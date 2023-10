Podatek cukrowy - w których napojach, ile wynosi opłata?

Opłata od środków spożywczych, znana również jako opłata cukrowa lub podatek cukrowy, ma na celu promowanie zdrowych wyborów konsumentów i ograniczenie spożycia słodzonych napojów. Jej głównym celem jest zniechęcenie konsumentów do spożywania napojów o wysokiej zawartości cukru i motywowanie producentów do ograniczenia ilości cukru i substancji słodzących w ich produktach.

W dobie rosnącej świadomości zdrowotnej społeczeństwa, rządy na całym świecie podejmują różne inicjatywy, aby promować zdrowsze wybory żywieniowe. Jednym z takich działań w Polsce jest wprowadzenie opłaty cukrowej. Ale co dokładnie to oznacza dla producentów, sprzedawców i konsumentów? Oto szczegóły dotyczące tej opłaty.

Czym jest opłata cukrowa?

Opłata cukrowa, często nazywana podatkiem cukrowym, to inicjatywa mająca na celu ograniczenie spożycia napojów o wysokiej zawartości cukru. Działanie to ma zniechęcić konsumentów do spożywania napojów wysokosłodzonych i jednocześnie motywować producentów do zmniejszenia ilości cukru i substancji słodzących w oferowanych produktach.

Zakres prawny dotyczący tej opłaty został określony w art. 12a-12j ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

Jakie produkty są objęte podatkiem cukrowym?

Opłata ma na celu ograniczenie spożycia napojów o wysokiej zawartości cukru i innych substancji słodzących. Oto dokładne kryteria, które decydują o tym, które napoje podlegają tej opłacie:

Napoje z dodatkiem cukrów: Dotyczy to napojów, które zawierają monosacharydy i disacharydy. Są to proste cukry, które mogą być naturalnie obecne w produktach, ale często są dodawane do napojów w celu zwiększenia ich słodkości.

Napoje z substancjami słodzącymi: Obejmuje to napoje, które zawierają substancje słodzące zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008. Przykłady takich substancji to ksylitol, sorbitol i aspartam. Chociaż te substancje nie dostarczają kalorii w taki sam sposób jak tradycyjne cukry, ich nadmierne spożycie może mieć negatywne skutki dla zdrowia.

Napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny: Te substancje są często dodawane do napojów energetycznych i innych napojów stymulujących. Chociaż mogą one dostarczać krótkotrwałego pobudzenia, ich nadmierne spożycie może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia rytmu serca.

Wyjątki: Warto zauważyć, że niektóre napoje są wyłączone z opłaty cukrowej, mimo że mogą zawierać cukry lub substancje słodzące. Do tych wyjątków należą napoje, które są wyrobami medycznymi, suplementami diety, żywnością specjalnego przeznaczenia, wyrobami akcyzowymi, napojami zawierającymi więcej niż 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego, a zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g na 100 ml napoju, oraz napoje na bazie mleka lub jego przetworów.

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku cukrowego?

Osoby zobowiązane do zapłaty podatku cukrowego to:

osoby fizyczne,

osoby prawne,

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Obowiązek zapłaty podatku cukrowego dotyczy tych, którzy:

sprzedają napoje do miejsc sprzedaży detalicznej;

prowadzą sprzedaż detaliczną napojów w roli producenta, podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia napojów, lub importera napojów spoza terytorium UE;

zlecają producentowi wytworzenie napoju objętego opłatą, przy czym skład napoju podlegającego opłacie jest częścią umowy – w takim przypadku obowiązek zapłaty spoczywa na osobie zlecającej.

Warto podkreślić, że jeśli podmiot gospodarczy wprowadził na rynek napoje, które zostały już wcześniej objęte opłatą cukrową, nie musi ponownie deklarować tych napojów ani ponosić dodatkowej opłaty.

Ważna informacja! Jeśli podmiot sprzedaje napoje podlegające opłacie kontrahentowi, który jednocześnie prowadzi działalność sprzedaży detalicznej i hurtowej, musi odprowadzić opłatę za wszystkie napoje dostarczone temu kontrahentowi.

Jak obliczana jest opłata cukrowa?

Opłata cukrowa składa się z dwóch składników: stałego i zmiennej. Za każdy litr napoju opłata wynosi:

0,50 zł opłaty stałej – za zawartość cukrów do 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość substancji słodzącej,

0,05 zł opłaty zmiennej – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Opłatę należy wnosić do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, na indywidualny rachunek podatkowy. Informację o wysokości opłaty składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu informatycznego ministra finansów.

Informacja CUK-1, czyli formularz do opłaty cukrowej

Formularz CUK-1 został stworzony w celu dostarczenia informacji dotyczących opłaty od środków spożywczych. Jeśli zastanawiasz się, jak prawidłowo go wypełnić i przesłać, oto kilka kluczowych wskazówek:

Jak wypełnić informację CUK-1? Oto kilka podstawowych wskazówek:

Korzystaj z oficjalnej aplikacji : Ministerstwo Finansów udostępnia specjalną, bezpłatną aplikację dostępną w sekcji "Opłata od środków spożywczych". Dzięki niej proces wypełniania formularza staje się prostszy i bardziej intuicyjny.

: Ministerstwo Finansów udostępnia specjalną, bezpłatną aplikację dostępną w sekcji "Opłata od środków spożywczych". Dzięki niej proces wypełniania formularza staje się prostszy i bardziej intuicyjny. Wypełnij wszystkie wymagane pola : Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji, aplikacja automatycznie przekształci formularz w plik XML.

: Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji, aplikacja automatycznie przekształci formularz w plik XML. Podpisz elektronicznie : Gotowy plik XML musi zostać podpisany elektronicznie przed wysłaniem.

: Gotowy plik XML musi zostać podpisany elektronicznie przed wysłaniem. Inne aplikacje: Jeżeli korzystasz z innych aplikacji do tworzenia informacji CUK-1, upewnij się, że jest ona sporządzona w formie elektronicznego pliku XML i jest zgodna ze schemą dostępną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.