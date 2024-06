Ile kosztują zboża na polskim rynku i w eksporcie pod koniec maja i na początku czerwca 2024 roku? Jakie są ceny na giełdach światowych? Jakie ceny osiągają: pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, rzepak, pszenżyto?

Ceny zbóż pod koniec maja i na początku czerwca 2024 r.– sytuacja na rynku polskim

Izba Zbożowo-Paszowa w analizie z 3 czerwca 2024 r. przygotowanej razem ze Sparks Polska wskazuje, że na polskim rynku zbóż ostatni tydzień nie przyniósł większych zmian w handlu ziarnem. Po kilku dniach charakteryzujących się nieco większą podażą ziarna na rynku (przynajmniej w niektórych regionach kraju), rynkowa podaż ziarna ponownie stała się wyraźnie uszczuplona. Wzrost podaży wynikał z nieprzekraczalnego terminu sprzedaży zbóż do 31 maja br., aby uzyskać dopłaty do sprzedanego ziarna.



Zdaniem Izby program dopłat do sprzedaży zbóż jednak rozczarował i nie wywołał wyraźnego wzrostu podaży ziarna na rynku w maju br.



Izba wskazuje, że małe gospodarstwa nie mają już ziarna na magazynach. Ziarno jest natomiast w posiadaniu dużych, największych gospodarstw, które dysponują profesjonalną powierzchnią magazynową. Gospodarstwa te cały czas wstrzymują się ze sprzedażą ziarna, czekając na dalszy wzrost cen. Zboża na stanach magazynowych mają także niektóre podmioty skupowe, które w ostatnich tygodniach skupiły ziarno od mniejszych rolników chcących uzyskać rządowe dopłaty do sprzedanych zbóż. Utrzymująca się niepewność co do kondycji upraw w związku z brakiem większych opadów deszczu, szczególnie w centrum i na wschodzie kraju, a także notowana w ostatnich dniach zwyżka cen zbóż na giełdach i wzrost cen ziarna oferowanych przez eksporterów dodatkowo usztywniły sprzedających.



Natomiast na rynku cały czas notuje się duże zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców, które pracują na niskich zapasach. Przy dużym popycie i małej podaży ziarna, przetwórcy często muszą płacić ceny zbliżone do cen portowych aby kupić surowiec. Wiele wskazuje na to, iż w związku z brakiem ofert sprzedaży krajowego ziarna na przednówku zanotujemy spory import zbóż.

Ceny zbóż w Polsce

Ceny zbóż oferowane przez krajowych przetwórców wynosiły (ceny z dostawą w maju/czerwcu br. - stan na 31 maja 2024 r.):

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 880-980 zł/t,

- pszenica paszowa – 830-930 zł/t,

- żyto konsumpcyjne – 580-700 zł/t,

- żyto paszowe – 580-680 zł/t,

- pszenżyto – 700-780 zł/t,

- jęczmień paszowy - 720-800 zł/t,

- owies paszowy – 760-880 zł/t,

- kukurydza – 840-980 zł/t,

- rzepak – 2000-2060 zł/t.

Ceny zbóż w eksporcie

Izba Zbożowo-Paszowa informuje, że w portach cały czas notuje się spory ruch, gdzie ładowane są kolejne statki, głównie pszenicą. Izba szacuje, iż w maju 2024 r. eksport pszenicy drogą morską mógł zbliżyć się do 500 tys. ton wobec 555 tys. ton wywiezionych w kwietniu br. Z kolei, w czerwcu br., eksport pszenicy drogą morską będzie mniejszy niż w kwietniu i maju br. W związku z notowanym w maju skokowym wzrostem cen zbóż, część dostawców będzie miała problemy realizacją zawartych kontraktów na dostawy ziarna do portów w czerwcu 2024 r.

W porównaniu do cen z połowy tygodnia, ceny pszenicy oferowane przez eksporterów z dostawą do portów w czerwcu nie uległy zmianie, a kukurydzy wzrosły o 10 PLN/t i i kształtowały się następująco (wg stanu na 31 maja br.):

pszenica konsumpcyjna (10.0/74/220) – 925-930 PLN/t (dostawa G/G, VI),

pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 945-960 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VI),

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1045-1050 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VI),

pszenica konsumpcyjna (13.0/76/250) – 1065-1070 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VI),

pszenica konsumpcyjna (13.5/76/250) – 1100-1105 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VI),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1155-1160 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VI),

pszenica paszowa – 915-920 PLN/t (G/G/Sz, VI),

żyto paszowe (68) – 740 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VI-VII),

pszenżyto (68) – 785 PLN/t (dostawa G/G, VI-VII),

kukurydza (DON 2000) – 960 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VI),

kukurydza (DON 3000) – 940 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VI),

kukurydza (DON 4000) – 920 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VI).

A w porównaniu do cen z połowy tygodnia, ceny pszenicy i kukurydzy oferowane przez eksporterów ze zbiorów 2024 roku z dostawą do portów nie uległy zmianie, a ceny jęczmienia spadły o 40 PLN/t i przedstawiały się następująco (wg stanu na 31 maja br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1060 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX 2024),

pszenica konsumpcyjna (13.0/76/250) – 1080 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-X 2024),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1110 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-X 2024),

pszenica paszowa – 910 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-X 2024),

pszenżyto (68) – 805 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-X 2024),

jęczmień (62) – 785 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-IX 2024),

żyto paszowe (68) – 765 PLN/t (dostawa G/G/Sz, VIII-X 2024),

kukurydza (DON 2000) – 925 PLN/t (dostawa G/G, X-XI 2024).

Ceny na giełdach światowych - CBOT i MATIF

Jak informuje 3 czerwca 2024 r. Izba Zbożowo-Paszowa w analizie przygotowanej razem ze Sparks Polska - ceny pszenicy na giełdzie w Chicago w poprzednim tygodniu osłabły, w związku z oczekiwaniami inwestorów, że prognozowane deszcze w niektórych regionach uprawy pszenicy w Rosji zatrzymają dalszy spadek prognoz zbiorów pszenicy w tym kraju. W południowej Rosji i na wschodniej Ukrainie w ciągu najbliższych 10 dni spodziewane są opady deszczu, ale wysokie temperatury prawdopodobnie ograniczą wpływ opadów na kondycję upraw. W piątek 31/05 cena pszenicy SRW w kontrakcie lipcowym 2024 na giełdzie w Chicago wyniosła 249,28 USD/t i była o 2,7% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2024 spadła o 2,5% i wyniosła 256,98 USD/t.



Natomiast ceny pszenicy na francuskiej giełdzie MATIF (Marché à Terme International de France - najważniejsza europejska giełda obrotu płodów rolnych) w poprzednim tygodniu także nieznacznie osłabły. Brak opadów deszczu w Rosji i spadek wilgotności gleby w kluczowych obszarach upraw są bacznie obserwowane przez uczestników rynku. W maju br., niezależni analitycy obniżyli prognozy zbiorów pszenicy w Rosji o ok. 10 mln ton z powodu suszy i mrozów. Prognozy opadów w Rosji wpłynęły na obniżenie cen pod koniec tygodnia. Wzrost cen pszenicy w Rosji wzbudził nadzieje na większy popyt na pszenicę niemiecką i z innych krajów bałtyckich. Ceny unijnej pszenicy pozostają jednak stosunkowo wysokie, a popyt niewielki. W piątek 31/05 cena pszenicy w kontrakcie wrześniowym 2024 na MATIFie wyniosła 259,25 EUR/t i była o 0,8% niższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie grudniowym 2024 spadła o 0,7% i wyniosła 264,75 EUR/t

Źródło: Izba Zbożowo-Paszowa