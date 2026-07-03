REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Uważaj! Przy zakupie tych robotów nie skorzystasz z ulgi na robotyzację [interpretacja KIS]

Uważaj! Przy zakupie tych robotów nie skorzystasz z ulgi na robotyzację [interpretacja KIS]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 lipca 2026, 07:21
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
magazyn a ulga na robotyzację (CIT, PIT)
magazyn a ulga na robotyzację (CIT, PIT)
genAI
AI - GP Chat

REKLAMA

REKLAMA

Kupiłeś w pełni zautomatyzowany magazyn i liczysz na odliczenie połowy wydatków w ramach ulgi na robotyzację? Skarbówka ma dla ciebie złą wiadomość. Zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej robot pracujący wyłącznie w magazynie lub centrum logistycznym nie jest robotem przemysłowym w rozumieniu przepisów o uldze na robotyzację.

Na czym polega ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowo 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. W praktyce przedsiębiorca rozlicza więc ten sam wydatek półtorakrotnie: raz jako zwykły koszt podatkowy, a drugi raz, w połowie, jako odliczenie od podstawy opodatkowania. Preferencja jest jednak ograniczona w czasie. Obejmuje koszty poniesione od początku roku podatkowego rozpoczętego w 2022 r. do końca roku podatkowego rozpoczętego w 2026 r. Dla podatników rozliczających się według roku kalendarzowego bieżący rok jest zatem ostatnim rokiem obowiązywania ulgi.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje księgowego. 102 praktyczne procedury z bazą narzędzi online
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

robot przemysł robotyzacja ulga fabryka praca

Shutterstock

Warunek podstawowy brzmi niewinnie: nabyta fabrycznie nowa maszyna musi być robotem przemysłowym w rozumieniu art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT (odpowiednio art. 52jb ust. 3 ustawy o PIT). Przepis wymaga, aby była to automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa, stacjonarna lub mobilna maszyna o co najmniej trzech stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne „dla zastosowań przemysłowych”. I to właśnie o te trzy ostatnie słowa rozbijają się kolejne wnioski podatników.

Zautomatyzowany magazyn to za mało

Przekonała się o tym spółka, która wystąpiła o interpretację rozstrzygniętą przez KIS 1 lipca 2026 r. Firma kupiła od światowego dostawcy systemów logistycznych zintegrowany system automatycznego magazynowania: cztery układnice regałowe, system przenośników paletowych z aplikatorami etykiet, automatyczne wózki transferowe, oprogramowanie sterujące oraz konstrukcję regałową na ponad dwanaście tysięcy miejsc paletowych. Całość została ujęta w ewidencji środków trwałych jako jeden składnik majątku.

System robi wrażenie. Paleta z towarem po pozytywnej weryfikacji (waga, wysokość, czytelność kodu kreskowego) samodzielnie wjeżdża do magazynu, układnica odkłada ją w miejsce wyznaczone przez system informatyczny, a przy wydaniu towaru maszyny same wyprowadzają paletę, oklejają ją etykietą wysyłkową i podstawiają do załadunku. Ludzie uczestniczą wyłącznie w rozładunku dostawy i załadunku aut. Spółka wykazała też, że system spełnia wszystkie techniczne cechy robota przemysłowego: jest sterowany automatycznie, programowalny, wielozadaniowy, ma co najmniej trzy stopnie swobody, wymienia dane cyfrowo, jest monitorowany czujnikami i zintegrowany z innymi maszynami.

REKLAMA

Szkolenie online: VAT 2026 – zmiany przepisów, orzecznictwo i interpretacje
Autopromocja

Szkolenie online:
VAT 2026 – zmiany przepisów, orzecznictwo i interpretacje

Sprawdź

Fiskus: magazyn to nie przemysł

Nic z tego. Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Przesądził jeden fakt, który firma sama przyznała w uzupełnieniu wniosku: system stoi w centrum logistycznym, które jest halą magazynową, a nie produkcyjną.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Organ przypomniał, że ustawy podatkowe nie definiują „zastosowań przemysłowych”, więc trzeba sięgnąć do słowników. Te zaś zgodnie wiążą przemysł z wytwarzaniem produktów na dużą skalę przy użyciu maszyn. Zdaniem skarbówki pojęcia „przemysł” i „zastosowania przemysłowe” należy rozumieć wyłącznie jako ścisłą produkcję (wytwarzanie) towarów, a nie szeroko, jako procesy zachodzące już po ich wyprodukowaniu, umożliwiające wejście towarów do obrotu, w szczególności ich dystrybucję. Skoro system służy magazynowaniu i dystrybucji, nie jest robotem przemysłowym i ulga nie przysługuje. Dyrektor KIS powołał się przy tym na utrwaloną w orzecznictwie zasadę, że ulgi podatkowe jako wyjątek od zasady powszechności opodatkowania interpretuje się ściśle, a nie rozszerzająco.

Utrwalona linia fiskusa, pęknięcie w sądach

Identyczne stanowisko dyrektor KIS zajmuje od lat. Już w interpretacji z 21 kwietnia 2023 r. odmówił ulgi spółce, która wdrożyła zautomatyzowany system zbiórki i magazynowania towarów małogabarytowych, używając dokładnie tej samej argumentacji o „ścisłej produkcji”. Podobnie rozstrzygał w kolejnych sprawach dotyczących sorterów i linii transportowych wykorzystywanych w handlu i logistyce.

Linia orzecznicza nie jest jednak całkowicie jednolita. Fiskus konsekwentnie zawęża pojęcie „zastosowań przemysłowych” do ścisłej produkcji, ale część sądów administracyjnych kwestionuje takie podejście. WSA w Bydgoszczy w nieprawomocnym wyroku z 8 października 2025 r. (sygn. akt I SA/Bd 470/25) uznał, że roboty magazynowe wykorzystywane przez dystrybutora mogą spełniać definicję robota przemysłowego. Sąd podkreślił, że ścisła wykładnia ulgi podatkowej nie oznacza wykładni zawężającej, a literalne brzmienie przepisu nie daje podstaw do wyłączania procesów logistycznych z pojęcia zastosowań przemysłowych. To nie znosi ryzyka sporu, ale pokazuje, że podatnik nie jest w sądzie bez szans. Sądy bywają też łaskawsze, gdy automatyka obsługuje procesy powiązane z produkcją: w orzecznictwie wskazuje się, że proces produkcyjny obejmuje całość wykonania produktu, od pobrania surowców z magazynu aż po kontrolę jakości i pakowanie.

Co to oznacza dla twojej firmy

Wniosek praktyczny: jeśli prowadzisz działalność handlową, logistyczną, spedycyjną lub usługową i kupujesz roboty magazynowe, sortery czy automatyczne systemy składowania, musisz liczyć się z tym, że skarbówka odmówi ci ulgi na robotyzację, choćby twoje maszyny były technologicznie bardziej zaawansowane niż niejedna linia produkcyjna. Obrona odliczenia będzie wymagała sporu przed sądem administracyjnym, w którym argumentem jest korzystny wyrok bydgoskiego WSA. Jeśli natomiast jesteś producentem, masz szansę obronić odliczenie nawet dla automatyki okołoprodukcyjnej, ale bezpieczniej zrobić to z interpretacją indywidualną w ręku, precyzyjnie opisując związek maszyn z wytwarzaniem wyrobów.

Ważne

Ulga na robotyzację obejmuje koszty podatkowe poniesione w okresie obowiązywania ulgi, czyli do końca roku podatkowego rozpoczętego w 2026 r. Jeżeli podatnik nie ma wystarczającego dochodu lub poniósł stratę, może rozliczyć niewykorzystane odliczenie w zeznaniach za kolejnych sześć lat podatkowych, na zasadach przewidzianych w przepisach.

W Sejmie jest poselski projekt (druk nr 1708) zakładający bezterminowe przedłużenie ulgi i podniesienie odliczenia do 100 proc. wydatków. Projekt jest w toku prac sejmowych, ale na dziś nie ma uchwalonej nowelizacji, więc podatnik nie powinien zakładać, że ulga zostanie przedłużona.

Sejm

Sejm

Shutterstock

Na koniec uwaga dla tych, którzy z ulgi już skorzystali przy robotach magazynowych: warto przejrzeć rozliczenia za lata 2022–2025. Jeżeli ulga została zastosowana do robotów magazynowych bez interpretacji indywidualnej, ryzyko sporu jest realne. W części przypadków dobrowolna korekta może ograniczyć koszt ewentualnego sporu, ale decyzję warto poprzedzić analizą konkretnego stanu faktycznego i dostępnej linii orzeczniczej.

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

Podstawa prawna

– art. 38eb ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 554 ze zm.)

– art. 52jb ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.)

Powołane interpretacje i orzecznictwo:

– interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lipca 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.217.2026.3.ED

– interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2023 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.92.2023.1.MK

– wyrok WSA w Bydgoszczy z 8 października 2025 r., sygn. akt I SA/Bd 470/25 (nieprawomocny)

Powiązane
Studia w kosztach firmy? Solidne argumenty nie zawsze wystarczą fiskusowi
Studia w kosztach firmy? Solidne argumenty nie zawsze wystarczą fiskusowi
Dziecko otrzymuje dobrowolne alimenty. Skarbówka wskazuje, kiedy powinno wykazać przychód
Dziecko otrzymuje dobrowolne alimenty. Skarbówka wskazuje, kiedy powinno wykazać przychód
Twój sprzęt AGD padł po dwóch latach? Już niedługo wyrzucanie go do śmieci przestanie być jedyną opcją
Twój sprzęt AGD padł po dwóch latach? Już niedługo wyrzucanie go do śmieci przestanie być jedyną opcją
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Uważaj! Przy zakupie tych robotów nie skorzystasz z ulgi na robotyzację [interpretacja KIS]
03 lip 2026

Kupiłeś w pełni zautomatyzowany magazyn i liczysz na odliczenie połowy wydatków w ramach ulgi na robotyzację? Skarbówka ma dla ciebie złą wiadomość. Zdaniem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej robot pracujący wyłącznie w magazynie lub centrum logistycznym nie jest robotem przemysłowym w rozumieniu przepisów o uldze na robotyzację.

Fikcyjna faktura w KSeF - Stanowski i Mentzen celem prowokacji. Ale wystawca zapłaci olbrzymi VAT za fakturę na ponad 4 mln zł
02 lip 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) staje się areną bezprecedensowych walk medialno-politycznych. Pojawienie się w nim faktury opiewającej na kwotę ponad 4,3 mln zł brutto, wystawionej na firmy Krzysztofa Stanowskiego oraz Sławomira Mentzena, wywołało medialne trzęsienie ziemi. Dla opinii publicznej to sensacja, a dla branży mocny sygnał ostrzegawczy. Co najważniejsze - ten z pozoru niewinny, złośliwy żart skończy się dla jego autora finansowym dramatem. Przepisy ustawy o VAT są bowiem nieubłagane: wystawca tej faktury będzie musiał zapłacić gigantyczny podatek, nawet jeśli żadna usługa nie została wykonana.
Jak na SAFE może skorzystać polski biznes? Które branże mogą być częścią łańcuchów dostaw dla wojska
30 cze 2026

Dyskusja wokół programu SAFE koncentruje się przede wszystkim na bezpieczeństwie państwa i modernizacji sił zbrojnych. Trudno się temu dziwić, bo przecież mówimy o jednym z największych programów finansowania obronności w historii Unii Europejskiej, a Polska ma otrzymać w jego ramach nawet 43,7 mld euro. Warto jednak spojrzeć na ten instrument z szerszej perspektywy. SAFE może stać się nie tylko impulsem dla sektora obronnego, ale również ważnym czynnikiem wzrostu dla wielu przedsiębiorstw działających na rynku prywatnym.
Payroll po polsku: najważniejsze wyzwania i trendy w obsłudze kadr i płac na współczesnym rynku
30 cze 2026

Jedna błędnie naliczona lista płac może oznaczać korekty dokumentów, dodatkowe koszty i dziesiątki pytań ze strony pracowników. Tymczasem dział kadr i płac odpowiada za znacznie więcej niż terminowe wynagrodzenia.

REKLAMA

Czy kara za odstąpienie od umowy może być kosztem uzyskania przychodu?
29 cze 2026

Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny zajął stanowisko w sprawie podatkowego rozliczenia kar umownych. W wyroku z 9 czerwca 2026 r. (sygn. II FSK 989/23) Sąd potwierdził, że kara umowna zapłacona w związku z odstąpieniem od nierentownej umowy może stanowić koszt uzyskania przychodów.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – jak uzyskać i ile można dostać w 2026 roku? Czy można dostać pieniądze na zakup samochodu?
29 cze 2026

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to jedna z najpopularniejszych form wsparcia dla przedsiębiorców, którzy planują zatrudnić nowego pracownika i potrzebują środków na przygotowanie dla niego miejsca pracy. W praktyce oznacza to, że firma najpierw tworzy lub doposaża stanowisko, zatrudnia osobę skierowaną przez Powiatowy Urząd Pracy, a następnie otrzymuje zwrot części poniesionych kosztów. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla firm, które chcą się rozwijać, ale nie chcą od razu ponosić pełnych kosztów zakupu sprzętu, narzędzi, mebli, maszyn czy wyposażenia niezbędnego do pracy.
Zmiany w kasach fiskalnych od 2027 r. (projekt rozporządzenia). Koniec możliwości wystawiania faktur na kasie rejestrującej i inne nowości
02 lip 2026

Ministerstwo Finansów opublikowało 26 czerwca 2026 r. projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Przypomnijmy, że na podstawie ustawy wdrażającej Krajowy System e-Faktur podatnicy będą mogli wystawiać faktury VAT przy użyciu kas rejestrujących (tzw. fiskalnych) tylko do 31 grudnia 2026 r. Dlatego konieczne jest usunięcie z przepisów rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych przepisów pozwalających na wystawianie i ewidencjonowanie tych faktur na kasie fiskalnej. Są też i inne zmiany.
Klimatyzacja w kosztach firmy – bezpośrednio albo przez amortyzację. Decydują wartość, montaż i sposób wykorzystania. A gdy mieszkanie służy jako biuro?
28 cze 2026

Wysoka temperatura potrafi skutecznie obniżyć wydajność pracy. Jest jednak dobra wiadomość – po spełnieniu kilku warunków zakup klimatyzacji można rozliczyć w działalności gospodarczej. Sposób ujęcia takiego wydatku zależy od trzech elementów: wartości urządzenia wraz z montażem, przewidywanego okresu używania oraz tego, czy klimatyzacja jest samodzielnym sprzętem, czy instalacją trwale związaną z budynkiem.

REKLAMA

Czy utracone wadium to koszt uzyskania przychodu? Wadium i koszty przetargów w praktyce
26 cze 2026

Wadium, koszty uzyskania przychodów i szeroko rozumiane koszty przetargów to tematy, które regularnie wracają w firmach startujących w zamówieniach publicznych i przetargach prywatnych. Przedsiębiorca, który przygotowuje ofertę, angażuje czas zespołu, kupuje dokumentację, korzysta z pomocy prawnej albo wnosi wadium, musi wiedzieć, które wydatki może podatkowo rozliczyć. Najwięcej pytań budzi sytuacja, w której wadium nie wraca do wykonawcy, lecz zostaje zatrzymane przez organizatora przetargu.
Zmiany w zgłoszeniach celnych od 1 lipca 2026 roku. Nowelizacja rozporządzenia już w Dzienniku Ustaw
30 cze 2026

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował w komunikacie, że w Dzienniku Ustaw poz. 837 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 22 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA