalnością na koniec projektu, a staje się elementem decyzji zakupowej. Problem w tym, że wielu wykonawców nadal nie ma gotowego modelu rozliczeń.

KSeF porządkuje faktury w firmach, ale jednocześnie odsłania słaby punkt rynku freelance: tylko 37,9% freelancerów prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a wykonawcy spoza klasycznego modelu B2B coraz częściej będą musieli odpowiedzieć klientowi na proste pytanie — kto wystawi fakturę i jak zostanie rozliczone zlecenie.

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KSeF zmienia oczekiwania firm wobec freelancerów. Klient coraz częściej pyta najpierw o fakturę

Od 1 kwietnia 2026 r. obowiązek wystawiania faktur w KSeF objął kolejną grupę przedsiębiorców. Dla firm to następny etap cyfryzacji księgowości. Dla freelancerów — szczególnie tych bez JDG — może to być moment, w którym rozliczenie przestanie być formalnością odkładaną na koniec projektu.

Nie chodzi o to, że każdy freelancer ma samodzielnie korzystać z KSeF. Kluczowe jest coś innego: coraz częściej korzystać z niego będzie jego klient. A klient działający w firmowym obiegu dokumentów może oczekiwać jasnej odpowiedzi już na początku współpracy — kto wystawi fakturę, na jakiej podstawie i kiedy dokument trafi do księgowości.

Skala problemu rośnie, bo freelancerzy coraz częściej pracują z firmami. W 2025 roku najczęściej wskazywanymi klientami freelancerów były małe i średnie firmy — 45%, mikroprzedsiębiorstwa — 35% oraz duże firmy — 25,7%. To oznacza, że po drugiej stronie zlecenia coraz częściej stoi podmiot, dla którego faktura jest naturalnym elementem współpracy, a nie technicznym dodatkiem po zakończeniu projektu.

Najłatwiej stracić zlecenie nie przez brak kompetencji, ale przez brak odpowiedzi na proste pytanie klienta: jak to rozliczymy? KSeF przyspiesza moment, w którym freelancer musi mieć tę odpowiedź. Firmy będą coraz mniej cierpliwe wobec niejasnych rozliczeń, bo same funkcjonują w coraz bardziej kontrolowanym obiegu dokumentów” — mówi Valentyn Ziuzin, prezes zarządu Freelancehunt.

Przy dużych projektach formalności mają znaczenie. Freelancer bez faktury może przegrać z mniej doświadczoną konkurencją

Zmienia się moment, w którym trzeba rozwiązać kwestię faktury. Nie po zakończeniu pracy, ale przed rozpoczęciem współpracy. To szczególnie ważne przy większych projektach, gdzie rozliczenie nie jest drobną czynnością administracyjną, lecz częścią decyzji zakupowej klienta.

Z raportu Freelancehunt wynika, że 39,3% projektów realizowanych przez freelancerów przekracza 5000 zł. Przy takich budżetach problem z fakturą nie jest niedogodnością. Może zatrzymać płatność albo przesunąć zlecenie do wykonawcy, który ma prostszy model rozliczenia.

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Jeżeli dwóch freelancerów ma podobne kompetencje, ale tylko jeden potrafi od razu wskazać jasny model rozliczenia, przewaga może przesunąć się poza portfolio, stawkę i termin. Formalności zaczynają wpływać na konkurencyjność.

Rynek freelance przez lata sprzedawał szybkość i elastyczność. KSeF dopisuje do tego trzeci warunek: przewidywalność. Klient biznesowy nie chce ryzykować, że projekt zostanie wykonany, ale płatność utknie na etapie dokumentów. Dla freelancera rozliczenie staje się częścią oferty” — komentuje Oleg Topchiy, założyciel Freelancehunt.

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VAT 2026. Komentarz

Rynek freelance dojrzewa szybciej niż system rozliczeń. Faktura przestaje być dodatkiem do współpracy

Polski freelancing nie jest już wyłącznie dorywczą pracą po godzinach. Raport Freelancehunt pokazuje rynek doświadczonych specjalistów, którzy obsługują realne potrzeby biznesu, ale formalności nie zawsze nadążają za skalą tej współpracy.

Część wykonawców działa jak przedsiębiorcy, część dopiero testuje rynek albo pracuje poza JDG. Jednocześnie 42,9% freelancerów nie zna alternatywnych sposobów rozliczania pracy bez własnej firmy. To tworzy realny problem: rozliczenie może stać się przeszkodą dopiero wtedy, gdy projekt jest już wyceniony, klient czeka na fakturę, a wykonawca nie ma gotowej ścieżki formalnej.

W praktyce freelancer może przegrać nie dlatego, że jest słabszy merytorycznie, ale dlatego, że klient szybciej rozliczy projekt z kimś innym. Przy współpracy z firmami formalności zaczynają być częścią konkurencyjności” — dodaje Valentyn Ziuzin.

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Źródło: INFOR
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