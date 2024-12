Kasowy PIT od 2025 roku. Dla kogo? Jak to działa? Co przedsiębiorcy powinni wiedzieć o nowych przepisach

Od 1 stycznia 2025 r. część przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z nowej metody rozliczania podatku dochodowego. Mowa o metodzie kasowej (tzw. kasowy PIT). Na czym polega ta metoda i jak będą się rozliczać podatnicy, którzy ją wybiorą?

Na czym polega kasowy PIT?

Przedsiębiorca, który skorzysta z kasowego PIT, wszystkie przychody uzyskiwane w prowadzonej działalności gospodarczej będzie wykazywał w momencie uregulowania należności w całości, w części czy w ratach.



Nowo dodany przepis do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 14c ust 2 u.p.d.o.f.) wskazuje także, że w przypadku metody kasowej rozliczania przychodów za datę powstania przychodu uważa się dzień uregulowania należności, nie późniejszy niż dzień:

- upływu 2 lat, licząc od dnia wystawienia faktury, albo

- likwidacji działalności gospodarczej.

REKLAMA

Autopromocja

Ważne Co ważne, w memoriałowej zasadzie rozliczania przychodów otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej usługi czy dostawy towarów jest wyłączone z przychodów do opodatkowania. Przy kasowym rozliczaniu PIT otrzymana zaliczka niesie za sobą obowiązek wykazania jej w przychodach do opodatkowania.

Taka sama zasada obowiązywać będzie również w stosunku do zobowiązań, które znajdą się w kosztach podatkowych dopiero po ich uregulowaniu w całości czy też w części. W takim przypadku będzie obowiązywała zasada potrącania kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym uregulowania zobowiązania.



Kasowy PIT ma charakter fakultatywny. Przedsiębiorca ma prawo, ale nie obowiązek, korzystać z tej formy rozliczania. Przedsiębiorca w jednym roku podatkowym może korzystać z tej formy rozliczania, a w kolejnym już nie. Jeżeli faktura została wystawiona w roku podatkowym, w którym podatnik stosował metodę kasową rozliczania przychodów, a uregulowanie należności nastąpiło w roku podatkowym, w którym podatnik tej metody nie stosuje, do ustalenia daty powstania przychodu wynikającego z tej faktury podatnik przyjmuje zasady ustalania tej daty stosowane w roku podatkowym, w którym faktura została wystawiona (art. 14c ust. 8 u.p.d.o.f.).

Kto będzie mógł skorzystać z metody kasowej?

Beneficjentami kasowego rozliczania PIT będą zarówno przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność gospodarczą, jak także i ci, którzy dopiero noszą się z zamiarem jej założenia, po spełnieniu kilku niżej opisanych warunków. Z kasowej metody rozliczania przychodów nie skorzystają jednak spółki cywilne i spółki jawne.



Z metody kasowej rozliczania przychodów mogą skorzystać przedsiębiorcy, o ile spełniają następujące założenia ustawowe (nowo dodany art. 14c ust. 1 u.p.d.o.f.):



1) działalność gospodarcza jest prowadzona samodzielnie (przedsiębiorca może zatrudniać pracowników),



2) przychody z prowadzonej działalności w roku bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku w przychodach uwzględnia się również przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie przez zmarłego przedsiębiorcę;



3) przedsiębiorca nie może prowadzić ksiąg rachunkowych (jedynie PKPiR lub Ewidencję Przychodów),



4) przedsiębiorca kontynuujący działalność gospodarczą złoży oświadczenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20. lutego roku podatkowego; a w przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia działalności gospodarczej, a jeżeli rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło w grudniu roku podatkowego - w terminie do końca roku podatkowego.

Ważne W przypadku wyboru metody kasowej rozliczania przychodów podatnik jest zobowiązany stosować tę metodę przez cały rok podatkowy. Jeśli, po zakończonym roku podatkowym, przedsiębiorca zdecyduje o rezygnacji z kasowego PIT, zobowiązany będzie złożyć stosowne oświadczenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do dnia 20. lutego roku podatkowego.



Wybór kasowej metody rozliczania przychodów skutkuje również na kolejne lata (oczywiście do czasu rezygnacji), pod warunkiem spełniania warunków powyżej wymienionych.

Z kasowego PIT skorzystają przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie:

według skali podatkowej,

podatkiem liniowym,

zryczałtowanym podatkiem dochodowym,

IP BOX,

Metoda kasowa rozliczania przychodów ma zastosowanie wyłącznie do przychodów, które:

1) wynikają z transakcji między podatnikiem a przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (każda sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, tj. konsumentów, będzie rozliczana na zasadach ogólnych, które obowiązują przed zmianą przepisów) oraz

2) są udokumentowane fakturami wystawionymi w terminach określonych zgodnie z odrębnymi przepisami.



Zgodnie z nowo dodanym art. 14c ust. 5 u.p.d.o.f. metoda kasowa rozliczania przychodów nie ma zastosowania do transakcji pomiędzy przedsiębiorcą a:

1) podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f., przy czym wielkość udziałów i praw, o których mowa w art. 23m ust. 2 pkt 1 lit. a–c, wynosi co najmniej 5%,

2) podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosujących szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązek prowadzenia ewidencji

Przedsiębiorcy, którzy wybiorą kasowy PIT, zobowiązani będą prowadzić ewidencję faktur dokumentujących przychody rozliczane wybraną metodą. Ewidencja taka powinna zawierać:

numer faktury,

datę wystawienia faktury,

kwotę należności wynikającą z faktury,

datę uregulowania należności.

Kasowy PIT daje możliwość przesunięcia w czasie podatku dochodowego od kontrahentów niepłacących w ustalonym terminie. Z pewnością ułatwi to prowadzenie działalności gospodarczej tym firmom, których klienci zwlekają z płatnościami. Jednak kasowy PIT to nie tylko przywileje, ale i dodatkowe obowiązki. W przypadku braku płatności za datę powstania przychodu uważa się dzień uregulowania należności, jednak nie później niż dzień upływu 2 lat, licząc od dnia wystawienia faktury. Po tym czasie podatnik będzie obowiązany rozpoznać przychód, nawet jeżeli w tym czasie nie otrzyma od kontrahenta zapłaty wynikającej z faktury.

Podstawa prawna: Ustawa z 27.09.2024 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Marta Kielar, konsultant ds. podatków, Business Tax Professionals sp. z o.o. sp. k.

Polecamy: Podatki 2025 (komplet)

Polecamy: Kasowy PIT – nowe rozwiązanie dla podatników prowadzących pkpir oraz opodatkowanych ryczałtem (PDF)