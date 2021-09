Ulga IP Box: Ewidencja na bieżąco?

Ulga IP Box - mimo że funkcjonuje w polskim systemie podatkowym od 2019 r. to nie cieszy się wśród podatników wielkim zainteresowaniem. Przyczyn tego zjawiska można doszukiwać się w niejasnych uregulowaniach w tymże zakresie. Bowiem samo założenie tej preferencji podatkowej jest niezwykle korzystne z uwagi na możliwość opodatkowania dochodów uzyskanych z wytworzonych/ulepszonych/rozwiniętych kwalifikowanych praw własności intelektualnej w wysokości 5% stawki podatku PIT bądź CIT.

Ulga IP Box

Ministerstwo Finansów opublikowało 16 lipca 2019 r. objaśnienia podatkowe dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX (dalej jako: Objaśnienia podatkowe), w których wreszcie pochylono się nad definicją działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym (tj. wyjaśnieniem składowych tejże działalności, czyli opisano cechy systematyczności, twórczości oraz zwiększenia zasób wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań). Powyższe jest istotne nie tylko z punktu widzenia podatników starających się o skorzystanie z ulgi IP BOX, ale także dla wszystkich zainteresowanych ulgą badawczo-rozwojową. W Objaśnieniach podatkowych można znaleźć przykładowe metody rozliczania IP BOX dla takich praw własności intelektualnej jak: patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, topografia układu scalonego i innych. Przy czym Ministerstwo Finansów w zakresie dochodów powstałych z autorskiego prawa do programu komputerowego rekomenduje sformułowanie zapytania do organu podatkowego. W związku z tym branża IT wciąż nie ma jasnego obrazu, jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z tejże preferencji podatkowej.

IP Box - prowadzenie ewidencji

Przy czym najbardziej problematyczną kwestią wydaje się prowadzenie ewidencji na potrzeby IP BOX, tj. czy należy prowadzić ją na bieżąco czy wystarczającym jest sporządzenie jej na dzień dokonania rozliczenia. Objaśnienia podatkowe dają podatnikom w tymże zakresie niejako swobodę ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dla celów IP BOX. Ministerstwo Finansów w tychże wyjaśnieniach podkreśla, że „dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty tak, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu.” Stąd nie można wywieść konieczności sporządzania takiej ewidencji na bieżąco. Przy czym w Objaśnieniach podatkowych zaprezentowano, jakie dane powinny znaleźć się w takich zestawieniach (m.in. opis projektu, czas rozpoczęcia i zakończenia projektu, wykaz zaangażowanych osób nad danym projektem czy wykaz stworzonych prac w danym projekcie z imiennym przyporządkowaniem do konkretnej osoby wykonującej daną pracę).

Jednak organy podatkowe w dotychczas wydawanych interpretacjach indywidualnych stoją na stanowisku, że ewidencja dla celów IP BOX powinna być prowadzona przez podatników na bieżąco, w przeciwnym razie nie będzie możliwe stosowanie tejże preferencji. Przykładowo w interpretacji indywidualnej DKIS z dnia 30 września 2020 r., Nr 0114-KDIP3-2.4011.446.2020.2.MJ: „W tym miejscu jeszcze raz podkreślić należy, że księgi rachunkowe powinny być prowadzone na bieżąco zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…) Jednocześnie, mając na uwadze okoliczność, że Wnioskodawca w opisanym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym nie może skorzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów, ze względu na nieprowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami art. 30cb ust. 1 ww. ustawy.” Analogiczny pogląd został wyrażony w interpretacji indywidualnej DKIS z dnia 17 lutego 2021 r., Nr 0111-KDIB1-3.4010.387.2020.2.MBD.

Jednocześnie należy wskazać, że krajowe orzecznictwo prezentuje odmienny pogląd od organów podatkowych. Bowiem sądy jednolicie orzekają, że przepisy warunkujące o możliwości zastosowania ulgi IP BOX nie nakładają na podatnika konieczności prowadzenia ewidencji na bieżąco. Stąd można wywieść, że właściwym rozwiązaniem będzie także dokonywanie zapisów w ewidencji dopiero z chwilą rozliczenia ulgi, czyli z chwilą złożenia stosownej deklaracji podatkowej. Ponadto, Sądy podkreślają, że ewidencja musi być prowadzona w sposób należyty, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5% oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu (zob. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2021 r., sygn. akt I SA/Go 79/21 czy wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2020 r., sygn. akt I SA/Wr 1720/20).

Autor: Roksana Basty – Starszy konsultant podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego dr Eweliny Skwierczyńskiej TAX-ES we Wrocławiu.

Podstawa prawna: