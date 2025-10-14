REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » PIT » Koszty » Thermomix w kosztach? To możliwe, ale nie u każdego. Zasady są proste, ale nie każdy, je zna. Prowadzisz działalność gospodarczą? Sprawdź

Thermomix w kosztach? To możliwe, ale nie u każdego. Zasady są proste, ale nie każdy, je zna. Prowadzisz działalność gospodarczą? Sprawdź

14 października 2025, 09:39
[Data aktualizacji 14 października 2025, 09:39]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Thermomix w kosztach? To możliwe, ale nie u każdego. Zasady są proste, ale nie każdy, je zna. Prowadzisz działalność gospodarczą? Sprawdź
Thermomix w kosztach? To możliwe, ale nie u każdego. Zasady są proste, ale nie każdy, je zna. Prowadzisz działalność gospodarczą? Sprawdź
ShutterStock

Czy Thermomix może przyczynić się do uzyskania przez przedsiębiorcę przychodów? Na to pytanie dotyczące rozliczeń podatkowych nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiadomo jednak, jakimi kryteriami należy się kierować dokonując w tym zakresie niezbędnej oceny.

Wydatek musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów

Każdy przedsiębiorca uwzględniający w dokonywanych rozliczeniach podatkowych koszty uzyskania przychodów wie, jak istotne znaczenie ma prawidłowe kwalifikowanie do nich poniesionych wydatków. Często używane w praktyce powiedzenie „to się wrzuci w koszty” ma wydźwięk humorystyczny i jasno wskazuje na to, że nierzadko podatnicy podejmują próby uwzględnienia w nich wydatków, które nie kojarzą się jednoznacznie z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Co jakiś czas w przestrzeni publicznej pojawiają się dyskusje dotyczące konkretnych kategorii kosztów i możliwości uwzględnienia ich w kosztach uzyskania przychodów przedsiębiorcy. Tak było na przykład przez jakiś czas z wydatkami na zakup okularów dla przedsiębiorcy, z zakupem diety pudełkowej, a obecnie jest z kosztem zakupu robota Thermomix. Wraz ze wzrostem popularności tych urządzeń coraz częściej pojawiają się pytania o to, czy koszt ich zakupu można uznać za koszt uzyskania przychodów przedsiębiorcy? Niestety na takie pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zasadą jest, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak z tego wynika, aby konkretny wydatek mógł zostać uznany za taki koszt, muszą być spełnione dwa warunki:
- musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
- nie może być wymieniony w katalogu negatywnym zamieszczonym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Thermomix w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej?

Ani Thermomix, ani inne tego rodzaju urządzenia wielofunkcyjne nie zostały przez ustawodawcę zamieszczone w katalogu negatywnym kosztów. Jest to więc pierwszy krok w kierunku zaliczenia poniesionego na ich zakup wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Pozostaje już tylko wykazać, że wydatek ten został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Łatwo sobie wyobrazić, że w przypadku wielu rodzajów działalności nie będzie to szczególnie trudne. Tak może być na przykład, gdy podatnik prowadzi bar, kawiarnię, a nawet hotel dla zwierząt, czy ich hodowlę, jeśli we własnym zakresie przygotowuje dla zwierząt posiłki. Powiązanie tego rodzaju wydatku z przychodem będzie również stosunkowo łatwe w przypadku influencerów czy blogerów kulinarnych, a także dietetyków. Generalnie bowiem w przypadku tej grupy podatników organy podatkowe bardzo liberalnie podchodzą do zagadnienia kosztów uzyskania przychodów i co do zasady dopuszczają możliwość zaliczania do nich wszelkich wydatków, które wpływają na poprawę wizerunku influencera. A co z pozostałymi podatnikami? Należy pamiętać o tym, że to na nich ciąży obowiązek wykazania, związku pomiędzy poniesionym wydatkiem, a uzyskaniem przychodu. Aby uznać dany wydatek za celowy i racjonalny, muszą więc przedstawić odpowiednie uzasadnienie i zadbać o zgromadzenie stosownej dokumentacji. Osiągnięcie takiego efektu może jednak być utrudnione w przypadku osób, których profil działalności nie wiąże się w żaden sposób z kwestiami kulinarnymi. Trudno będzie wykazać związek tego rodzaju wydatku z uzyskaniem przychodu w przypadku informatyka, który pracuje w ramach B2B we własnym domu. W takich sytuacjach należy się spodziewać, że organy podatkowe uznają poniesiony przez niego wydatek za związany z celami osobistymi.

Podstawa prawna

art. 22, art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
