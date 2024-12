Dostęp do usług finansowych w erze cyfrowej: jak nowe technologie transformują mikrofinanse

Rozwój technologii zmienia świat. Dziś to nie tylko nowoczesne sprzęty, ale także nowe możliwości, również finansowe. Narzędzia, które się pojawiają, ułatwiają codzienne życie i przeciwdziałają wykluczeniu finansowemu. Sztuczna inteligencja (AI), blockchain, big data czy rozwiązania mobilne rewolucjonizują sposób świadczenia usług finansowych. To nie tylko wygoda, ale i odpowiedź na potrzeby najbardziej wykluczonych grup społecznych.

Nowe technologie w walce z wykluczeniem finansowym

Miliony ludzi na świecie, szczególnie w krajach rozwijających się, nie mają dostępu do tradycyjnych usług bankowych. Według raportu Banku Światowego około 1,4 miliarda dorosłych wciąż pozostaje poza systemem finansowym.



Powodem często jest brak infrastruktury bankowej, zła historia kredytowa lub brak formalnej tożsamości. Nowe technologie przynoszą rozwiązania, które mogą tę sytuację poprawić.



Mobilne systemy finansowe ułatwiają osobom z najodleglejszych regionów świata dostęp do narzędzi finansowych. Usługa M-Pesa, która działa w kilku krajach Afryki, zapewnia użytkownikom dostęp do najważniejszych usług finansowych bez konieczności zakładania konta bankowego. Bezpośrednio z poziomu własnego telefonu mogą przeprowadzać transakcje, gromadzić oszczędności, a nawet starać się o kredyt.



Obecnie M-Pesa działa w kilku krajach Afryki. Obsługuje ponad 66 milionów użytkowników, którzy dzięki niej przeprowadzają ponad 33 miliardy transakcji rocznie.

Nowe podejście do kredytów i zarządzania finansami

Sztuczna inteligencja na dobre weszła do naszego życia. Pomaga w wielu zadaniach – także w sferze finansowej. AI uprościła i przyspieszyła procesy kredytowe. Zamiast tradycyjnej analizy zdolności kredytowej, która wymaga przejrzenia obszernej dokumentacji i często zajmuje wiele czasu, systemy oparte na AI oceniają ryzyko w czasie rzeczywistym.



Zastosowanie big data umożliwia analizę ogromnych ilości danych o klientach, takich jak wzorce wydatków, historia transakcji czy aktywność w mediach społecznościowych.

Przykład? Platforma Tala, która działa w Azji Południowo-Wschodniej i Afryce. Tala do analizy ryzyka kredytowego wykorzystuje dane ze smartfonów klientów, takie jak wzorce użytkowania aplikacji czy historia transakcji. Na tej podstawie użytkownik otrzymuje pożyczkę – nawet jeśli nie ma historii kredytowej.

Bezpieczeństwo i przejrzystość transakcji

Technologia blockchain wprowadziła nową jakość do sektora mikrofinansów. Wyróżnia ją decentralizacja, a więc w praktyce brak potrzeby angażowania pośredników w procesy finansowe. Oznacza to obniżenie kosztów transakcji oraz większą przejrzystość.



Blockchain ma wiele zastosowań. Jest szczególnie użyteczny w płatnościach transgranicznych. Tradycyjne przekazy zagraniczne wiążą się z wysokimi kosztami i długim czasem realizacji. Rozwiązania oparte na blockchainie, takie jak Stellar czy Ripple, umożliwiają przesyłanie pieniędzy niemal natychmiast i bardzo niedrogo.



Dodatkowo platformy crowdfundingowe, oparte na blockchainie, wspierają mikrofinanse poprzez smart kontrakty. Zapewniają one, że środki są wykorzystywane zgodnie z określonym celem. Przykładem jest projekt Moeda, który umożliwia finansowanie lokalnych inicjatyw z pełną przejrzystością.



Pojawiają się też platformy wspierające rozwój usług finansowych z użyciem kryptowalut. Jednym z ciekawych rozwiązań jest KangaPay oferowane przez Kangę. To system umożliwiający realizację szybkich płatności w kryptowalutach. Sieć miejsc, w których można w ten sposób płacić offline, wciąż się powiększa.



Płatność przypomina nieco model znany z BLIK-a. Wystarczy wygenerować 6-cyfrowy kod, podać go sprzedawcy i gotowe.

Co przyniesie przyszłość?

Przyszłość mikrofinansów opiera się na zintegrowaniu tradycyjnych modeli finansowych z nowoczesnymi technologiami. Wdrażanie takich rozwiązań jakM-Pesa pokazuje, że możliwe jest połączenie innowacyjności z potrzebami najbardziej wykluczonych grup społecznych. Z drugiej strony ważne jest także budowanie świadomości wśród użytkowników oraz inwestowanie w edukację finansową, aby każdy mógł w pełni wykorzystać potencjał cyfrowej rewolucji.



Ewelina Skorupka