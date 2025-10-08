REKLAMA

Reeksport po nieudanej dostawie – jak prawidłowo postąpić?

Reeksport po nieudanej dostawie – jak prawidłowo postąpić?

08 października 2025, 11:40
dr Izabella Tymińska
dr Izabella Tymińska
Zajmuje się doradztwem z zakresu przepisów prawa celnego, importem i eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.
eksport reeksport
Reeksport po nieudanej dostawie – jak prawidłowo postąpić?
Shutterstock

Eksport towarów poza Unię Europejską jest procesem wieloetapowym i wymaga zarówno sprawnej logistyki, jak i poprawnego dopełnienia obowiązków celnych oraz podatkowych. Pomimo starannego przygotowania, czasami zdarzają się sytuacje, w których kontrakt handlowy nie zostaje zrealizowany – odbiorca w kraju trzecim z różnych powodów nie przyjmuje przesyłki. W rezultacie towar wraca na teren Unii, co rodzi szereg pytań: jak ująć taki zwrot w dokumentacji? czy trzeba korygować rozliczenia podatkowe? jak ponownie wysłać towar zgodnie z przepisami?

Sytuacja wyjściowa: eksport, wywóz i powrót

Na początku procedura przebiega prawidłowo: eksporter dokonuje zgłoszenia celnego w systemie AES, towar opuszcza obszar celny Unii, a wygenerowane dokumenty (m.in. komunikat IE-599/ CC599C i potwierdzenie MRN) stanowią dowód zakończonego wywozu. W deklaracji VAT transakcja zostaje ujęta jako eksport opodatkowany stawką 0%.

Problem pojawia się dopiero później – kontrahent poza UE odmawia odbioru lub nie podejmuje przesyłki. Towar wraca więc do Unii i trafia do magazynu czasowego składowania. W tym momencie eksporter staje przed wyzwaniem: jak zakwalifikować taki zwrot i jak go prawidłowo obsłużyć od strony celnej i podatkowej?

Powrót towaru a procedury celne

Prawo celne przewiduje specjalne rozwiązania dla takich sytuacji. Najczęściej stosuje się procedurę towarów powracających (reimportu) na podstawie art. 203 UKC. Dzięki niej przedsiębiorca może sprowadzić z powrotem swój towar na teren Unii bez konieczności płacenia należności celnych – pod warunkiem spełnienia kilku warunków:

  • towar faktycznie wcześniej opuścił obszar celny UE,
  • powraca w niezmienionym stanie (nie został poddany żadnej dodatkowej obróbce poza normalnym użyciem czy transportem),
  • powrót następuje w określonym czasie, co do zasady w ciągu 3 lat od wywozu.

Warto podkreślić, że taki zwrot nie jest traktowany jak zwykły import – jego obsługa odbywa się w dedykowanej procedurze, która odzwierciedla fakt, że towary „wracają do domu”.

Czy trzeba korygować eksport?

Z perspektywy podatkowej istotne jest pytanie: skoro towar wrócił, czy eksporter powinien korygować wcześniej zastosowaną stawkę 0% VAT?

  • Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli towar faktycznie opuścił obszar celny Unii, a eksporter dysponuje komunikatem IE-599/CC599C, to wywóz jest zdarzeniem dokonanym i prawidłowo opodatkowanym stawką 0%.
  • Powrót przesyłki jest nowym zdarzeniem gospodarczym, kwalifikowanym jako reimport. To oznacza, że pierwotna transakcja eksportowa pozostaje ważna, a w księgach nie dokonuje się jej korekty. Natomiast należy zapłacić podatek VAT od importu.

Reeksport – ponowne wysłanie do klienta

Jeżeli po reimporcie przedsiębiorca decyduje się ponownie wysłać towar poza Unię – np. do tego samego klienta – konieczne jest rozpoczęcie całego procesu wywozowego od nowa. W praktyce oznacza to:

  • Wprowadzenie towaru do UE w procedurze reimportu, aby w pełni zalegalizować jego powrót.
  • Złożenie nowego zgłoszenia wywozowego w systemie AES przy kolejnym wysyłaniu. Każdy eksport jest bowiem odrębną procedurą, niezależną od wcześniejszego zdarzenia.
  • Powiązanie dokumentacji – w zgłoszeniu można wskazać, że towar wrócił i jest ponownie wysyłany, ale dla organów celnych to zawsze nowe zgłoszenie.
  • Zachowanie spójności księgowej i podatkowej – faktury, noty korygujące czy powiązanie MRN powinny być prowadzone w sposób przejrzysty, aby przy ewentualnej kontroli można było wykazać pełną historię transakcji.

Wyzwania praktyczne

Logistyka: zwrot towaru generuje koszty dodatkowe – magazynowania, ponownego przewozu, ubezpieczenia. Czasami bardziej opłaca się sprzedać towar innemu odbiorcy w UE niż ponownie wysyłać go do pierwotnego klienta.

Podatki: z punktu widzenia VAT, oba wywozy są eksportami – najpierw pierwszy, potem kolejny. Dokumentacja musi być jednak prowadzona w sposób spójny, by uniknąć zarzutów o nadużycia.

Relacje handlowe: odmowa odbioru przesyłki to nie tylko problem proceduralny, ale i biznesowy. Warto zabezpieczać się poprzez odpowiednie warunki dostawy (Incoterms), pobieranie zaliczek czy stosowanie ubezpieczeń transakcji, aby minimalizować ryzyko strat.

Najlepsze praktyki dla eksporterów

  • Zawsze korzystaj z procedury towarów powracających – unikniesz niepotrzebnych opłat celnych.
  • Dokumentuj cały cykl życia przesyłki – od pierwszego wywozu, przez powrót, aż po ponowny eksport.
  • Dobieraj właściwe warunki Incoterms – niektóre, jak EXW czy FCA powodują duże ryzyko podatkowe.
  • Wprowadź wewnętrzne procedury awaryjne – określ, kto w firmie odpowiada za obsługę powrotów i reeksportów, aby działać sprawnie i zgodnie z przepisami.

Porównanie obowiązków celnych i podatkowych

Etap

Eksport (pierwsze wyprowadzenie poza UE)

Towar powracający (reimport)

Reeksport (ponowne wysłanie poza UE)

Podstawa prawna

Art. 269 i nast. UKC (Unijny Kodeks Celny)

Art. 203 UKC – procedura towarów powracających

Art. 269 i nast. UKC – nowe zgłoszenie wywozu

Charakter operacji

Wyprowadzenie towaru z UE do kraju trzeciego

Wprowadzenie z powrotem na teren celny UE tego samego towaru

Kolejny eksport tego samego towaru poza UE

Warunki

Towar wywieziony z UE i opuszcza obszar celny

Ten sam towar, w tym samym stanie, powrót zwykle do 3 lat

Towar dopuszczony do obrotu albo zwolniony w procedurze powracających, ponownie kierowany poza UE

Dokumentacja

Faktura eksportowa, zgłoszenie celne, komunikat IE-599/CC599C (potwierdzenie wywozu)

Dowód wcześniejszego eksportu (MRN, IE-599/CC599C), dokumenty transportowe, zgłoszenie w procedurze powracających

Nowa faktura eksportowa, nowe zgłoszenie wywozowe, nowy komunikat IE-599/CC599C

Należności celne

Brak cła (chyba że eksportowane towary objęte są ograniczeniami)

Zasadniczo brak należności celnych, jeśli spełnione warunki towarów powracających

Brak cła, standardowa procedura eksportowa

VAT

0% VAT – pod warunkiem posiadania IE-599/CC599C

Brak VAT przy wprowadzaniu, jeśli stosuje się procedurę powracających – VAT naliczany w deklaracji

0% VAT przy ponownym wywozie, dokumentowane nowym IE-599/CC599C

Magazynowanie

Możliwe czasowe składowanie przed wywozem

Trafia do magazynu czasowego składowania do czasu procedury towarów powracających

Możliwe ponowne czasowe składowanie przed wywozem

Obowiązki księgowe

Ujęcie eksportu w ewidencji, deklaracji VAT i JPK_V7

Ujęcie w ewidencji celnej i podatkowej jako reimport (techniczny powrót towaru - import)

Ujęcie w ewidencji jako nowy eksport ze stawką 0% VAT

Ryzyko

Brak dokumentu IE-599/CC599C = ryzyko zakwestionowania stawki 0%

Błędna procedura (np. dopuszczenie do obrotu zamiast powracających) = naliczenie cła i VAT

Niewłaściwa dokumentacja = ryzyko utraty prawa do stawki 0% VAT przy kolejnym eksporcie

Podsumowanie

Powrót towaru po eksporcie z powodu nieodebrania przez klienta nie jest sytuacją rzadką w praktyce międzynarodowego handlu. Kluczowe jest jednak, by prawidłowo zastosować procedurę reimportu, a następnie ponownie dokonać zgłoszenia wywozowego przy kolejnym eksporcie.

Dzięki temu przedsiębiorca unika ryzyka naruszenia przepisów celnych i podatkowych, a jednocześnie zachowuje pełną przejrzystość dokumentacji księgowej. Dobrze przygotowane procedury wewnętrzne oraz właściwie sformułowane umowy handlowe mogą znacznie zminimalizować skutki takich sytuacji – zarówno dla eksporterów, jak i ich partnerów biznesowych.

dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł, prawa celnego, handlu zagranicznego

oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Reeksport po nieudanej dostawie – jak prawidłowo postąpić?
08 paź 2025

Eksport towarów poza Unię Europejską jest procesem wieloetapowym i wymaga zarówno sprawnej logistyki, jak i poprawnego dopełnienia obowiązków celnych oraz podatkowych. Pomimo starannego przygotowania, czasami zdarzają się sytuacje, w których kontrakt handlowy nie zostaje zrealizowany – odbiorca w kraju trzecim z różnych powodów nie przyjmuje przesyłki. W rezultacie towar wraca na teren Unii, co rodzi szereg pytań: jak ująć taki zwrot w dokumentacji? czy trzeba korygować rozliczenia podatkowe? jak ponownie wysłać towar zgodnie z przepisami?
