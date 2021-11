Estoński CIT po nowemu od 2022 roku [Nowy Ład]

Estoński CIT - zmiany od 2022 roku. Podatnicy CIT od 2021 roku mogą korzystać z nowej formy opodatkowania, zwanej potocznie estońskim CIT. Warto wiedzieć, że od 2022 r. w przepisach regulujących tą formę opodatkowania zajdą istotne zmiany.

Zwalczanie nielegalnego zatrudnienia i płacenia pod stołem [Polski Ład]

Zwalczanie nielegalnego zatrudnienia i płacenia pod stołem. Polski Ład to również przepisy mające ograniczyć pracę „na czarno” oraz wypłacanie wynagrodzeń „pod stołem”. Od 2022 roku konsekwencje podatkowo-składkowe z tych tytułów ponosić będą nieuczciwi pracodawcy, a nie ich pracownicy. Nowe przepisy przewidują również korzystne warunki legalizacji zatrudnienia.

Faktury ustrukturyzowane – czy warto zgodzić się na ich otrzymywanie?

Zgoda odbiorcy na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur rodzi wiele negatywnych skutków – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. Jakie to są skutki? Czy można odesłać fakturę ustrukturyzowaną? Czy można ją anulować?

Fiskus może wstrzymać tylko tę część zwrotu VAT, która wymaga weryfikacji

Wstrzymanie zwrotu VAT. Jeśli organ wstrzymuje całość zwrotu VAT, a nie tylko jego część, to powinien wyjaśnić dlaczego.

Estoński CIT w 2022 roku - objaśnienia podatkowe

Estoński CIT w 2022 roku. Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje projektu objaśnień dotyczących nowych zasad estońskiego CIT, obowiązujących od 2022 roku - potrwają tylko do 30 listopada 2021 r. Jak przypomniał wiceminister finansów Jan Sarnowski, w 2022 roku estoński CIT będzie dostępny także dla spółek komandytowo-akcyjnych, komandytowych i prostych spółek akcyjnych.

Umowa podatkowa z Maltą - zmiany

Umowa podatkowa z Maltą - zmiany. 15 listopada 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 14 października 2021 r. o ratyfikacji protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta 7 stycznia 1994 r. Co się zmieni i od kiedy?

PIT od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax) - przedłużenie terminu zapłaty

PIT od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax). Minister Finansów chce przedłużyć do 31 grudnia 2023 r. termin zapłaty podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikających z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2023 r. Natomiast, podatek z niezrealizowanych zysków od składników majątku, które zostaną utracone przed 1 grudnia 2023 r. będzie płatny do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata przez podatnika w całości lub części tego składnika majątku. Gotowy jest już projekt rozporządzenia przedłużający te terminy.

Opłata przekształceniowa a VAT - zmiany od 2022 roku

Opłata przekształceniowa a VAT - zmiany od 2022 roku. Duża nowelizacja wielu przepisów podatkowych z 29 października 2021 r., przygotowana w ramach tzw. Polskiego Ładu (podpisana przez Prezydenta RP 15 listopada 2021 r.), wprowadza m.in. zmiany w zakresie opodatkowania VAT opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Składka zdrowotna w 2022 roku [Polski Ład]

Składka zdrowotna. Od 2022 roku wejdą w życie nowe zasady obliczania i odliczania składki zdrowotnej. Zmiany wynikają z obszernej nowelizacji podatkowej przygotowanej w ramach tzw. Polskiego Ładu. Czy wzrośnie składka zdrowotna? Jak będą rozliczać składkę zdrowotną podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej PIT), podatnicy podatku liniowego, ryczałtowcy i płacący kartę podatkową? Jak trzeba będzie ustalać dochód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy pracownik jest zaszczepiony - projekt poselski

Szczepienia na COVID-19 pracowników. Do Sejmu trafi poselski projekt ustawy pozwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko COVID-19 – poinformował 17 listopada 2021 r. PAP poseł Czesław Hoc (PiS). Dodał, że będzie to projekt grupy posłów PiS.

VAT a dropshipping w modelu pośrednictwa - miejsce opodatkowania

VAT a dropshipping w modelu pośrednictwa - miejsce opodatkowania. Wraz z rozwojem globalnego handlu, prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze e-commerce stanowi coraz bardziej opłacalne rozwiązanie dla przedsiębiorców. Podmioty wchodzące na ten rynek często zawierają relacje handlowe z kontrahentami z spoza Unii Europejskiej, najczęściej Chin. Warto przy tym wiedzieć jak taki transgraniczny handel jest kwalifikowany na gruncie ustawy o VAT.

Zaliczki na poczet zysku komplementariusza - opodatkowanie

Zaliczki na poczet zysku komplementariusza - opodatkowanie. Sądy administracyjne wydają pierwsze wyroki dotyczące zasad opodatkowania spółek komandytowych po zmianach od 1 stycznia 2021 r. Potwierdzają, że od wypłacanych komplementariuszom zaliczek na poczet zysku Spółka nie musi potrącać podatku w trakcie roku.

Zwolnienie z VAT 2022 - limit obrotu

Zwolnienie z VAT 2022 - limit. Od 26.01.2010 r. prowadzę działalność gospodarczą. W 2020 r. i 2021 r. nie przekroczyłem limitu 200 tys. zł. Usługi, które wykonuję mieszczą się w symbolu PKWIU 71.12.19.0 i 71.20.19.0 bez świadczenia usług doradztwa. Czy od 2022 roku mogę zrezygnować z VAT-u?

Wzrost cen energii - skutki dla firm IT

Wzrost cen energii - skutki dla firm IT. Przyśpieszona cyfryzacja niefortunnie zbiegła się w czasie z transformacją energetyczną, wzrostem cen gazu oraz kosztów emisji CO2. Dla firm oznacza to w długofalowej perspektywie jedno: utrzymanie infrastruktury IT będzie coraz droższe, a długo odkładane inwestycje w zieloną energię staną się niezbędne.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w PIT przy usługach finansowych

Obowiązek podatkowy w PIT - usługi finansowe. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie usług finansowych? Za wystawione polisy ubezpieczeniowe, które zawarte były od 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r., firma zewnętrzna wystawiła notę 31.05.2021 r., natomiast agent otrzymał przelew za polisy 01.06.2021 r.

Opinia o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła - zmiany od 2022 roku

Zmiany przewidziane w ramach rządowego programu zmian legislacyjnych „Polski Ład” obejmą również od 2022 roku instytucję opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła.

Ustawa o rachunkowości - zmiany od 2022 roku

Ustawa o rachunkowości - zmiany od 2022 roku. 15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta dotyczy ustawy o rachunkowości a także ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Wprowadzane tą ustawą zmiany dostosowują przepisy prawa z zakresu sprawozdawczości oraz rewizji finansowej do nowych możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój technologii.

Wykup certyfikatów inwestycyjnych przez spółkę - skutki w PIT

Wykup certyfikatów inwestycyjnych przez spółkę niemającą osobowości prawnej. Kto powinien zapłacić podatek dochodowy: wspólnik czy spółka?

E-faktury – nowelizacja ustawy o VAT podpisana

E-faktury. 15 listopada 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza do polskiego systemu podatkowego przepisy normujące zasady funkcjonowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Czym jest należyta staranność w podatku u źródła (WHT)?

Należyta staranność w podatku u źródła (WHT). Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia „dochowanie należytej staranności”. Z pomocą przychodzi orzecznictwo WSA, a także projekcie objaśnień podatkowych w sprawie zasad poboru podatku u źródła z dnia 19 czerwca 2019 r. opracowane przez resort finansów.

Opodatkowanie silosów podatkiem od nieruchomości

Opodatkowanie silosów. Obiekt budowlany będący budowlą może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek - orzekł NSA.

Podatkowy Polski Ład od 2022 roku - Prezydent RP podpisał ustawę

Podatkowy Polski Ład od 2022 roku. W dniu 16 listopada 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Jest to główna ustawa podatkowa tzw. Polskiego Ładu.

Taksa notarialna a VAT - Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Ministra Finansów

Taksa notarialna a VAT. 15 listopada 2021 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów z pytaniami, czy jego resort otrzymywał skargi związane ze sposobem ujmowania podatku VAT w taksie notarialnej, oraz czy Minister rozważa konieczność podjęcia działań (np. wydania interpretacji ogólnej) w zakresie sposobu rozliczania podatku VAT przez notariuszy. Zdaniem Rzecznika praktyka doliczania przez notariuszy podatku od towarów i usług do taksy notarialnej budzi uzasadnione wątpliwości i trudno ją uznać za prawidłową. Natomiast Prezes Krajowej Rady Notarialnej uważa, że praktyka poboru przez notariuszy wynagrodzenia według stawek określonych przez Ministra Sprawiedliwości i doliczania VAT do tak obliczanego wynagrodzenia, trwa nieprzerwanie od 28 lat i nie była kwestionowana przez organy podatkowe, ani organy nadzoru nad notariuszami. Zaś Ministerstwo Finansów od lat konsekwentnie potwierdza, że nie można doliczać VAT do taksy notarialnej i równie konsekwentnie nie podejmuje w tym zakresie działań kontrolnych.

Ulga na robotyzację od 2022 roku - zasady

Ulga na robotyzację. Ulga na robotyzację będzie funkcjonować na kształt znanej już ulgi na badania i rozwój - informuje Ministerstwo Finansów. Nie wyklucza, że okres jej obowiązywania może zostać w przyszłości wydłużony, jeśli rozwiązanie okaże się atrakcyjną zachętą do inwestycji.

Ryczałt ewidencjonowany 2022 - nowy wzór ewidencji przychodów

Ryczałt ewidencjonowany 2022 - nowy wzór ewidencji przychodów. Minister Finansów przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które prowadzą podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nowe rozporządzenie i nowy wzór ewidencji przychodów stały się konieczne z uwagi na zmiany (np. nowe stawki ryczałtu), które od 2022 roku wprowadzi do ryczałtu ewidencjonowanego podatkowa ustawa tzw. Polskiego Ładu.