Możliwość odliczenia 50 proc. kosztów dla twórców oprogramowania komputerowego

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 sierpnia 2018 r., 0115-KDIT2-1.4011.213.2018.2.MK.

Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność w zakresie tworzenia oprogramowania oraz aplikacji. W ramach projektu, którego celem jest stworzenie nowej technologii do obsługi wirtualnej rzeczywistości (VR), spółka zatrudnia programistów niezbędnych i bezpośrednio zaangażowanych w realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych związanych z projektem. Materialnym efektem prowadzonych prac są pliki źródłowe zawierające napisane przez pracowników kody źródłowe poszczególnych modułów tworzonego systemu VR. Umowy z pracownikami przewidują podział wynagrodzenia na trzy elementy:

- wynagrodzenie z tytułu wykonywania przez pracownika prac programistycznych,

- wynagrodzenie stanowiące honorarium pracownika z tytułu przeniesienia na spółkę majątkowych praw autorskich do wytworzonego w ramach stosunku pracy utworu, w postaci oprogramowania lub rozwiązania informatycznego

- wynagrodzenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykonywania pozostałych obowiązków pracowniczych.

Na tym tle spółka zapytała organ, czy działając w charakterze płatnika uprawniona jest do zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% uzyskanego przychodu z tytułu wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie na spółkę autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych.

Spółka stała na stanowisku, że takie uprawnienie jej przysługuje i wskazała, że praca polegająca na tworzeniu programów komputerowych jest pracą twórczą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, a programy komputerowe stanowią utwory w rozumieniu tej ustawy, utwory wytworzone przez pracowników są przejawem działalności twórczej w zakresie programów komputerowych i spełniają przesłanki do uznania ich za utwory. Spółka uznała też, że osiągnięty przez nich przychód jest bezpośrednio związany z rozporządzaniem przez nich prawami autorskimi do utworów. Ponadto, spółka wskazała, że ocenia każdorazowo, czy wytworzony przez pracownika program komputerowy spełnia warunki do uznania go za utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

Organ przychylił się do stanowiska i uznał, że zgodnie z przepisami ustawy o PIT, koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w wysokości 50% osiągniętego przychodu stosuje się, o ile spełnione są łącznie trzy warunki:

- pracownik jest twórcą w rozumieniu prawa autorskiego i osiągnięty przez niego przychód ze stosunku pracy związany jest bezpośrednio z uzyskaniem wynagrodzenia za rozporządzanie prawami autorskimi,

- efekt pracy wykonanej przez pracownika jest przedmiotem prawa autorskiego

- stosunek prawny łączący pracownika z pracodawcą przewiduje odrębne wynagrodzenie należne pracownikowi za korzystanie przez niego z praw autorskich.

