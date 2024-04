Nowe zwolnienia z PIT za 2023 r. Jeszcze tydzień na złożenie zeznania albo korekty [Rzut na taśmę rządu]

Skorzystają osoby, które otrzymały możliwość kupna laptopów na preferencyjnych warunkach. Przede wszystkim nauczyciele. Nie muszą płacić podatku od bonu 2500 zł na komputer. Podobnie rodzice uczniów IV klas, którzy otrzymali darmowe komputery dla swoich dzieci.

Rząd Premiera M. Morawiecki. min. P. Czarnek i min. J. Cieszyński pilotując projekt darmowych komputerów dla uczniów i dofinansowania 2500 zł dla nauczycieli zapomnieli o zwolnieniu z podatku PIT dla beneficjentów tych świadczeń.

Błąd ten koryguje obecny minister finansów.

Dz.U. 2024 poz. 608

Rozporządzenie @MF_gov_PL z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu otrzymania komputerów przenośnych …https://t.co/7nQtlLvowM pic.twitter.com/q6pZozGmjk April 22, 2024

Zaniechanie poboru podatku - w praktyce zwolnienie z podatku PIT

MF zwalnia laptopy dla uczniów i nauczycieli z podatku PIT. W przypadku nauczycieli chodzi o równowartość bonu 2500 zł, który otrzymują nauczyciele. Mogą dołożyć do bonu np. 3000 zł i kupić laptop za 5500 zł.

Warto zwrócić uwagę, że MF nie wprowadza nowego zwolnienia w drodze nowelizacji ustawy, ale wydaje rozporządzenie z czasowym i incydentalnym zwolnieniem z PIT. Podstawa zwolnienia to art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 i 2760). Przepis pozwala Ministrowi Finansów na wydawanie rozporządzeń wprowadzających zaniechanie poboru podatku PIT (nie jest to zwolnienie z PIT bo to może wprowadzić tylko ustawa).

Minister Finansów zarządził:

1) zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskanych z tytułu otrzymanych na własność przez osoby fizyczne świadczeń w postaci komputerów przenośnych typu laptop, oraz

2) bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych

- w ramach wsparcia, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369).

Podstawa prawna dla zwolnienia

Rozporządzenie MF z 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu otrzymania komputerów przenośnych typu laptop albo bonów na ich zakup

WAŻNE! Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 2 sierpnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.