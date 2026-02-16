Wspólnicy w spółce – jak się zabezpieczyć przed konfliktem? Umowa spółki bez luk i słabych punktów
Założenie spółki często zaczyna się od entuzjazmu, wspólnej wizji i przekonania, że „dogadamy się”. Niestety, praktyka pokazuje, że nawet najlepiej rokujące przedsięwzięcia potrafią się rozpaść przez brak jasno określonych zasad współpracy pomiędzy wspólnikami. Dlatego zanim pojawią się zyski, inwestorzy czy problemy – warto zadbać o umowę spółki bez luk, która chroni zarówno biznes, jak i relacje między wspólnikami.
- Dlaczego konflikty między wspólnikami są tak częste?
- Umowa spółki bez luk – czyli jaka?
- Jasny podział ról i obowiązków
- Podejmowanie decyzji i głosowanie
- Zasady wyjścia i wejścia do spółki
- Przykład praktyczny: zastosowanie w umowie klauzuli drag along right / tag along right
- Zabezpieczenie know-how i interesów spółki
- Mechanizmy rozwiązywania sporów
- Dodatkowe zabezpieczenia, o których warto pamiętać
Dlaczego konflikty między wspólnikami są tak częste?
Niezależnie od formy prawnej – czy to spółka z o.o., jawna czy komandytowa – źródła sporów są podobne. Najczęściej wynikają z:
- różnicy w wizji dla rozwoju firmy,
- nierównego zaangażowania wspólników,
- braku przejrzystości finansowej,
- niejasnego podziału obowiązków,
- chęci wyjścia z biznesu przez jednego ze wspólników lub chęci pozostałych wspólników do wyłączenia z biznesu jednego ze wspólników,
- braku ścieżki rozwiązywania sporów w umowie spółki.
Większości z tych sytuacji da się zapobiec na etapie konstruowania umowy spółki, jeśli poświęci się jej odpowiednią uwagę i potraktuje ją jak konstytucję biznesu, a nie szybką formalność.
Umowa spółki bez luk – czyli jaka?
Umowa spółki to nie tylko wymóg formalny. To dokument, który ustala: zasady współpracy, podejmowania decyzji, podziału zysków i odpowiedzialności, a także wyjścia wspólnika ze spółki. Dobra umowa powinna zabezpieczać sytuacje kryzysowe. Poniżej kluczowe aspekty, które powinna poruszać umowa spółki, aby w sposób jak najbardziej szeroki zabezpieczać wspólników przed wzajemnymi konfliktami.
Jasny podział ról i obowiązków
Nie wystarczy wskazać w umowie spółki, że „wspólnicy prowadzą sprawy spółki”. W praktyce warto doprecyzować:
• kto odpowiada za finanse,
• kto za sprzedaż, marketing, produkcję,
• jak rozliczane jest zaangażowanie (czy czas pracy jest wartością wkładu?),
• co dzieje się, jeśli jeden ze wspólników nie wywiązuje się z obowiązków,
Podejmowanie decyzji i głosowanie
Konflikty często wynikają z braku jasnych reguł głosowania.
Warto z góry ustalić:
• które decyzje wymagają jednomyślności (np. podejmowanie inwestycji, zaciągnięcie dużego zobowiązania, sprzedaż udziałów, zmiana przedmiotu działalności),
• które można podjąć większością głosów,
• czy głosy liczone są proporcjonalnie do udziałów, czy każdy wspólnik ma równy głos (to szczególnie ważne w startupach).
Praktyczna rada: Dobrze działa wprowadzenie „klauzuli rozstrzygającej”, stosowanej w sytuacji, gdy w razie remisu głosów rozstrzygający jest głos prezesa zarządu lub wspólnika o największym udziale, jeżeli decyzje zapadają na zgromadzeniu wspólników.
Zasady wyjścia i wejścia do spółki
To jeden z najczęściej pomijanych, a jednocześnie kluczowych elementów umowy.
Umowa spółki powinna odpowiadać na pytania:
• jak może sprzedać swoje udziały – czy pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu,
• jak ustalana jest cena udziałów,
• na jakich zasadach do istniejącego grona wspólników dołącza kolejny wspólnik oraz na jakich zasadach obecny wspólnik może wyjść ze spółki,
• co w sytuacji śmierci wspólnika (czy spadkobiercy wchodzą do spółki?),
• czy można „usunąć” wspólnika, który szkodzi spółce.
Przykład praktyczny: zastosowanie w umowie klauzuli drag along right / tag along right
• drag along right – stanowi uprawnienie wspólnika posiadającego większość udziałów do żądania sprzedaży udziałów przez wspólnika mniejszościowego na rzecz skonkretyzowanego nabywcy.
• tag along right – stanowi uprawnienie wspólnika do żądania zbycia swoich udziałów na zasadach i warunkach, na których sprzedaży dokonywanych przez drugiego wspólnika, występującego ze spółki. To uprawnienie dla wspólnika mniejszościowego.
Przykładowy Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2019 r., o sygn.. II FSK 786/17, Legalis nr 1888975
„Istnieje przy tym prawna możliwość nadania umowie tej spółki takiej treści, że komandytariusz będzie mógł w sposób swobodny zbywać swoje udziały. Należy zaakcentować obowiązującą na gruncie KSH zasadę, zgodnie z którą niedopuszczalne jest przenoszenie praw udziałowych we wszystkich spółkach osobowych bez pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników" -
Zabezpieczenie know-how i interesów spółki
Konflikty często prowadzą do sytuacji, gdy jeden ze wspólników odchodzi, by założyć konkurencyjną firmę. Warto więc wprowadzić do umowy spółki:
• klauzulę zakazu konkurencji,
• klauzulę poufności (ochrona danych klientów, receptur, technologii, strategii),
• postanowienie dotyczące własności intelektualnej – kto jest właścicielem np. kodu źródłowego, logo, materiałów marketingowych, technologii produkcji.
Mechanizmy rozwiązywania sporów
Niekiedy precyzyjna umowa spółki potrafi skutecznie uchronić, przed wieloletnim sporem sądowym, dlatego warto rozważyć zawarcie w niej postanowień, na wypadek wystąpienia konfliktu:
• klauzulę mediacyjną lub arbitrażową – zanim wspólnicy pójdą do sądu, muszą podjąć próbę mediacji,
• klauzulę buy-sell – stanowiącą uprawnienie jednego wspólnika do żądania od drugiego wspólnika zbycia lub nabycia udziałów lub akcji (to połączenie drag along right i tag along right)
To prosty, ale skuteczny sposób, by uniknąć ciągnącego się latami paraliżu decyzyjnego.
Dodatkowe zabezpieczenia, o których warto pamiętać
• Regulamin zarządu lub wspólników – można w nim doprecyzować codzienne zasady działania.
• Umowa wspólników (shareholders’ agreement) – nieformalny dokument uzupełniający umowę spółki, regulujący np. zasady współpracy, komunikacji, raportowania.
• Stały dostęp do dokumentów spółki – warto uregulować, w jaki sposób wspólnicy mogą przeglądać księgi i raporty, by uniknąć zarzutów o brak przejrzystości.
Dobrze skonstruowana umowa spółki to nie koszt, a inwestycja w stabilność i bezpieczeństwo biznesu. Chroni przed emocjonalnymi decyzjami, ułatwia rozwiązywanie sporów i pozwala skupić się na rozwoju, a nie na rozwiązywaniu konfliktów.
adwokat Małgorzata Zawadzka, Hantke Piskor i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka sp. k.
