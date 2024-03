Kto może rozliczyć się za pomocą formularza PIT-37?

Dla kogo przeznaczona jest deklaracja PIT-37? Jak ją wypełnić? Do kiedy w 2024 roku należy złożyć deklarację w urzędzie skarbowym? Sprawdź!

PIT-37, czyli zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej starty, to jeden z rodzajów formularzy podatkowych używanych w Polsce do rozliczenia się z dochodów osiąganych przez osoby fizyczne. Większość pracujących Polaków będzie musiała skorzystać z PIT-37 podczas rozliczania swoich podatków. Jakie informacje należy zawrzeć w PIT-37? Jak prawidłowo go wypełnić, aby uniknąć problemów? Sprawdź!

Dla kogo przeznaczona jest deklaracja PIT-37?

PIT-37 to najczęściej wypełniany formularz podatkowy, który dotyczy większości obywateli. PIT-37 przeznaczony jest szczególnie dla tych osób, które uzyskały dochody za pośrednictwem płatnika, w tym z umowy o pracę, umów cywilno-prawnych oraz dla tych podatników, którzy pobierają świadczenia emerytalne czy renty, podlegające opodatkowaniu.

PIT-37 przeznaczony jest również dla osób, które otrzymują dochody m.in. z tytułu:

umowy akwizycyjnej,

świadczeń przedemerytalnych,

dotacji finansowych z ubezpieczenia społecznego,

stypendiów,

praw autorskich i praw majątkowych,

świadczeń płaconych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub z Funduszu Pracy,

przynależności do rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Deklaracja ta dotyczy jednocześnie podatników, którzy nie odliczają minimalnego podatku dochodowego, nie zmniejszają dochodów o braki finansowe oraz nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej czy działów produkcji rolnej, które są opodatkowane na zasadach ogólnych.

PIT-37 dotyczy też osób fizycznych, które nie doliczają dochodów małoletnich dzieci. Jeżeli chcemy je doliczyć, musimy złożyć PIT-36, podobnie jak wówczas, gdy uzyskujemy przychód z tytułu działalności gospodarczej, który rozliczamy na ogólnych zasadach (skala podatkowa).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pamiętajmy, że deklaracja ta dotyczy wyłączenie przychodów opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej 12% i 32%. W innych przypadkach będziemy się rozliczać poprzez inne formularze PIT.

Ponadto, jeżeli poza przychodami opodatkowanymi według skali uzyskamy również np. przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będziemy musieli złożyć dwie różne deklaracje.

Na jakiej podstawie wypełnia się PIT-37?

Zeznanie podatkowe PIT-37 powinno być wypełnione na podstawie kilku dokumentów. W zależności od źródła osiąganych przychodów mogą to być takie dokumenty jak:

PIT-11 - wykazywane są w nim np. dochody z pracy, umów o dzieło, umów zlecenia czy praw autorskich,

wykazywane są w nim np. dochody z pracy, umów o dzieło, umów zlecenia czy praw autorskich, PIT-40A/11A - zawiera on takie informacje jak dochody z emerytur, rent czy zasiłków, które rozlicza organ rentowy,

- zawiera on takie informacje jak dochody z emerytur, rent czy zasiłków, które rozlicza organ rentowy, PIT-R - wykazuje się w nim informacje o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych.

W zeznaniu rocznym PIT-37 możesz dodatkowo uwzględnić PIT/D, w którym widnieje informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych oraz PIT/O, w którym odliczysz inne ulgi, w tym ulgę na dzieci, przekazane darowizny czy ulgę internetową.

wypełnianie deklaracji PIT fot. materiały prasowe

Rozliczenie PIT-37 - jak się przygotować?

Rozliczenie PIT-37 może wydawać się skomplikowane, ale podatnicy rozliczający się w danym roku podatkowym za pomocą tego formularza, mogą się wcześniej odpowiednio przygotować, wykonując kilka kroków. Jakich? Przede wszystkim:

Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty - pamiętaj, że zanim zaczniesz uzupełniać formularz PIT, musisz upewnić się, że posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty na temat osiągniętych przychodów. Przygotuj więc PIT-11 oraz informacje o przychodzie z zeszłorocznego rozliczenia PIT. Zbierz również dokumenty związane z odliczaniem kosztów uzyskania przychodu i ulg podatkowych.

- pamiętaj, że zanim zaczniesz uzupełniać formularz PIT, musisz upewnić się, że posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty na temat osiągniętych przychodów. Przygotuj więc PIT-11 oraz informacje o przychodzie z zeszłorocznego rozliczenia PIT. Zbierz również dokumenty związane z odliczaniem kosztów uzyskania przychodu i ulg podatkowych. Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulg i odliczeń - sprawdź, czy kwalifikujesz się do jakiejkolwiek ulgi podatkowej lub odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Dotyczyć to może na przykład ulgi na dzieci, ulg dla studentów, odliczeń z tytułu opieki nad osobami niepełnosprawnymi i innych.

- sprawdź, czy kwalifikujesz się do jakiejkolwiek ulgi podatkowej lub odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Dotyczyć to może na przykład ulgi na dzieci, ulg dla studentów, odliczeń z tytułu opieki nad osobami niepełnosprawnymi i innych. Wybierz organizację pożytku publicznego - wybór takiej organizacji pozwoli na świadome wsparcie inicjatyw, które są nam bliskie. Wystarczy znaleźć numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć. Wpisując odpowiednie dane w deklaracji PIT, możemy oddać jej 1,5% z kwoty podatku do zapłaty.

wybór takiej organizacji pozwoli na świadome wsparcie inicjatyw, które są nam bliskie. Wystarczy znaleźć numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć. Wpisując odpowiednie dane w deklaracji PIT, możemy oddać jej 1,5% z kwoty podatku do zapłaty. Wybierz sposób rozliczenia podatku - formularze PIT możesz rozliczyć w wersji papierowej lub skorzystać z programu PIT 2023/2024, który znajdziesz na: https://www.podatnik.info/program-do-pit/pit-37. Ta druga opcja będzie zdecydowanie wygodniejsza.

formularze PIT możesz rozliczyć w wersji papierowej lub skorzystać z programu PIT 2023/2024, który znajdziesz na: https://www.podatnik.info/program-do-pit/pit-37. Ta druga opcja będzie zdecydowanie wygodniejsza. Zestaw dochody - zsumuj swoje dochody z różnych źródeł. Tę sumę będzie trzeba wpisać w odpowiednie rubryki w zeznaniu podatkowym PIT-37.

- zsumuj swoje dochody z różnych źródeł. Tę sumę będzie trzeba wpisać w odpowiednie rubryki w zeznaniu podatkowym PIT-37. Wypełnij formularz - wypełnij formularz PIT-37. Staraj się uważnie wypełnić wszystkie rubryki, unikając błędów. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skonsultuj się z ekspertem.

wypełnij formularz PIT-37. Staraj się uważnie wypełnić wszystkie rubryki, unikając błędów. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skonsultuj się z ekspertem. Wyślij deklarację - po wypełnieniu deklaracji PIT-37, sprawdź, czy wszystkie dane są poprawne. Następnie podpisz i wyślij deklarację.

Poprawne wypełnienie deklaracji PIT-37

W celu uniknięcia błędów podczas rozliczania deklaracji PIT-37 warto skorzystać z programu do rozliczania deklaracji. Wybierz program PIT 2023/2024, jaki oferuje podatnik.info. Program ten wspiera podatnika na każdym etapie składania deklaracji podatkowej. Jest on kompatybilny z systemem e-Deklaracje przygotowanym przez Ministerstwo Finansów i został sprawdzony przez ekspertów. Zawiera najbardziej aktualną bazę formularzy PIT.

Ponadto na podstawie wcześniej wprowadzonych danych, program sam oblicza należny podatek dochodowy. Jedyne, o czym musisz pamiętać, do bezbłędne uzupełnienie pozycji z danymi osobowymi oraz poprawne wprowadzenie informacji z formularza zeznania podatkowego PIT-11.

Więcej o programie PIT 2023/2024 przeczytasz na: https://www.podatnik.info/. Program wspiera użytkownika w każdym roku przygotowania deklaracji podatkowej!

Do kiedy należy złożyć deklarację PIT-37 w urzędzie skarbowym?

Płatnik ma obowiązek przekazać nam PIT-11 do końca lutego 2024 r. Niemniej, od 2023 roku płatnik musi przesłać PIT-11 do urzędu skarbowego dużo wcześniej, bo do końca stycznia 2024 roku. Jeżeli więc nie dostaniemy w tym czasie formularza, skontaktujmy się z działem księgowości w swojej firmie. To niezwykle istotne, bo nawet w przypadku, gdy nie dostaniemy druku PIT-11 od pracodawcy w odpowiednim terminie, to nadal na nas spoczywa obowiązek terminowego rozliczenia PIT-37. Natomiast, jeśli jesteśmy już w posiadaniu wszystkich potrzebnych nam do rozliczenia druków, czas na złożenie deklaracji do odpowiedniego urzędu skarbowego mamy do 30 kwietnia 2024 roku.

Najlepiej jednak wysłać zeznanie podatkowe PIT-37 jak najwcześniej. Dzięki temu istnieje możliwość, że wcześniej otrzymamy zwrot podatku z tytułu pobranych zaliczek!

używanie specjalnego programu do celów podatkowych fot. materiały prasowe

Podatek dochodowy a szereg ulg podatkowych

Zeznania podatkowe PIT-37 można wypełniać m.in. indywidualnie, wraz z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Zanim jednak przystąpimy do wypełniania formularza, warto upewnić się, czy przysługują nam odliczenia i ulgi podatkowe, w tym np. ulga budowlana, rehabilitacyjna, z tytułu przekazywanych darowizn, za internet czy zwrot z tytułu ulgi na dzieci. Takie ulgi powinny być wykazane przez podatnika we wspomnianych załącznikach PIT/D i PIT/O.

Osoby, które samotnie wychowują dzieci

Poprzez osobę samotnie wychowującą dziecko, rozumie się opiekuna prawnego dziecka lub jednego z jego rodziców biologicznych albo przysposabiających. Może być to więc osoba niezamężna, po rozwodzie, wdowa lub wdowiec, osoba w separacji lub osoba, która pozostaje w związku małżeńskim, jednak drugi małżonek jest pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Ponadto należy spełniać jeszcze kilka dodatkowych warunków. Ulga przysługuje nam w przypadku małoletniego lub osoby do 25 roku życia, która się uczy i nie wykazała w danym roku podatkowych żadnych dochodów, które podlegają opodatkowaniu. Ulga przysługuje też na dziecko, na które pobieramy zasiłek, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Wówczas ulga ta dotyczy dzieci niezależnie od ich wieku.

Osoba samotnie wychowująca dziecko musi być rezydentem podatkowym w Polsce, jednak od tej zasady istnieją pewne wyjątki. Ponadto musi ona złożyć wniosek o rozliczenie dochodów jako osoba samotnie wychowująca dziecko, przez co rozumie się zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w zeznaniu PIT-37, w sekcji dotyczącej wyboru sposobu opodatkowania.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Zeznanie podatkowe PIT-37 można też składać wraz z małżonkiem. Często takie rozwiązanie bywa korzystniejsze niż rozliczanie się osobno. Niemniej, małżonkowie muszą być w małżeństwie przynajmniej przez cały rok podatkowy i przez cały rok podatkowy musi między nimi istnieć wspólnota majątkowa. Wskazana preferencja podatkowa dotyczy małżeństw, w których żadne z małżonków nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym czy ryczałtem ewidencjonowanym. Przed złożeniem deklaracji trzeba wziąć pod uwagę także standardowe kryteria związane z rozliczaniem podatku w Polsce.

e-pit, wypełnianie deklaracji przez internet fot. materiały prasowe