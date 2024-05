ZUS pobrał 4000 zł od wdowy. 20 680,00 zł udziału w emeryturze zmarłego [Mąż nie skorzystał z emerytury]

ZUS pobierając 4000 zł od wypłaty gwarantowanej po śmierci jej męża wykonał prawidłowo przepisy podatkowe. ZUS jest tu tylko pośrednikiem między wdową a fiskusem.

Coraz więcej osób wie o tym, że po śmierci emeryta jest w niektórych przypadkach możliwość otrzymania wypłaty z części nie wykorzystanej przez zmarłego emerytury. Przysługuje osobie upoważnionej (np. wdowie), a źródłem wypłaty jest subkonto. Osoby te jednak często nie wiedzą, że muszą zapłacić wysoki PIT zabierający 1/5 wypłaty dla wdowy.

Autopromocja

O instytucji udziału wdowy Infor.pl poleca artykuł (link poniżej). Omawiamy w nim najnowszy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wdowy, której ZUS nie chciał wypłacić udziału w niewykorzystanej emeryturze jej zmarłego męża. Wdowa wygrała:

Wyrok SN: Zmarły nie skorzystał z emerytury. Trzy lata. Wdowa ma gwarantowaną wypłatę z emerytury

ZUS: Wdowa dostała 20.679,40 zł. Udział w emeryturze zmarłego. Zapłaciła prawie 4000 zł podatku

Podatek PIT wynosi wdowy aż 19%. Od 20 680,00 zł to aż 3929,2 zł. 1/5 wartości wypłaty dla wdowy.

UWAGA! Nie stosuje się tu podatku od spadków i darowizn.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jesteśmy przyzwyczajeni do podatku PIT 12%. Ta obniżona przez poprzedni rząd stawka podatku dotyczy jednak skali podatkowej i naszych dochodów np. pracy. Wdowa otrzymująca wypłatę gwarantowaną jako udział w emeryturze zmarłego męża nie płaco podatku PIT według skali podatkowej. Jest to PIT zryczałtowany.

Ma dwie cechy:

1) wysoka stawka 19% oraz

2) koszty zryczałtowane (w praktyce wynoszą 0 zł).

Podstawą prawną jest: art. 30a ust. 1 pkt 12 ustawy o PIT. Przepis stanowi:

Przykład jak ZUS pobiera podatek od wdowy [mąż nie wykorzystał emerytury]

ZUS wypłacił spadkobiercom 20 679,40 zł ("wypłata gwarantowana"). Są to zwrócone składki zgromadzane przez zmarłego w OFE. Każdy ze spadkobierców otrzymał po 6.893,13 zł ("do ręki"). Wartość brutto takiego świadczenia wyniosła 8.510,13 zł - podatek dochodowy to 1617 zł (od każdego z nich).

Przed wypłatą "kwoty gwarantowanej" rozliczono subkonto, na którym były zaewidencjonowane środki. Zastosowano przepisy:

art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53), art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266), art. 25b ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53).

źródło: Interpretacja z dnia 2 lipca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-1.4011.360.2021.4.TR.

ZUS wyjaśnia co to jest wypłata gwarantowana z subkonta ZUS

Wypłata gwarantowana to jednorazowe świadczenie pieniężne, które po spełnieniu kilku warunków może być wypłacone po śmierci osobom uposażonym. Jeśli zmarły miał subkonto w ZUS i nabył prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego (65 lat) albo do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku miał ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej, to mógł za życia wskazać imiennie jedną lub kilka osób jako osoby uposażone, na rzecz których wypłacone będzie po jego śmierci jednorazowe świadczenie pieniężne.