Dotacje z KPO dla MŚP w 2024 roku - restauracje, firmy cateringowe, hotele, turystyka i kultura. Ile i na co można otrzymać pieniądze z UE?

W Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności popularnie zwanym KPO zaplanowano wsparcie dla branż szczególnie dotkniętych skutkami covid-19. Chodzi tutaj o hotele, restauracje, catering, obiekty turystyczne i kulturalne, na które przewidziano budżet w kwocie 1,2 mld pln. Nabór wniosków planowany jest na I kwartał 2024 roku. Szacuje się, że z dofinansowania skorzysta około 3800 firm z całej Polski. Maksymalna wartość dofinansowania, o jakie będzie można się ubiegać to 540 000 zł, zaś minimalna to 50 000 zł.

Kto i na co będzie mógł pozyskać dotacje?

Celem programu jest wsparcie mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw z całej Polski działających w sektorach: HoReCa (hotele, restauracje, catering), turystyka oraz kultura.



Przedmiotem wsparcia będą projekty mające na celu rozwój prowadzonej działalności lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego, obejmujące przede wszystkim:

- inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. na roboty budowalne, budowę nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług,

- inwestycje związane z zieloną transformacją,

- inwestycje we wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,

- inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku

z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa,

- podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników,

- usługi rozwojowe w tym np.: opracowanie studium wykonalności, zmiany modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych w związku z rozszerzeniem lub unowocześnieniem działalności przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków planowany jest na I kwartał 2024 roku

Jak podaje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już niebawem (najprawdopodobniej początkiem 2024 roku) pojawi się konkurs na dofinansowanie przeznaczone na unowocześnienie lub rozszerzenie działalności MŚP z sektora HoReCa, turystyka i kultura.

Wysokość dofinansowania. Co najmniej 50 tys. zł

Planowany poziom dofinansowania wynosić ma do 90% w ramach pomocy de minimis, dofinansowanie będzie wypłacane w formie zaliczki i/lub refundacji.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 600 000 zł, a maksymalna wartość dofinansowania, o jakie będzie można się ubiegać to 540 000 zł, zaś minimalna to 50 000 zł.

Kluczowy wymóg wnioskowania o dotację

Zgodnie z projektem Regulaminu wyboru projektów, opublikowanym przez PARP, nabór skierowany będzie do MŚP, które w 2020 lub 2021 roku, odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% liczonych rok do roku, w porównaniu z 2019 lub 2020 r. W przypadku gdy, przedsiębiorca zawiesił działalność przez co najmniej 6 miesięcy w 2020 r., spadek obrotów w 2021 r. jest porównywany do 2019 r.



Dodatkowo rozpoczęcie projektu nie może mieć miejsca przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.



Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 kolejnych miesięcy od daty rozpoczęcia i musi zakończyć się najpóźniej 31 stycznia 2026 roku.

Liczba przedsięwzięć MŚP dla poszczególnych regionów

Warto dodać, że wsparcie przedsięwzięć MŚP udzielane będzie w ramach naborów organizowanych za pośrednictwem regionalnych Operatorów, którzy będą odpowiedzialni za wybór projektów dofinansowanych w danym województwie. Szczegółowe warunki oraz kryteria naboru dla potencjalnych beneficjentów zostaną opublikowane w I kw. 2024 r.



Na ten moment wiadomo już, że Operatorzy będą mieli na celu wybór ustalonej dla danego regionu optymalnej liczby przedsięwzięć MŚP, która kształtuje się następująco:

- dla regionu nr 1 obejmującego województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie optymalna liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 843 szt.

- dla regionu nr 2 obejmującego województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie optymalna liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 793 szt.

- dla regionu nr 3 obejmującego województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie optymalna liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 785 szt.

- dla regionu nr 4 obejmującego województwa: łódzkie, opolskie i śląskie optymalna liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 673 szt.

- dla regionu nr 5 obejmującego województwa: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie optymalna liczba przedsięwzięć MŚP wynosi 706 szt.

Do ogłoszenia konkursu jest co prawda jeszcze chwila, ale warto ten czas wykorzystać na opracowanie dobrej koncepcji projektu. Tak, żeby w momencie ogłoszenia naboru mieć już wstępnie opracowany materiał. Wnioski mają być oceniane na bieżąco, maksymalnie do 14 dni od złożenia.

Jeśli zainteresowała Cię ta dotacja to warto już dziś podjąć kroki, aby po nią sięgnąć! Jeśli nie wiesz od czego zacząć przygotowania polecamy skorzystać z usług ekspertów od dotacji! Profesjonalna pomoc oraz weryfikacja pomysłu pod kątem tego finansowania z pewnością podniesie szanse na sprawne i skuteczne aplikowanie! Zatem do dzieła!

Grzegorz Ocieczek Prezes Zarządu LPW Consulting, Dyrektor ds. Dotacji i Analiz,

Ewa Kowacz Dyrektor ds. PR & Marketingu LPW Grupa.