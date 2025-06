MF proponuje zmiany w raportowaniu do KNF. Mniej obowiązków dla domów maklerskich

Mniej sprawozdań dla KNF

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego przepisy dotyczące przekazywania informacji do Komisji Nadzoru Finansowego przez firmy inwestycyjne, domy maklerskie, banki państwowe prowadzące działalność maklerską oraz banki powiernicze.

REKLAMA

Autopromocja

Jak podano w uzasadnieniu, dokument jest elementem pakietu deregulacyjnego i zmierza do zmniejszenia obowiązków raportowych ciążących na domach maklerskich wobec KNF. Proponuje się m.in. rezygnację z obowiązku przekazywania półrocznych sprawozdań finansowych, które – choć wymagają znacznego nakładu pracy, zwłaszcza w przypadku stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – nie są publikowane i służą jedynie nadzorowi.

Zmiany w terminach i strukturze raportowania

Projekt przewiduje również zmianę terminu przekazywania wybranych skonsolidowanych danych finansowych – z obecnych 20 dni od sporządzenia sprawozdania do 6 tygodni od zakończenia półrocza.

Kolejną istotną zmianą jest likwidacja kwartalnego raportu dotyczącego płynności. Jak wskazano w uzasadnieniu, raport ten oparty jest na przepisach bankowych i nie przystaje do specyfiki firm inwestycyjnych. Ponadto wiele danych z tego raportu i tak trafia już do KNF na mocy unijnych regulacji ostrożnościowych.

Miesiąc na raport sprzedażowy

W projekcie zaproponowano również wydłużenie z 20 dni do miesiąca terminu przekazania do KNF kwartalnego sprawozdania z działalności sprzedażowej. Jak zaznaczono, obecny termin nakłada się z obowiązkiem złożenia trzech innych raportów, co prowadzi do nadmiernego obciążenia działów raportowych. Dodatkowo dane potrzebne do sporządzenia tego raportu często pochodzą od zewnętrznych podmiotów i są przekazywane dopiero po 15. dniu miesiąca.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z treścią projektu, rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.