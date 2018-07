Wydatki poniesione na imprezę integracyjną a koszt uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”.

Mając powyższe na uwadze, należy pamiętać, że zakwalifikowanie określonego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu, ściśle związane jest z istnieniem między tym wydatkiem oraz uzyskanym przychodem racjonalnego związku przyczynowo-skutkowego. Omawiane wydatki nie mogą również znajdować się w katalogu kosztów ustawowo uznanych jako niestanowiących kosztów uzyskania przychodu.

Imprezy integracyjne często poza samą integracją posiadają również cel motywacyjny. Pracodawcy chcąc motywować swoich pracowników do osiągania lepszych efektów – organizują tego typu wydarzenia. Samo pojęcie motywacji kojarzy się ze zwiększoną wydajnością, co z kolei wpływa pozytywnie na wynik finansowy firmy. Jednak samo argumentowanie wydatków poniesionych na imprezę integracyjną jako chęć zmotywowania pracowników może być niewystarczające. W takich sytuacjach należy zadbać o właściwe udokumentowanie celu integracyjno-motywacyjnego. Pomóc mogą np. zdjęcia przedstawionej na wydarzeniu prezentacji lub wystąpienia, dołączone do dokumentacji. Jako dokument posłużyć również może program wydarzenia, jeśli wynika z niego charakter motywacyjny spotkania. Bardzo istotne jest aby zgromadzona dokumentacja potwierdzała, że wydatek, który ponieśliśmy może stanowić koszt w naszej działalności.

Przy czym wydatek poniesiony na imprezę integracyjną, sfinansowany ze środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu (szersze omówienie w: Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 5 marca 2014 r., IPPB5/423-992/13-5/KS).

Kosztem uzyskania przychodu nie będą również wydatki poniesione na zakup alkoholu spożywanego podczas imprezy integracyjnej, czego potwierdzenie znajdujemy w Interpretacji indywidualnej Dyrektora IS w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 r., IPPB5/4510-436/15-2/JC.

Należy pamiętać również, że sytuacja każdego przedsiębiorcy powinna zostać rozpatrywana indywidualnie, dlatego w sytuacji niepewności co do podejmowanych działań w zakresie kalkulacji podatku dochodowego, jak i innych zakresów prowadzonej działalności – mamy prawo wystąpić o interpretację indywidualną.

