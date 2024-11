InPost startuje z bezpośrednimi przesyłkami z Polski do maszyn Paczkomat® lub punktu PUDO w 7 europejskich krajach

Grupa InPost uruchomiła usługę dostaw międzynarodowych pomiędzy Polską a Francją, Hiszpanią, Portugalią, Włochami, Belgią, Holandią oraz Luksemburgiem (usługa cross network). Umożliwi to zarówno sklepom internetowym, jak i klientom indywidualnym szybką wysyłkę i dostawy za granicę, przy najniższej na rynku cenie. Usługa jest dostępna dla biznesowych i indywidualnych klientów InPost

InPost dostarcza już paczki z Polski do 7 państw UE - z paczkomatu do paczkomatu

– Dzięki naszej nowej usłudze wysłanie prezentów świątecznych lub ważnych przesyłek do rodziny i przyjaciół za granicą będzie wyjątkowo łatwe! Wystarczy nadać przesyłkę w najbliższej maszynie Paczkomat® w Polsce, aby nasi najbliżsi odebrali ją z maszyny Paczkomat® lub punktu PUDO w Paryżu, Madrycie, Brukseli, Lizbonie bądź Rzymie. Nasza usługa przesyłek międzynarodowych to także idealne rozwiązanie dla firm, które szukają szybkiej, sprawnej i atrakcyjnej cenowo logistyki dla swoich europejskich klientów. Ma ona gwarancję jakości Grupy InPost, a przy tym jest dostępna w najniższej cenie na rynku. Nie ukrywam, że dostawy międzynarodowe to ogromne przedsięwzięcie, do którego przygotowywaliśmy się już od dłuższego czasu. Europejski sektor e-commerce ma ogromny potencjał wzrostu – zwłaszcza w zakresie dostaw międzynarodowych, więc popyt na tego typu rozwiązania będzie rósł. Dając naszym partnerom biznesowym dostęp do największej sieci punktów odbioru w Europie, wspieramy ich rozwój i ekspansję – mówi Rafał Brzoska, prezes i założyciel Grupy InPost.

Porównanie cen przesyłek międzynarodowych nadanych z Polski[1]:

Gabaryt A Gabaryt B Gabaryt C InPost DPD DHL InPost DPD DHL InPost DPD DHL Francja 28,99 zł 99,00 zł 114,00 zł 49,99 zł 99,00 zł 125,00 zł 54,99 zł 99,00 zł 163,00 zł Hiszpania 28,99 zł 99,00 zł 114,00 zł 49,99 zł 119,00 zł 125,00 zł 54,99 zł 119,00 zł 163,00 zł Holandia 28,99 zł 69,00 zł 76,00 zł 49,99 zł 99,00 zł 79,00 zł 54,99 zł 99,00 zł 125,00 zł

Jak nadać przesyłkę?

Przesyłkę można szybko i wygodnie nadać w aplikacji InPost Mobile lub na stronie inpost.pl/SzybkieNadania. Wysyłka za granicę przez aplikację InPost, z której korzysta już ponad 13 mln użytkowników, jest szybkie i intuicyjne. Klienci mają pełną możliwość śledzenia dostawy na każdym jej etapie. Usługa jest dostępna w bardzo konkurencyjnej cenie – od 28,99 zł za małą paczkę do 25 kg. Dla porównania, aby przesłać taką samą paczkę z Polski na przykład do Francji przez DPD trzeba zapłacić 99 zł, a za pomocą DHL aż 114 zł! Dodatkowo, w nowym programie lojalnościowym InPost za nadanie lub dostawę międzynarodową można zgarnąć poczwórną liczbę InCoinów.



– Jako polski champion chcemy wspierać rodzimych przedsiębiorców w ich rozwoju na rynkach zagranicznych, dlatego uruchamiamy usługę dostaw międzynarodowych, która daje im dostęp do 7 europejskich rynków z setkami milionów potencjalnych klientów. W dalszej perspektywie planujemy rozszerzenie tej usługi o Wielką Brytanię – dodaje Rafał Brzoska.



Grupa InPost na koniec 3 kwartału dysponowała blisko 79 000 punktami out-of-home, w tym prawie 44 tysiącami nowoczesnych urządzeń Paczkomat® i blisko 35 tysiącami punktów PUDO w 9 krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia). W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa zainstalowała rekordową liczbę maszyn – aż 10 000, czyli liczba naszych urządzeń wzrosła aż o 1/3 r/r.