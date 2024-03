Oszczędności Polaków 2024. Na rachunkach bankowych jest 1 223,46 mld zł

Gospodarstwa domowe w Polsce w końcu lutego 2024 roku dysponowały na rachunkach bankowych środkami w wysokości 1 223,46 mld zł. Były one o 15,20 mld i 1,26% wyższe niż miesiąc wcześniej i o 120,54 mld zł tj. 10,9% większe niż przed rokiem (w styczniu roczna dynamika tych depozytów wynosiła 11,3%).

Depozyty i kredyty w 2024 roku. Dane NBP

Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu lutego 2024 roku. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich dane o zmianach poziomów depozytów i kredytów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i samorządów oraz wielkości gotówki w obiegu.



Wyniki lutego powinny być traktowane jako ważne, widać w nich bowiem rozwinięcie reakcji na zmiany w otoczeniu gospodarki w tym zmiany stóp procentowych, reakcję na agresję Rosji na Ukrainę, wejście w okres zmiany koniunktury.

Polacy oszczędzają. Na rachunkach bankowych wzrost o 10,9% w skali roku

W końcu lutego gospodarstwa domowe dysponowały na rachunkach bankowych środkami w wysokości 1 223,46 mld PLN. Były one o 15,20 mld i 1,26% wyższe niż miesiąc wcześniej i o 120,54 mld PLN tj. 10,9% większe niż przed rokiem (w styczniu roczna dynamika tych depozytów wynosiła 11,3%).



W ostatnich latach luty częściej przynosił – sięgające około 10-15 miliardów złotych – wzrosty depozytów ludności. To czas nieco wyższych niż w styczniu pensji (o ich ruchome składniki), a równocześnie to czas mniejszych wydatków. Tegoroczny wzrost poziomu środków okazał się więc zbliżony do oczekiwanego.

Rachunki bankowe przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa niefinansowe dysponowały w końcu lutego środkami w wysokości 484,41 mld PLN. Były one o 0,36 mld PLN i 0,07% niższe niż miesiąc wcześniej i o 11,11 mld PLN tj. 2,3% większe niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika tych depozytów wynosiła 5,1%.



Luty zazwyczaj przynosi stabilizację lub jedynie nieznaczny wzrost, poziomu depozytów w tej grupie klientów banków. Jest to okres zmniejszonych utargów. Tegoroczny spadek depozytów z lutego może być uznany za zbliżony do typowego, choć stanowi sporą różnicę w stosunku do ubiegłorocznego wzrostu. Niepokoić zaczyna dalszy spadek rocznej dynamiki depozytów przedsiębiorstw niefinansowych. Zaczyna być on ledwie wystarczający do utrzymania stosowanego poziomu płynności. Być może część środków firmy wykorzystały do prowadzenia procesów inwestycyjnych.

Rachunki bankowe samorządów

W końcu lutego na rachunkach samorządów figurowała kwota 77,69 mld PLN. Była ona o 12,09 mld PLN i 18,42% wyższa niż miesiąc wcześniej i równocześnie o 3,67 mld i 5,0% wyższa niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika depozytów była ujemna i wynosiła -7,6%.



Wzrost tych depozytów w lutym powinien być traktowany jako sezonowy (choć faktycznie w ostatnich latach nie były one bardzo duże). Wraz ze styczniem powinien być on okresem zasilania rachunków samorządów kwotami z budżetu centralnego – na wykonywanie zadań zleconych. Wzrost tegoroczny był na tyle duży i odmienny od ubiegłorocznego, że udało się przełamać negatywną tendencję w dynamice rocznej – przeszła ona z ujemnej w dodatnią.