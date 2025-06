Czego życzyć księgowym w 2025 r. z okazji Dnia Księgowego?

Dzień 9 czerwca to corocznie obchodzony Dzień Księgowego - święto ustanowione przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Z tej okazji warto nie tylko podziękować przedstawicielom branży za trudną i odpowiedzialną pracę, ale też zastanowić się, jakie życzenia byłyby dziś dla tej grupy zawodowej naprawdę ważne. Przez lata zawód ten kojarzył się z biurkiem uginającym się pod ciężarem papierowych dokumentów i ręcznym przeliczaniem kolumn cyfr. Rzeczywistość w 2025 roku jest jednak zupełnie inna. Współczesny księgowy to wsparcie, partner biznesowy, technologiczny lider i strażnik zmian legislacyjnych. Z jakimi wyzwaniami mierzy się na co dzień i czego możemy mu życzyć, by praca była bardziej satysfakcjonująca?

1. Udanego wdrożenia KSeF – bez pośpiechu i zaskoczeń

Najbliższe miesiące to dalszy ciąg intensywnych przygotowań do obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Księgowe i księgowi cały czas edukują klientów, podpowiadając im jak wdrażać nowe procesy i narzędzia. Życzeniem numer jeden na ich liście jest to, by klienci – szczególnie ci z sektora MŚP – nie zostawiali wdrożenia KSeF na ostatnią chwilę. Brak terminowości może spowodować chaos i ogromne ryzyko dla rozliczeń.

2. Płynnej cyfryzacji – niech technologia ułatwia, a nie komplikuje

Cyfryzacja księgowości to nie wizja przyszłości, lecz codzienność. Automatyzacja rozliczeń, OCR dokumentów, e-faktury, systemy ERP, dostęp do danych z każdego miejsca – to wszystko sprawia, że praca księgowych może być prostsza, szybsza i mniej podatna na błędy. Warunkiem jest dobre wdrożenie i zrozumienie nowych narzędzi.



Coraz więcej księgowych staje się liderami transformacji cyfrowej – edukując klientów i wybierając najlepsze narzędzia. Potrzebują jednak nie tylko kompetencji, ale i zaufania oraz przestrzeni na działanie.



Ja zauważa Patrycja Strzelecka, Dyrektor Zarządzająca w CashDirector S.A., laureatka nagrody specjalnej w konkursie EY Przedsiębiorca Roku za stworzenie ekosystemu, który ułatwia działanie mikro i małych przedsiębiorstw: - Cyfryzacja to dziś nie wybór, lecz naturalny etap rozwoju usług księgowych. Dobrze wdrożona technologia nie tylko zwiększa efektywność i ułatwia pracę biurom rachunkowym, ale też przynosi korzyści klientom – oszczędza czas i zwiększa bezpieczeństwo danych.

3. Przestrzeni na doradzanie

Księgowe są często pierwszym punktem kontaktu przedsiębiorcy w przypadku wątpliwości podatkowych czy prawnych. Choć nie każdy przypadek wymaga formalnego doradztwa podatkowego, dziś zbyt często granica jest niejasna. Efekt? Księgowe boją się udzielić nawet najprostszej porady z obawy przed konsekwencjami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinny bowiem wchodzić w kompetencje doradców podatkowych.



Postulaty dotyczące zmian tego stanu prawnego znalazły się w apelu środowisk księgowych zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR), który został przekazany do Ministra Finansów w lutym b.r. Jego sygnatariusze domagali się doprecyzowania pojęć funkcjonujących w ustawie o doradztwie podatkowym, takich jak: “porada”, “opinia” czy “wyjaśnienie”. Autorzy argumentowali, że będzie to korzystne dla klientów, którzy zyskają kompleksowe, sprawne i zrozumiałe wsparcie. Jak mówi Przemysław Naklicki, Dyrektor Zarządzający Siecią OSCBR: - Nowoczesne narzędzia, którymi dysponują księgowi, pozwalają im na przeanalizowanie różnych scenariuszy podatkowych. Pracują teraz szybciej i wydajniej, a co za tym idzie mogą więcej czasu poświęcić na biznesowe wsparcie swoich klientów. Czy prawo powinno im tego zabraniać? Granica pomiędzy zwykłą odpowiedzią na zapytanie klienta a doradztwem podatkowym jest bardzo cienka.

4. Przepisów, które da się przewidzieć i zrozumieć

Nieoczekiwane zmiany przepisów, publikowane na ostatnią chwilę, to największy wróg księgowych. Brak vacatio legis, niejasności interpretacyjne i luki w systemach to codzienność, z którą mierzą się osoby odpowiedzialne za rozliczenia firm.

W tym kontekście może cieszyć jeden z postulatów zmian deregulacyjnych zespołu Rafała Brzoski, w myśl którego zmiany wpływające niekorzystnie na sytuację przedsiębiorców miałyby wchodzić w życie po upływie 6 miesięcy od ich uchwalenia. Jak podkreśla Arkadiusz Kacperek, Lider zespołu księgowego w CashDirector S.A.:

- Wprowadzenie zasady, że zmiany niekorzystne dla przedsiębiorców wchodzą w życie dopiero po 6 miesiącach, to realna szansa na uporządkowanie chaosu legislacyjnego. Księgowi zyskaliby czas nie tylko na dostosowanie systemów i procedur, ale też na przygotowanie swoich klientów do nowych obowiązków – bez stresu i nerwowych działań na ostatnią chwilę.

Doceniajmy księgowych nie tylko w dniu ich święta

Bez nich nawet najlepiej prosperująca firma może stracić grunt pod nogami. To oni przez cały rok dbają o porządek w finansach, spokój przedsiębiorców i… zgodność z przepisami, które czasami zmieniają się szybciej niż pory roku.

