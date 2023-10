Rodzinny PIT może wejść w życie. Od trzeciego dziecka rodzina już nie będzie płaciła podatku

Rodzinny PIT to propozycja podatkowa partii PSL i Polski 2050 (Trzecia Droga). Teraz staje się bardzo możliwe, że zostanie wprowadzony w życie. Na czym polega wspólne rozliczenie PIT rodziców z dziećmi i kto może skorzystać na tym rozwiązaniu najwięcej?

Nowy system rozliczania PIT proponowany przez PSL i Polskę 2050 (Trzecią Drogę) pozwoliłby na wspólne rozliczenie PIT rodziców z dziećmi. W praktyce oznaczałoby to, że rodziny wielodzietne będą mogły rozłożyć cały dochód, niezależnie od jego wysokości, na wszystkie dzieci. Wkrótce zapewne poznamy więcej szczegółów tego rozwiązania i być może wejdzie ono w życie w czasie nowej kadencji parlamentu.

Rodzinny PIT - na czym polega to rozwiązanie?

Wspólne rozliczenie rodziny (rodzinny PIT) to pomysł wzorowany na wspólnym rozliczaniu się współmałżonków. W przypadku całej rodziny do limitu drugiego progu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych wliczane byłyby dzieci i ich dochody. To powodowałoby, że rodziny zapłaciłyby mniej podatku PIT.

Nowa regulacja miałaby objąć także osoby, które nie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej w przypadku jednego dziecka i zarabiają powyżej limitu przychodu 56 tys. lub 112 tys. zł rocznie – w zależności od tego, czy rodzic sam wychowuje dziecko i czy pozostaje w związku małżeńskim.

Mechanizm wspólnego rozliczenia podatkowego rodzin wprowadzony został m.in. we Francji. Na tym też przykładzie bazuje propozycja Trzeciej Drogi, co podkreślają jej liderzy w wypowiedziach medialnych.

Wspólny PIT: im więcej dzieci, tym mniej podatku

"Rodzinny PIT, to jest wspólne rozliczanie dzieci wraz z rodzicami. Dziś tylko małżonkowie mogą się wspólnie rozliczać, przez to mają niższy podatek. Jak doliczymy do tego jedno, drugie, trzecie dziecko, to ten podatek z każdym dzieckiem jest niższy" - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, jeden z liderów Trzeciej Drogi.

Polityk wskazał, że pomysł PIT-u rodzinnego jest jedną z ważniejszych propozycji jego ugrupowania. "Tak naprawdę rodziny wielodzietne, rodziny 3+, które mają kartę rodziny wielodzietnej, będą zwolnione z podatku dochodowego" – wyjaśniał propozycję Kosiniak-Kamysz.

Wprowadzenie nowego rozwiązania, jak podkreśla Trzecia Drga, ma być jednym ze sposobów zwiększenia dzietności w Polsce.

Rodzinny PIT a świadczenie 500 plus

"Propozycja rodzinnego PIT-u nie wyklucza kontynuacji programu socjalnego, jakim jest 500 plus, czy jego waloryzacja na 800 plus" - tak mówił jeszcze przed wyborami prezes PSL i jeden z liderów Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL wskazał również, że jednym z postulatów Trzeciej Drogi jest to, że świadczenie 500 plus powinno przysługiwać osobom pracującym, tak dla pracujących Polaków, jak i pracujących tych, którzy przyjechali zza wschodniej granicy.

Obecnie czekamy na wyłonienie rządu po wyborach parlamentarnych. Z dużym prawdopodobieństwem Trzecia Droga będzie miała swój udział w nowych rozdaniu. Czy ostatecznie uda się wprowadzi to rozwiązanie w życie, czas pokaże.