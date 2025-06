E-fakturowanie coraz bliżej – dlaczego przedsiębiorstwa powinny postawić na nowoczesne rozwiązania EDI?

W przyszłym roku polskie przedsiębiorstwa czeka jedna z największych zmian w systemie rozliczeń – obowiązkowe e-fakturowanie. Pomimo przesunięcia terminu z lipca 2024 roku na 2026 rok warto już teraz ruszyć z przygotowaniami do nowych regulacji i rozpocząć wdrażanie odpowiednich narzędzi.

Na szczęście na rynku istnieją już sprawdzone rozwiązania, takie jak nowoczesne platformy EDI, które mogą pomóc w sprawnym przejściu przez ten proces.

E-fakturowanie – nie tylko obowiązek, ale i szansa

E-fakturowanie obejmuje elektroniczne wystawianie, odbieranie i przechowywanie faktur w formacie ustrukturyzowanym. Choć jest to wymóg ustawowy, to zarazem doskonała okazja do modernizacji i usprawnienia procesów wewnętrznych. Dzięki wdrożeniu e-fakturowania przedsiębiorstwa zyskają korzyści takie jak:

automatyzacja procesów księgowych

redukcja kosztów operacyjnych i minimalizacja błędów

zwiększenie transparentności rozliczeń

większa kontrola nad obiegiem dokumentów

usprawnienie kontroli podatkowej i przeciwdziałanie nadużyciom.

Nowy schemat e-faktury

W maju 2025 roku Ministerstwo Finansów udostępniło projekt nowej struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej – FA(3). To właśnie ona od 1 lutego 2026 roku stanie się obowiązującym standardem w ramach KSeF. Oznacza to konieczność aktualizacji oprogramowania przez firmy.

Ostateczna wersja schematu ma zostać opublikowana w czerwcu 2025 roku, co da dostawcom oprogramowania i firmom kilka miesięcy na dostosowanie swoich systemów. Warto z tego czasu skorzystać i rozpocząć przygotowania do e-fakturowania.

Dwa podejścia do e-fakturowania – które wybrać?

Krajowy System e-Faktur umożliwia wystawianie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych na dwa sposoby:

bezpośrednio za pomocą interfejsu KSeF udostępnionego przez Ministerstwo Finansów

poprzez integrację własnych systemów finansowo-księgowych z KSeF lub z komercyjnymi platformami EDI, które zostały już zintegrowane z KSeF

Pierwsza opcja sprawdzi się w przypadku małych firm oraz przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury okazjonalnie. Dla większych organizacji – przetwarzających duże wolumeny dokumentów – znacznie lepszym i bardziej efektywnym wyborem będzie integracja z systemem KSeF przy użyciu platformy EDI.

Comarch EDI – kompleksowe narzędzie do integracji z KSeF

Rozwiązania EDI są dziś standardem wśród dużych przedsiębiorstw, ale warto wybrać partnera, który rozumie zarówno wymogi techniczne, jak i realia biznesowe. Jednym z liderów w tym obszarze jest Comarch, który nie tylko na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany legislacyjne w Polsce, ale także aktywnie uczestniczy w rozwoju projektu KSeF.

Platforma Comarch EDI to zaawansowane rozwiązanie umożliwiające pełną automatyzację procesu wystawiania i odbierania e-faktur. Dzięki wykorzystaniu API KSeF możliwa jest płynna wymiana dokumentów z rządowym systemem, a także śledzenie ich statusu, korekty czy uzupełnienia.

Platforma umożliwia przedsiębiorstwom:

automatyczne wysyłanie i odbieranie e-faktur

monitorowanie obiegu faktur i statusów dokumentów

wzbogacanie i poprawianie dokumentów

zgodność z najnowszymi regulacjami prawnymi

routing faktur do różnych systemów w firmie

