1204,87 zł wyniesie stawka podatku od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie w 2025 r. Ile wyniosą podatki od środków transportowych w 2025 r.?

Wysokość stawki podatku od samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie od 2025 r. wynosić będzie 1204,87 zł .

Wysokość stawki podatku od samochodu ciężarowego powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie od 2025 r. wynosić będzie 2009,97 zł .

Wysokość stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton od 2025 r. wynosić będzie 4602,58 zł , z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy.

Wysokość stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, od 2025 r. wynosić będzie 2813,88 zł .

Wysokość stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 36 ton włącznie w 2025 r. wynosić będzie 3557,48 zł, a powyżej 36 ton od 2025 r. wynosić będzie 4602,58 zł z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy.