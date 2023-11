Zwrot kosztów używania prywatnego samochodu elektrycznego w podróży służbowej. Szefa KAS zmienił interpretację

Jak rozliczyć zwrot kosztów używania prywatnego samochodu elektrycznego w podróży służbowej - interpretacja zmieniająca Szefa KAS.

Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora KIS i uznał, że otrzymywany przez pracownika zwrot kosztów używania prywatnego samochodu elektrycznego w podróży służbowej jest w całości zwolniony z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof. Nie jest on ograniczony limitem wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zmiana stanowiska oznacza, że pracodawcy dokonujący takich zwrotów nie powinni w ogóle pobierać z tego tytułu zaliczki na PIT.

Prywatne samochody elektryczne w podróży służbowej a zwrot kosztów

Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej wystąpił pracodawca, którego pracownicy odbywają podróże służbowe, w trakcie których wykorzystują prywatne samochody osobowe. W związku z tym, że cześć pracowników zaczęła wykorzystywać w takich podróżach prywatne samochody elektryczne, pracodawca zdecydował się dokonywać zwrotu kosztów ich używania według stawki przewidzianej dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3, to jest 0,8358 zł za 1 km przebiegu (od 17 stycznia 2023 r. stawka ta wynosi 1,15 zł). Stawka ta wynika z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zdaniem pracodawca, kwota zwracana w tej wysokości mogła korzystać ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof. Odmiennego zdania był Dyrektor KIS. Uznał on, że z uwagi na to, że pojemność skokowa silnika w samochodzie elektrycznym wynosi 0, to zastosowanie powinna znaleźć stawka z ww. rozporządzenia przewidziana dla samochodów osobowych o pojemności silnika do 900cm3, czyli 0,5214 zł za 1 km przebiegu (od 17 stycznia 2023 r. stawka ta wynosi 0,89 zł). Tylko taka kwota mogła korzystać ze zwolnienia z PIT.

Brak regulacji wprost odnoszących się do pojazdów elektrycznych. Szefa KAS zmienia interpretację wydaną przez Dyrektora KIS

Zdaniem Szefa KAS, aby właściwie zastosować zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof, należy w pierwszej kolejności ustalić maksymalną kwotę zwrotu w oparciu o poprawnie zastosowaną stawkę za jeden kilometr przebiegu. Może to zrobić tylko Minister Infrastruktury w porozumieniu z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej. Szef Kas podkreślił, że w obecnym stanie prawnym, tj.:

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

brak jest regulacji wprost odnoszących się do pojazdów elektrycznych, czy pojazdów napędzanych wodorem, o których mowa w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Szef KAS podkreślił również, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stoi na stanowisku, że przepisy rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (analogicznie do zwrotu kosztów używania pojazdów do celów służbowych) nie dotyczą samochodów elektrycznych. Tożsame stanowisko, tylko w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zajęło Ministerstwo Infrastruktury, stwierdzając, że rozporządzenie to nie obejmuje swoim zakresem samochodów osobowych o napędzie elektrycznym.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Szefa KAS w przypadku zwrotu kosztów przejazdu z tytułu odbycia podróży służbowej prywatnym samochodem osobowym o napędzie elektrycznym nie ma zastosowania limit w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Tym samym, w przypadku gdy na wniosek pracownika pracodawca wyraził zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej prywatnym samochodem osobowym o napędzie elektrycznym, otrzymany przez pracownika zwrot kosztów przejazdu w całości korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof (nie jest ograniczony limitem).

Źródło: Zmiana interpretacji indywidualnej wydana przez Szefa KAS 26 października 2023 r., sygn. DOP3.8222.4.2022.CNRU – opubl. 3 listopada 2023 r. na www.podatki.gov.pl

Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor „MONITORA księgowego”