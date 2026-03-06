Polacy nie przestają pomagać. Kogo najczęściej wspierają PIT-em?

Podobnie jak przed rokiem, także obecnie niemal trzy czwarte podatników chce przekazać 1,5 proc. PIT na organizacje pożytku publicznego - czytamy „Pb".

Gazeta przytacza wyniki najnowszej edycji badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, prowadzonego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH).

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

73,3 proc. podatników chce przekazać 1,5 proc. PIT na OOP

Chęć przeznaczenia 1,5 proc. podatku na OPP deklaruje 73,3 proc. respondentów. Podobne wyniki odnotowano w latach ubiegłych – 74,5 proc. w 2025 r. oraz 74,7 proc. w 2024 r. Jednocześnie z badania wynika, że ponad jedna czwarta ankietowanych - 26,7 proc. - jednak nie przekaże części swojego PIT na te organizacje.

Kogo najczęściej Polacy wspierają PIT-em?

Podatnicy najchętniej przeznaczają część swojego podatku na pomoc dzieciom – tak zadeklarowało 37,5 proc. ankietowanych. Cele związane z pomocą zwierzętom chce wesprzeć 17,7 proc, cele związane z kulturą 3,7 proc, natomiast inne cele wskazuje 14,4 proc.

5,4 proc. badanych twierdzi, że nie wie, jak można przekazać część podatku na OOP. Przed rokiem wskazało na to 4,7 proc. respondentów. Natomiast co dziesiąty podatnik deklaruje brak zainteresowania taką formą wsparcia lub niechęć do jej stosowania. Tak stwierdziło 10,1 proc. ankietowanych wobec 8,9 proc. w 2025 r.

REKLAMA

Kto nie może dokonać odpisu?

„Należy zwrócić uwagę, że nie wszyscy podlegają PIT, a więc nie mogą dokonać odpisu na organizacje pożytku publicznego. To m.in. rolnicy, którzy opłacają podatek rolny. Nie zrobią też tego osoby, których zarobki są niższe od kwoty dochodów wolnych od podatku" – wyjaśnia, cytowany przez „PB", dr Konrad Walczyk, wicedyrektor IRG SGH.