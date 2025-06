Najbardziej poważane zawody w Polsce [ranking 2025]. Księgowy pnie się w górę, sędzia spada, strażak cały czas nr 1

rozwiń >

Pierwsza dziesiątka najlepiej ocenianych (poważanych) zawodów w Polsce w 2025 roku wygląda następująco

1. miejsce: STRAŻAK,

2. miejsce: RATOWNIK MEDYCZNY,

3. miejsce: PILOT SAMOLOTU PASAŻERSKIEGO,

4. miejsce: PIELĘGNIARKA,

5. miejsce: LEKARZ,

6. miejsce: STRAŻNIK GRANICZNY,

7. miejsce: FARMACEUTA / APTEKARZ,

8. miejsce: PROFESOR UNIWERSYTETU,

9. miejsce: GÓRNIK,

10. miejsce: INŻYNIER PRACUJĄCY W FABRYCE.



Jak zwykle na czele zestawienia jest strażak, który cieszy się poważaniem i zaufaniem aż 83,0% badanych. Drugie miejsce ponownie przypadło ratownikom medycznym z wynikiem 81,5%. Niespodzianką jest pojawienie się na trzecim miejscu debiutanta – pilota samolotu pasażerskiego, który uzyskał 81,0% społecznego poważania.



Wysoko oceniani są również przedstawiciele zawodów medycznych – pielęgniarki i lekarze, jednak różnica między podium a kolejnymi miejscami jest znacząca, wynosi średnio aż 8 punktów procentowych.

- Dominacja zawodów ratowniczych oraz wysoki debiut pilota samolotu wskazują, że Polacy cenią profesje wiążące się z realną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i życie innych. Jest to wyraz społecznego zaufania, szczególnie ważnego w czasach różnych kryzysów - komentuje Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research.

Najmniej poważamy polityków i influencerów

Najmniejszym poważaniem wśród Polaków cieszą się influencerzy oraz youtuberzy, od lat zamykający ranking społecznego poważania. W tym roku ich oceny wyniosły odpowiednio 13,6% i 13,8%. Niewiele lepiej zostali ocenieni politycy – posłowie i deputowani do Europarlamentu uzyskali wyniki zaledwie nieco powyżej 20%.



- Niskie noty dla influencerów i polityków świadczą o głębokim kryzysie społecznego zaufania do tych profesji. Polacy coraz częściej postrzegają je jako oderwane od rzeczywistości, skoncentrowane na autopromocji i mało autentyczne - ocenia Piotr Zimolzak, wiceprezes SW Research.



Największe awanse w 2025 r. w porównaniu do 2024 r.:

- Rolnik indywidualny (+10 miejsc, aktualnie 11. miejsce),

- Księgowy (+3 miejsca, aktualnie 22. miejsce),

- Oficer w randze kapitana (+2 miejsca, aktualnie 12. miejsce),



Największe spadki w 2025 r. w porównaniu do 2024 r.:

- Przedsiębiorca, właściciel dużej firmy (-6 miejsc, aktualnie 28. miejsce),

- Sędzia (-4 miejsca, aktualnie 23. miejsce).

Rośnie prestiż księgowych

– Do powszechnej świadomości zaczyna przebijać się coraz bardziej pozytywny obraz księgowego – osoby sprawczej i godnej zaufania. To już nie tylko ktoś wykonujący techniczne, rutynowe czynności, rzemieślnik od tabel i rachunków. Księgowi są postrzegani jako strategiczni doradcy, a nawet partnerzy biznesowi. Ubiegłoroczne badanie „Portret księgowych w Polsce” (przeprowadzone przez SW Research na zlecenie fillup k24) pokazało, że przedsiębiorcy, mówiąc o pracujących dla nich księgowych, podkreślają nie tylko ich szeroką wiedzę i łączenie kompetencji miękkich z twardymi (60% wskazań), ale też fakt, że zapewniają im profesjonalne strategiczne wsparcie niezbędne w zarządzaniu firmą i są zaufanymi doradcami (68%). O tym, jak chętnie klienci powierzają takie sprawy w ręce księgowych, świadczą też inne wyniki z tamtego badania. Przedsiębiorcy pytani o główne obowiązki księgowych wskazywali na zadania, które dla samych księgowych miały dużo mniejsze znaczenie w ich codziennej pracy. Najciekawszy rozdźwięk między odpowiedziami przedsiębiorców i księgowych zauważyliśmy w dwóch kwestiach: konsultacje (obowiązek uznany za ważny przez 21% przedsiębiorców i 7% księgowych) i zarządzanie ryzykiem (obowiązek uznany za ważny przez 11% przedsiębiorców i 5% księgowych) – komentuje Artur Kaczmarek, dyrektor ds. komunikacji w e-file.



Rosnącemu prestiżowi zawodu księgowego sprzyja też – niestety – chaos prawny.



– W obliczu licznych zmian podatkowych eksperci ds. rachunkowości okazują się dla wielu Polaków bezpieczną przystanią. Według tegorocznego Barometru nastrojów polskich księgowych 2025 (opracowanego przez fillup k24 we współpracy z SKWP) klienci poszukują u księgowego nie tylko usług tanich, ale też: wysokich kompetencji, rzetelności, terminowości, dostępności i – znów – doradztwa. Polski księgowy sprawdza się w trudnych warunkach – zauważa Artur Kaczmarek.



– Warto na koniec wspomnieć o tym, że sami księgowi mocno zabiegają o uregulowanie swojego statusu, ponieważ obecne niejasności na poziomie definicji i klasyfikacji zawodu przekładają się czasem na wolną amerykankę. Wiadomo, że nawet odosobnione nieuczciwe zagrania potrafią rzucić się cieniem na całej branży. Myślę, że przyszłość zawodu księgowego w Polsce rysuje się w naprawdę dobrych barwach. Kto wie, może za rok zbliżmy się w rankingu do pierwszej dziesiątki? – mówi Artur Kaczmarek.

Debiutanci w zestawieniu

Wśród nowych zawodów, które pojawiły się w tegorocznym zestawieniu, warto zwrócić uwagę na bardzo dobry wynik strażnika granicznego (6. miejsce), a także umiarkowane notowania stewardów, stewardess (16. miejsce) czy psychoterapeutów (20. miejsce). Mniej popularne okazały się zawody artystyczne takie jak tancerz baletowy (33. miejsce) czy aktor (34. miejsce).



Tegoroczny ranking SW Research to nie tylko lista zawodów – to także barometr społecznych wartości i oczekiwań. Pokazuje, że Polacy doceniają zawody związane z realną pomocą i odpowiedzialnością, jednocześnie dystansując się od profesji postrzeganych jako oderwane od codziennych problemów obywateli.

Ranking poważanych zawodów 2025: pełne zestawienie

Ranking 2025 najlepiej oceniane zawody SW Research

Poprzednie edycje rankingu zawodów

Jak powstaje ranking społecznie poważanych zawodów?

Badanie SW Research wykonuje każdego roku w ostatnim tygodniu kwietnia. Pomiar wykonywany jest na reprezentatywnej próbie n=1000 dorosłych Polaków w ramach badania omnibusowego OmniWatch48. Metoda, badawcza to wywiady online, CAWI. Źródłem próby jest panel badawczy SW PANEL. Lista zawodów obejmuje obecnie 51 profesji (+12 w edycji 2025 roku).