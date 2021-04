IP Box - ulga atrakcyjna dla informatyków

Ulga IP Box

Dzięki uldze IP Box można skorzystać z opodatkowania stawką 5 proc. dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

- Ta ulga jest szczególnie atrakcyjna dla programistów i producentów, którzy próbują wymyśleć i wdrożyć nowe rozwiązania - mówi w rozmowie z MarketNews24 Helena Bogdanowska, Senior Associate, Kancelaria Ożóg Tomczykowski.

reklama reklama



Czym są kwalifikowane prawa własności intelektualnej?

Ustawy podatkowe zawierają listę takich praw. I są to patenty, prawa ochronnych na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego. Dotyczy to także praw z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego (dopuszczonych do obrotu), oraz autorskiego prawa do programu komputerowego.

Prawa te powinny zostać wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Wielu informatyków (programistów) rozlicza się tylko poprzez PIT, prowadząc jednoosobowe firmy. Również mogą skorzystać z ulgi IP Box, ponieważ analogiczne przepisy znajdują się w ustawie o podatku dochodowym dla osób fizycznych.

IP Box a prawa do programów komputerowych

Ta ulga wywoływała najwięcej emocji z powodu praw do programów komputerowych. Czy słusznie było to zmartwieniem podatników?

- Jak twierdzi Minister Finansów, w tym zakresie prawo do skorzystania z ulgi IP Box jest dość uznaniowe i dlatego powinno być potwierdzone w interpretacji podatkowej, natomiast uzyskanie takiej interpretacji jest coraz trudniejsze – wyjaśnia H.Bogdanowska z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Nie jest to wymóg ustawowy, a jedynie zalecenie, jednak taka pozytywna interpretacja okaże się bardzo przydatna w przypadku sporu z organem podatkowym.

Kto będzie chciał skorzystać z ulgi, powinien zadbać o poprawne prowadzenie ewidencji, bo ta może być badana przy sprawdzaniu prawa do ulgi IP Box.

Warto pamiętać o uldze, zwłaszcza w kontekście przesunięcia terminu na złożenie deklaracji CIT do końca czerwca bieżącego roku – może to być dobra okazja na dla podatników, którzy nie zdążyli z niej skorzystać.