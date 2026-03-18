Rozliczanie należności licencyjnych wypłacanych za granicę to jedno z najbardziej złożonych zagadnień podatkowych. Błąd w klasyfikacji płatności albo brak dokumentów może kosztować firmę realne pieniądze. W tym przewodniku wyjaśniamy krok po kroku, czym jest podatek u źródła (WHT), kiedy powstaje należność licencyjna oraz jak bezpiecznie korzystać z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Znajdziesz tu także checklisty, przykłady i najczęstsze pułapki.

Podatek u źródła to forma podatku dochodowego pobierana w momencie wypłaty określonych należności na rzecz nierezydentów. Płatnikiem jest podmiot dokonujący wypłaty, który potrąca podatek i przekazuje go do właściwego urzędu skarbowego. WHT obejmuje m.in. odsetki, dywidendy i należności licencyjne, a jego głównym celem jest zapewnienie, aby dochody uzyskiwane w danym państwie były tam odpowiednio opodatkowane, nawet jeśli odbiorca ma siedzibę poza tą jurysdykcją.

Definicja i cel WHT

WHT ma charakter zabezpieczający interes fiskalny państwa, w którym powstaje dochód. Mechanizm działa „u źródła” – czyli tam, gdzie powstaje wypłata. Dzięki temu państwo źródła ma pierwszeństwo w poborze podatku, a jednocześnie podatnik może skorzystać z ochrony przewidzianej w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli spełni wymagane warunki formalne.

Kto ma obowiązek poboru i kiedy powstaje?

Obowiązek poboru WHT spoczywa na wypłacającym, a więc na polskiej spółce (lub przedsiębiorcy), która wypłaca należność na rzecz nierezydenta. Podatek jest naliczany od kwoty brutto wypłaty, chyba że zastosowanie mają stawki obniżone lub zwolnienie wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W praktyce to płatnik odpowiada za weryfikację dokumentów, ocenę statusu odbiorcy i prawidłową klasyfikację płatności.

Co to są należności licencyjne?

Należności licencyjne to wynagrodzenie za korzystanie lub prawo do korzystania z praw własności intelektualnej i przemysłowej. Obejmują w szczególności prawa autorskie do utworów literackich, artystycznych i naukowych, prawa do filmów, patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, know-how, a w wielu przypadkach także wynagrodzenie za korzystanie z urządzeń przemysłowych, handlowych lub naukowych. To, czy dana wypłata to „należność licencyjna”, często rozstrzygają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których definicje mogą się różnić.

Przykłady należności objętych WHT

Wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich (np. utwory, muzyka, grafika, publikacje).

Opłaty za patent, znak towarowy, wzór użytkowy, know-how.

Należności za korzystanie z urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego (w wielu umowach traktowane jak należności licencyjne).

Płatności związane z oprogramowaniem – przy czym ich kwalifikacja zależy od treści umowy i praw, jakie faktycznie otrzymuje nabywca.

Należność licencyjna a oprogramowanie (software)

Kwalifikacja płatności za oprogramowanie bywa złożona. W części umów traktatowych programy komputerowe są wyraźnie lub pośrednio uwzględnione w definicji należności licencyjnych (np. poprzez odwołanie do praw autorskich w ogólności). W innych umowach definicja jest węższa i nie obejmuje programów. W efekcie, w niektórych relacjach międzynarodowych opłaty za software mogą nie stanowić „należności licencyjnych” w rozumieniu danej umowy, co wpływa na opodatkowanie u źródła.

Licencja użytkownika końcowego (EULA) – czy to należność licencyjna?

Standardowa licencja użytkownika końcowego (EULA), dająca prawo do instalacji i korzystania z programu na własne potrzeby, bez prawa modyfikacji czy dalszej dystrybucji, jest często traktowana jak zakup usługi/produktu cyfrowego, a nie klasyczna należność licencyjna. Jeśli odbiorca nie uzyskuje praw do eksploatacji autorskich pól (np. modyfikacji, powielania, sublicencji), płatność może nie podlegać WHT jako royalty. Kluczowa jest analiza umowy i faktycznych uprawnień użytkownika.

Licencje rozszerzone – kiedy powstaje WHT?

Jeżeli umowa przekazuje szersze prawa, np. do modyfikacji, powielania, dystrybucji, tłumaczenia, integracji w cudzym produkcie lub sublicencjonowania, płatność częściej kwalifikuje się jako należność licencyjna. Wówczas wypłacający powinien rozważyć pobór podatku u źródła zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisami krajowymi.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i stawki

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) regulują m.in. opodatkowanie należności licencyjnych, najczęściej w artykule dotyczącym „royalties”. Traktaty zwykle przewidują stawki niższe niż krajowe lub nawet zwolnienie w państwie źródła, ale pod warunkiem spełnienia kryteriów formalnych, takich jak posiadanie certyfikatu rezydencji i statusu rzeczywistego właściciela płatności. W praktyce stawki traktatowe bywają istotnie zróżnicowane – dlatego każdorazowo należy sprawdzić brzmienie konkretnej umowy.

Certyfikat rezydencji i warunki zastosowania stawek traktatowych

Aby zastosować preferencje z umowy (niższą stawkę lub zwolnienie), płatnik powinien dysponować aktualnym certyfikatem rezydencji odbiorcy i dochować należytej staranności w weryfikacji. W wielu przypadkach wymagane jest potwierdzenie, że odbiorca jest rzeczywistym właścicielem (beneficial owner) – tj. otrzymuje należność dla własnej korzyści, sam decyduje o jej przeznaczeniu, nie działa jako pośrednik i prowadzi rzeczywistą działalność w kraju siedziby. Brak spełnienia tych warunków może wykluczyć zastosowanie preferencji traktatowych.

Klauzule tax sparing i ich znaczenie

Wybrane umowy zawierają klauzule „tax sparing”, które pozwalają na odliczenie w państwie rezydencji podatku „fikcyjnie” przypisanego do dochodu, nawet jeśli państwo źródła faktycznie go nie pobrało (np. ze względu na ulgę inwestycyjną). Zastosowanie tych klauzul zależy od treści konkretnej UPO i zwykle dotyczy metod kredytowych. To rozwiązanie bywa korzystne w planowaniu rozliczeń, ale wymaga szczegółowej analizy traktatu i dokumentacji.

Jak rozliczyć wypłatę należności licencyjnych w Polsce – krok po kroku

Zidentyfikuj płatność – ustal, czy wypłata dotyczy korzystania z praw IP, oprogramowania lub urządzenia przemysłowego. Sprawdź rezydencję odbiorcy – pozyskaj aktualny certyfikat rezydencji (oryginał lub dopuszczalną formę), weryfikuj cyklicznie. Zweryfikuj rzeczywistego właściciela – potwierdź, że kontrahent nie jest pośrednikiem i prowadzi rzeczywistą działalność (personel, biuro, aktywność operacyjna). Przeanalizuj właściwą umowę o UPO – ustal definicję „royalties”, stawkę, warunki i ewentualne zwolnienia. Oceń charakter licencji – czy to EULA (użytkowanie końcowe), czy rozporządzenie prawami autorskimi (modyfikacja, dystrybucja, sublicencja). Sprawdź próg 2 mln zł dla płatności pasywnych do podmiotów powiązanych – po jego przekroczeniu może zadziałać mechanizm „pay-and-refund”, o ile nie masz zabezpieczenia w postaci opinii o stosowaniu preferencji lub oświadczenia WH-OSC. Zadbaj o formalności – dokumenty due diligence, oświadczenia, ewentualnie opinia o stosowaniu preferencji lub WH-OSC (zgodnie z aktualnymi wymogami). Pobierz i odprowadź WHT we właściwym terminie, stosując stawkę krajową lub traktatową (jeśli warunki są spełnione). Złóż deklaracje i informacje – m.in. CIT-10Z oraz informację IFT-2R (dla odbiorców będących osobami prawnymi); w przypadku osób fizycznych odpowiednio PIT-8AR i IFT-1/IFT-1R. Gromadź dokumentację – umowy, potwierdzenia zapłaty, kalkulacje, korespondencję, certyfikaty; to kluczowe przy ewentualnej kontroli.

Mechanizm pay-and-refund i próg 2 mln zł

Dla płatności pasywnych (m.in. należności licencyjne) między podmiotami powiązanymi po przekroczeniu ustawowego progu łącznych wypłat na rzecz jednego odbiorcy, może zadziałać mechanizm „zapłać i odzyskaj”. W praktyce oznacza to obowiązek poboru podatku według stawek krajowych, a następnie możliwość ubiegania się o jego zwrot. Aby stosować preferencje od razu, płatnik może uzyskać opinię o stosowaniu preferencji lub złożyć stosowne oświadczenie (WH-OSC), pamiętając o rygorystycznych warunkach i odpowiedzialności za jego zasadność.

Beneficial owner i należyta staranność

Status rzeczywistego właściciela i należyta staranność to dziś filary prawidłowego rozliczenia WHT. Weryfikacja obejmuje m.in. czy odbiorca dysponuje personelem, biurem i funkcjami operacyjnymi adekwatnymi do otrzymywanych płatności, czy ponosi ryzyko gospodarcze i czy nie jest pośrednikiem przekazującym środki dalej. Dokumentuj wnioski i uzasadnienie – to najskuteczniejsza tarcza w razie wątpliwości organu.

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Aby uniknąć sytuacji, w której ten sam dochód jest opodatkowany w dwóch państwach, umowy o UPO przewidują dwie główne metody: wyłączenie z progresją oraz proporcjonalne odliczenie (kredyt podatkowy). Zastosowanie konkretnej metody wynika z treści właściwej umowy. W części relacji traktatowych, w wyniku zmian w prawie traktatowym, metoda wyłączenia została zastąpiona metodą kredytową – zawsze jednak należy sprawdzić brzmienie danej UPO obowiązujące obecnie.

Metoda wyłączenia z progresją

Dochód uzyskany za granicą jest wyłączony z opodatkowania w państwie rezydencji podatnika, ale może wpływać na stawkę podatku stosowaną do pozostałego dochodu (progresja). W praktyce metoda ta jest często korzystna, gdy dochody zagraniczne stanowią istotną część przychodów i są już opodatkowane w państwie źródła.

Metoda proporcjonalnego odliczenia (kredytu podatkowego)

Dochód zagraniczny jest opodatkowany w państwie rezydencji, a podatek zapłacony za granicą można odliczyć od podatku krajowego, maksymalnie do wysokości części przypadającej proporcjonalnie na ten dochód. To rozwiązanie ma szerokie zastosowanie w aktualnych umowach i dobrze współgra z mechanizmem WHT, o ile dysponujesz dokumentami potwierdzającymi podatek pobrany u źródła.

Wpływ zmian traktatowych (MLI) na polskie umowy

W wielu relacjach międzynarodowych wdrożono zmiany antyabuzywne oraz modyfikacje metod unikania podwójnego opodatkowania. Często oznacza to wzmocnione testy korzyści traktatowych, większy nacisk na substance oraz prewencję nadużyć. Dlatego każdorazowo weryfikuj aktualny tekst właściwej UPO i oficjalne objaśnienia.

Najczęstsze błędy przy rozliczaniu należności licencyjnych

Brak aktualnego certyfikatu rezydencji lub akceptowanie skanu bez potwierdzenia, gdy nie jest to dopuszczalne.

Niewłaściwa klasyfikacja software – traktowanie EULA jak royalty lub odwrotnie, bez analizy praw faktycznie przekazywanych nabywcy.

Ignorowanie progu 2 mln zł dla płatności do podmiotów powiązanych i wymogów „pay-and-refund”.

Brak weryfikacji beneficial owner i niedochowanie należytej staranności (brak dokumentów potwierdzających substancję).

Pomijanie obowiązków sprawozdawczych – brak lub opóźnienie w złożeniu CIT-10Z / IFT-2R albo PIT-8AR / IFT-1R.

Praktyczne przykłady

Poniższe scenariusze pokazują, jak różnie można kwalifikować płatności w praktyce oraz jak stosować umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do należności licencyjnych.

Przykład 1: Standardowa licencja EULA do oprogramowania

Polska spółka nabywa dostęp do oprogramowania w modelu subskrypcyjnym, wyłącznie do własnego użytku, bez praw do modyfikacji i dystrybucji. W wielu przypadkach taka płatność nie stanowi „należności licencyjnej” w rozumieniu UPO, a zatem nie powstaje WHT. Niezbędna jest jednak analiza konkretnej umowy i definicji „royalties” we właściwym traktacie, ponieważ w niektórych relacjach programy komputerowe mogą być wprost objęte definicją należności licencyjnych.

Przykład 2: Licencja na prawa autorskie do utworu (dystrybucja i modyfikacja)

Polska spółka uzyskuje prawo do modyfikacji i dalszej dystrybucji utworu multimedialnego na wybranych rynkach. Taka płatność zwykle stanowi należność licencyjną i co do zasady podlega WHT w Polsce, z możliwością zastosowania stawki traktatowej lub zwolnienia – po spełnieniu warunków (certyfikat rezydencji, beneficial owner, należyta staranność).

Przykład 3: Opłaty za korzystanie z urządzenia przemysłowego

Polska spółka płaci za najem specjalistycznej linii technologicznej od kontrahenta z zagranicy. W wielu UPO należności za korzystanie z urządzeń przemysłowych są traktowane jak royalties i mogą podlegać WHT w Polsce. Wysokość stawki i warunki preferencji wynikają z właściwej umowy oraz krajowych wymogów dokumentacyjnych.

Najważniejsze obowiązki formalne płatnika w Polsce

Płatnik odpowiada nie tylko za pobór WHT, ale też za kompletność dokumentów i sprawozdań. Poniżej kluczowe punkty kontroli:

Certyfikat rezydencji – aktualny i odpowiadający okresowi wypłaty; weryfikuj regularnie.

Beneficial owner – potwierdzenie, że odbiorca nie jest pośrednikiem i prowadzi rzeczywistą działalność.

Należyta staranność – polityka weryfikacji kontrahentów i archiwizacja dowodów.

Deklaracje i informacje – m.in. CIT-10Z i IFT-2R (dla osób prawnych) oraz odpowiednio PIT-8AR i IFT-1/IFT-1R (dla osób fizycznych), złożone terminowo.

Mechanizm pay-and-refund – kontrola progu, rozważenie uzyskania opinii o stosowaniu preferencji lub złożenia WH-OSC, gdy to możliwe.

Aktualne stawki i terminy – sprawdzaj na bieżąco oficjalne informacje na podatki.gov.pl.

Prawo autorskie a kwalifikacja podatkowa

To, czy płatność będzie należnością licencyjną, zależy od zakresu praw faktycznie przekazanych nabywcy. Jeśli umowa przewiduje wyłącznie prawo do korzystania z utworu lub programu „jak użytkownik”, częściej mamy do czynienia z usługą lub dostępem cyfrowym. Jeśli jednak kontrahent otrzymuje prawa typowo autorskie (modyfikacja, utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, sublicencja), ryzyko kwalifikacji jako royalty (a zatem powstania WHT) rośnie. Dlatego każdą umowę należy przeanalizować pod kątem faktycznego przekazania praw i definicji „royalties” w odpowiedniej UPO.

Checklist dla działu finansów – należności licencyjne i WHT

Czy płatność dotyczy praw IP lub urządzenia przemysłowego?

Czy posiadamy aktualny certyfikat rezydencji odbiorcy?

Czy odbiorca jest rzeczywistym właścicielem należności (beneficial owner)?

Czy definicja „royalties” w właściwej UPO obejmuje dany rodzaj płatności (w tym software)?

Czy obowiązuje nas próg 2 mln zł i mechanizm pay-and-refund dla podmiotów powiązanych?

Czy mamy komplet dokumentów due diligence i politykę należytej staranności?

Czy deklaracje (np. CIT-10Z) i informacje (np. IFT-2R) złożymy w terminie?

Czy skan certyfikatu rezydencji wystarczy?

W wielu przypadkach tak, pod warunkiem że spełnia aktualne wymogi formalne i nie budzi wątpliwości co do autentyczności. Zawsze weryfikuj bieżące zasady publikowane przez administrację skarbową oraz treść właściwej UPO.

Na jak długo certyfikat rezydencji jest ważny?

Co do zasady powinien obejmować okres wypłaty. Dla wypłat cyklicznych praktyką jest okresowa aktualizacja. Jeśli dokument wskazuje stan na konkretny moment, rozważ żądanie potwierdzenia niezmienności statusu.

Czy można zastosować „gross-up”, gdy kontrakt gwarantuje wynagrodzenie netto?

Tak, ale „brutto-brutto” może zwiększyć podstawę opodatkowania. Ustal z kontrahentem, jak rozkładają się ciężary podatkowe i sprawdź, czy zastosowanie stawek traktatowych jest możliwe po spełnieniu warunków formalnych.

Co z płatnościami za SaaS – czy to należności licencyjne?

Często nie – jeśli dostęp nie daje praw autorskich do eksploatacji oprogramowania. Jednak diabeł tkwi w szczegółach: sprawdź zakres uprawnień, definicję „royalties” w UPO i praktykę właściwej jurysdykcji.

Czy umowy przewidują jednolite zasady dla software?

Nie. Część umów wyraźnie lub pośrednio obejmuje programy komputerowe w definicji należności licencyjnych, a część – nie. Zawsze analizuj właściwą UPO i tekst definicji „royalties”.

Podsumowanie

Należności licencyjne odgrywają kluczową rolę w opodatkowaniu transgranicznym. O tym, czy dana płatność to „należność licencyjna”, przesądzają przede wszystkim: zakres przekazanych praw (szczególnie przy oprogramowaniu), treść właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i aktualne wymogi formalne (certyfikat rezydencji, status beneficial owner, należyta staranność). Pamiętaj o progu dla płatności do podmiotów powiązanych i mechanizmie „pay-and-refund”, a także o obowiązkach sprawozdawczych. Jeżeli chcesz mieć pewność, że działasz bezpiecznie i efektywnie podatkowo, skonsultuj swoje rozliczenia z ekspertami Taxeo – chętnie pomożemy przejść przez cały proces krok po kroku.

Autor: Katarzyna Maniecka - Główna Księgowa i Wspólnik w Taxeo