Dotacje dla biznesu 2024. Ścieżka SMART: kolejne rundy naborów wniosków dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw

Ścieżka SMART jest jednym z czterech priorytetów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Wydaje się ona być jedną z najpopularniejszych dotacji oferowanych przez Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw chcących zwiększyć swoją zdolność badawczą oraz innowacyjność. Trzecia runda konkursu zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów FENG rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 24 października.

Celem tego wsparcia dotacyjnego jest właśnie rozwijanie i wzmacnianie przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, wdrożenie innowacji, w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie, a także z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją oraz podniesieniem kompetencji pracowników.

Moduły w Ścieżce SMART

Cechą charakterystyczną ścieżki SMART jest modułowość, która umożliwia elastyczne dostosowanie zakresu projektu do potrzeb firmy. Spośród siedmiu modułów, dwa są obligatoryjne. Co oznacza, że w ramach składanego wniosku powinien być uwzględniony co najmniej jeden moduł obowiązkowy i dowolna liczba modułów fakultatywnych.



• Moduły obligatoryjne: badawczo-rozwojowy oraz wdrożenie innowacji,

• Moduły fakultatywne: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje.



Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość złożenia jednego wniosku, w którym będą mogli ująć całą ścieżkę rozwoju przedsięwzięcia adekwatnie do swoich potrzeb biznesowych. O szczegółowych zakresach modułów można przeczytać w naszej poprzedniej publikacji infor.pl - tutaj.

Dla kogo dotacje?

Konkurs przeznaczony jest:



• dla firm z sektora MŚP, które opierają swój rozwój na pracach badawczo-rozwojowych i innowacjach co najmniej na poziomie kraju.

• oraz dla dużych przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, organizacji badawczych, organizacji pozarządowych.

Warte uwagi jest, że Ścieżka SMART skierowana jest do firm na różnym etapie rozwoju:

• rozpoczynających działalność innowacyjną,

• rozwijających ją

• liderów innowacji.



Jednym z kluczy do sukcesu jest dobranie dla firmy najkorzystniejszego modułu.

Nabór wniosków dla mikro, małych i średnich firm realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Duże przedsiębiorstwa i ich konsorcja wnioski o dofinansowanie w programie FENG składają do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.



Nie da się ukryć, że Ścieżka SMART to bez wątpienia specjalistyczne działanie dla firm, które chcą przeprowadzać długoterminowe inwestycje rozwojowe i mają do tego potencjał ekonomiczny oraz odpowiedni kapitał ludzki.

Kryteria wyboru projektów

PARP wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Instytucją Zarządzającą FENG w ramach Komitetu Monitorującego FENG uchwalił nowe kryteria wyboru projektów. Wprowadzono ocenę dwuetapową oraz zmieniono minimalną wartość kosztów kwalifikowalnych w obligatoryjnych modułach – z 1 mln PLN na 3 mln PLN. Zmiany te mają na celu zracjonalizować proces oceny i naboru wniosków, a tym samym zoptymalizować czas oceny, tak by przedsiębiorcy otrzymywali wyniki naboru w krótszym niż w dotychczasowej jednoetapowej formule. Intencją wprowadzonych zmian jest również skierowanie mniejszych projektów (mniej innowacyjnych) do programów regionalnych, a tym samym zmniejszenie liczby wniosków.

Dlatego też w obecnych naborach w pierwszym etapie ocenę pozytywną otrzymają tylko takie projekty, które obejmują prace B+R dotyczące opracowania nowego produktu lub procesu innowacyjnego w skali kraju lub takie, które obejmują wdrożenie wyników prac B+R w postaci nowego produktu lub procesu innowacyjnego w skali kraju.

Każdy z modułów (B+R lub wdrożenie innowacji) musi być oceniony pozytywnie, aby przejść do drugiego etapu, tutaj nie ma możliwości usunięcia żadnego z modułów. Pozostałe wymogi są oceniane w drugim etapie. Dzięki takiej formie wnioskodawcy szybciej otrzymają informację, czy ich projekt wpisuje się w założenia Ścieżki SMART. Podkreślić należy, że firmy, które chcą tylko rozbudować swoje zaplecza produkcyjne, doposażyć się w odpowiedni sprzęt (nie realizując prac badawczych lub ich nie planując) – nie będą spełniać wymogów naboru.

Warto dobrze przeanalizować swój pomysł na rozwój biznesu pod kątem dofinansowania w ramach Ścieżki SMART. Przede wszystkim należy skupić się na opracowaniu projektów zgodnie z założeniami i wymogami programu. Zaplanowane działania muszą spełniać definicję prac rozwojowych lub/i badań przemysłowych i nie mogą być rutynowymi działaniami usprawniającymi procesy technologiczne lub same produkty.

Ważne Trzecia runda konkursu zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów FENG rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 24 października. Więcej o nadchodzących naborach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - Ścieżka SMART tutaj.

Grzegorz Ocieczek, Dyrektor ds. Dotacji i Analiz LPW Consulting,

Ewa Kowacz, Dyrektor ds. PR & Marketing