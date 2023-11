Niedziele handlowe w grudniu 2023 r. - dwie przed Wigilią. A 24 grudnia nie zrobisz zakupów w większości sklepów

W dniu 29 listopada 2023 r. Sejm przyjął ustawę (nowelizację ustawy o zakazie handlu w niedziele), zgodnie z którą, jeżeli niedziela przypada 24 grudnia (Wigilia), to handel pracuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię. W 2023 roku niedziele handlowe przed Świętami Bożego Narodzenia wypadają 10 i 17 grudnia.

Sejm: handel pracuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię, jeśli niedziela przypada 24 XII

Nowelizację zaproponowała Polska 2050-Trzecia Droga. W głosowaniu uczestniczyło 441 posłów; za nowelizacją opowiedziało się 429, nikt nie głosował przeciw, a 12 posłów wstrzymało się od głosu.

"Pojawia się także nadzieja, że przyjęcie tej ustawy będzie preludium do dalszych zmian w ustawie o zakazie handlu w niedzielę, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, pracowników, pracodawców, których wola w tym temacie co rusz wybrzmiewa w kolejnych publikowanych badaniach opinii publicznej" - powiedział przed głosowaniem poseł sprawozdawca Adam Michał Gomoła z Polski 2050-TD.



Posłowie Polski 2050-TD, autorzy przyjętej w środę przez Sejm noweli, wskazali, że w aktualnym stanie prawnym niedziela przypadająca na dzień 24 grudnia jest jedną z niedziel handlowych poprzedzających pierwszy dzień Bożego Narodzenia.



"Jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, zakaz, o którym mowa, w art. 5, nie obowiązuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na 24 grudnia" - wynika z przyjętej dziś nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.



Autorzy zaznaczyli, że nowelizacja przewiduje "jednoznaczne przesądzenie, że Wigilia, która przypada w niedzielę 24 grudnia, będzie dniem objętym zakazem handlu".



Jak dodano, rozwiązanie to jest uzasadnione szczególnym czasem, jakim jest Boże Narodzenie oraz spotkaniami rodzinnymi Polaków. "Jednocześnie w projekcie ustawy proponuje się by w przypadku gdy Wigilia przypada na niedzielę, dwie poprzedzające ją niedziele były tzw. niedzielami handlowymi" - napisano.

Podkreślono, że każda Wigilia przypadająca w niedzielę będzie dniem objętym zakazem handlu, wykonywania czynności związanych z handlem, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.



Ustawa wejdzie w życie po upływie dnia następującego po ogłoszeniu.

Handel w niedzielę w 2024 roku - będzie kolejna nowelizacja?

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050-TD) oświadczył, że temat regulacji handlu w niedziele z całą pewnością będzie jeszcze przedmiotem obrad Sejmu.

Sejm odrzucił propozycję MRPiPS

Wcześniej sejmowa komisja gospodarki odrzuciła rządowy projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zakładający, że w Wigilię sklepy pracować nie będą, ale w zamian handel będzie mógł się odbywać w niedzielę 10 grudnia do godz. 14.

Zakaz handlu w niedziele od 2018 roku. Gdzie nie obowiązuje zakaz handlu?

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.



W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz handlu nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto, nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.



Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności. (PAP)



autorka: Anna Bytniewska

