Wynajem pojemników lub kontenerów do przechowywania lub transportu towarów a podatek u źródła

Wynajem a podatek u źródła. Nieskomplikowane w swojej budowie oraz niewykorzystywane bezpośrednio w procesie produkcji pojemniki lub kontenery nie stanowią urządzenia przemysłowego, a co za tym idzie ich najem od zagranicznego kontrahenta nie powoduje obowiązku potrącenia podatku u źródła.

Podatek u źródła - definicja urządzenia przemysłowego

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT) opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem u źródła podlegają m.in. należności wypłacane na rzecz nierezydenta z tytułu użytkowania prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego.

Należy w tym miejscu wskazać, że polskie przepisy podatkowe nie zawierają definicji urządzenia przemysłowego. Jak stanowi definicja zawarta w słowniku języka polskiego, słowo „urządzenie” oznacza mechanizm lub zespół mechanizmów, służący do wykonywania określonych czynność (www.sjp.pwn.pl). Przymiotnik „przemysłowy” oznacza natomiast dotyczący przemysłu, związany z przemysłem, stosowany w przemyśle (Mały słownik języka polskiego, PWN Warszawa 1995 r.). Zdaniem organów podatkowych, powyższe wskazuje, że pojęcie urządzenia przemysłowego jest sformułowaniem ogólnym, które powinno być rozumiane maksymalnie szeroko.

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11.12.2019r., (znak: 0111-KDIB2-3.4010.324.2019.2.AZE) powołując się przy tym na orzecznictwo NSA „(…)zgodnie z ugruntowanym w doktrynie i orzecznictwie stanowiskiem przyjąć należy, że pojęcie "urządzenie przemysłowe" (podobnie jak handlowe lub naukowe), ma charakter sformułowania ogólnego, mieszczącego w sobie wszelkie możliwe urządzenia, stanowiące pewien zespół mechanizmów, elementów technicznych, które mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów o określonej specyfice - przemysłowej, handlowej lub naukowej (orzecznictwo NSA przyznało status urządzenia przemysłowego np. samochodom, naczepom, samolotom, koparkom, kontenerom, zbiornikom - tak: m.in. wyroki NSA z dnia 6 grudnia 1996 r., sygn. akt III SA 1091/94, z dnia 12 stycznia 1996 r., sygn. akt SA/Ka 2296/94, z dnia 16 maja 1995 r., sygn. akt SA/Sz 183/95)”.

Czy pojemniki i kontenery są urządzeniem przemysłowym?

Mając powyższe na uwadze, nie sposób uznać, że pojemniki, czy też kontenery służące wyłącznie do zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania i transportu towarów, niestanowiące skomplikowanych konstrukcji zawierających ruchome współpracujące ze sobą części, noszą cechy urządzenia. Trudno też twierdzić, że takie pojemniki noszą przymiot bycia przemysłowymi - nie są bowiem wykorzystywane bezpośrednio w procesie produkcji. Tym samym, stwierdzić należy, że nie mieszczą się w pojęciu "urządzenia przemysłowego", o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Pomimo faktu że dość oczywistym wydaje się to, że pojemniki i kontenery służące wyłącznie do przechowywania i transportu towarów nie stanowią urządzeń przemysłowych, wielu podatników ma problem z prawidłowym zakwalifikowaniem tego typu przedmiotów, o czym świadczyć może liczba wydanych interpretacji indywidualnych w tym zakresie. Rozstrzygnięcie, czy różnego rodzaju przedmioty służące do przechowywania i transportu towarów stanowią urządzenie przemysłowe, a w konsekwencji, czy z tytułu ich najmu trzeba odprowadzać podatek u źródła, było przedmiotem m.in. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z:

Warto na koniec dodać, że w nomenklaturze słowo kontener nie zawsze oznacza tylko przedmiot do przechowywania lub transportu czegoś. Uwaga ta ma o tyle istotne znaczenie, że organy podatkowe za urządzenie przemysłowe uznawały m.in. kontenery na odpady budowlane wykorzystywane w działalności budowlanej (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9.11.2017 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.296.2017.3.PC), kontenery typu cysterna, wykorzystywane do transportu płynnych środków chemicznych (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.01.2017 r., znak: 2461-IBPB-1-3.4510.1038.2016.1.SK), czy też kontenery socjalne wykorzystywane przez pracowników podatnika do prowadzenia spraw biura budowy, dla potrzeb higieny osobistej pracowników, przechowywania rzeczy osobistych oraz narzędzi (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2.06.2016 r., znak: IBPB-1-3/4510-375/16/MO).

