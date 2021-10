Samochód sportowy w kosztach podatkowych

Samochody w firmie mogą być wykorzystywane w różny sposób, począwszy od użytku mieszanego na cele prywatne i działalności gospodarczej, kończąc na wykorzystaniu jedynie w ramach działalności gospodarczej. W jednej z ostatnich spraw, gdzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał pozytywną interpretację, przedmiotem zapytania była możliwość zakwalifikowania wydatków poniesionych na wytworzenie samochodu wyścigowego w postaci odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków związanych z jego eksploatacją do kosztów podatkowych (interpretacja indywidualna z dnia 11 czerwca 2021 r. nr 0112-KDIL2-2.4011.335.2021.3.MB).

Samochód w firmie

Podatnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu PIT oraz VAT, świadczący usługi marketingowe i reklamowe, postanowił w ramach działalności zbudować samochód wyścigowy, który wykorzystywałby do świadczenia usług reklamowo-marketingowych, polegających na sprzedaży powierzchni reklamowej na samochodzie oraz strojach kierowców uczestniczących w wyścigach. Sprzedaż usług odbywać się będzie na podstawie umów, a świadczenia reklamowe będą dodatkowo upowszechniane w telewizji, prasie, internecie w związku z wydarzeniem, jakim są wyścigi samochodowe.

Co istotne, samochód nie będzie podlegał rejestracji i homologacji. Będzie przeznaczony jedynie do użytku na torach wyścigowych. Dodatkowo we wniosku podatnik wskazał, że samochód będzie zaklasyfikowany do środków trwałych, a wartość początkowa na potrzeby amortyzacji zostanie określona jako koszt nabycia zużytych rzeczowych składników majątku, usług obcych, wynagrodzenia za pracę oraz innych wydatków kwalifikowanych do wartości początkowej.

W szczególności podatnik zaznaczył we wniosku, że pojazd nie będzie samochodem osobowym w rozumieniu przepisów o CIT, w związku z czym nie powinien podlegać ograniczeniom wynikającym z ustawy o PIT.

Samochód sportowy w kosztach

Podatnik w związku z takim stanem faktycznym zadał pytania w zakresie kwalifikacji kosztów amortyzacji opisanego pojazdu oraz wydatków eksploatacyjnych do kosztów uzyskania przychodu. W ocenie wnioskodawcy odpowiedź powinna być pozytywna, tj. podatnik ma prawo do zaliczenia całości odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków eksploatacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

W ocenie Dyrektora KIS stanowisko podatnika jest prawidłowe. Organ podatkowy wskazał na warunki kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów, tj. sytuacje dotyczące wydatku spełniającego łącznie poniższe kryteria:

został poniesiony przez podatnika,

poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,

poniesiony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

jest definitywny (rzeczywisty) i wartość wydatku nie zostanie zwrócona w jakiejkolwiek formie,

został właściwie udokumentowany,

nie znajduje się w kosztach nieuznawanych za koszty podatkowe.

W przypadku przychodów z działalności gospodarczej kosztami ich uzyskania są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Bardzo istotnym warunkiem zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu jest wykazanie, na podstawie dokumentów i innych dowodów, związku przyczynowego między wydatkiem a przychodem, który powinien być obiektywny i nie może wynikać z działań sprzecznych z prawem czy wcześniejszych zaniedbań.

Mając na uwadze powyższe, organ podatkowy uznał, że w przedmiotowej sprawie występuje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem na wytworzenie pojazdu a osiąganiem przychodów ze świadczenia usług marketingowo-reklamowych. Ponadto wytworzony pojazd nie jest samochodem osobowym w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Tym samym, w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. W konsekwencji podatnik wydatki na wytworzenie pojazdu oraz wydatki eksploatacyjne będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Podobne wnioski wynikają z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 28 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Kr 731/19, gdzie WSA uchylił niekorzystną dla podatnika interpretację podatkową z uwagi na nieuzasadnione kreowanie przez organ podatkowy rzeczywistości, w oderwaniu od opisu przedstawionego przez podatnika.

Powyższe stanowisko zarówno organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych jest bardzo korzystne dla podatników. W wielu przypadkach oznaczać ono będzie możliwość realizacji hobby w ramach działalności gospodarczej, jeżeli hobby połączy się z działalnością marketingowo-reklamową. Samochód wyścigowy jest więc tylko symbolem. I tak długo, jak będzie istniał związek przyczynowo-skutkowy, podatnik może, zamiast samochodu, wytworzyć żaglówkę do startu w regatach, samolot do pokazów lotniczych, motorówkę do wyścigów motorowych itd.