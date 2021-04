IP BOX – fiskus utrudnia programistom (i nie tylko) korzystanie z niższego podatku

IP Box, programista, interpretacja indywidualna

Żeby mieć pewność co do tej możliwości, większość programistów korzysta z pomocy doradców podatkowych i występuje z wnioskami do dyrektora KIS o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Fiskus jednak coraz częściej (niezgodnie z prawem) przerzuca na wnioskodawcę ciężar rozstrzygnięcia problemów prawno-podatkowych (chociażby w określeniu, czy w danym przypadku występują prawa autorskie), a na zadane w tym zakresie we wniosku pytania unika odpowiedzi (i przerzuca ją na wnioskodawcę właśnie). Ponadto uniknięcie odpowiedzi na takie pytanie ze strony organu będzie najprawdopodobniej związane z odrzuceniem wniosku. Dochodzi więc do sytuacji, że to wnioskodawca musi określić stan prawno-podatkowy, nie zaś organ i w tej sytuacji organ nie wyda interpretacji (nawet "warunkowej"), tylko w ogóle odmówi jej wydania.

reklama reklama



Wg nas nie jest to właściwe podejście, bowiem to KIS powinien taki aspekt rozpatrzyć również wtedy, gdy jest to związane z analizą przepisów innych niż podatkowe.

Takie podejście KIS wg nas narusza art. 14b par. 1 w zw. z art. 14c par. 1 Ordynacji Podatkowej poprzez niepoddanie analizie wszystkich regulacji prawnych mających wpływ na zakres opodatkowania i pozostawienie wniosku zapewne bez rozpatrzenia, gdyby nie udzielić odpowiedzi na wezwanie do uzupełnień. Co istotne, jeżeli pojęcia z przepisów prawa podatkowego odwołują się do innych dziedzin prawa, to norma prawnopodatkowa będzie w tym przypadku zbudowana nie tylko z przepisów ustawy o PIT, ale również np. z ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych. Tym samym wszystkie przepisy tworzące ww. normę powinny być przez KIS brane pod uwagę. Takie podejście KIS w przypadku warunkowej interpretacji (czyli niejednoznacznej) uzależnia ochronę od nierozstrzygniętego przez siebie zagadnienia (tj. odpowiedniego określenia, czy w danym stanie występuje kwalifikowane prawo własności intelektualnej).

Przykładowo NSA w swoim wyroku z 2019/08/01 (II FSK 2743/17) przytoczył postanowienie organu stwierdzające, że "organ interpretacyjny nie może wydać interpretacji na podstawie jakichkolwiek, nieskonkretyzowanych przez wnioskodawcę regulacji prawnych. Zdaniem organu interpretacyjnego, jeżeli wniosek jest w tym względzie niepełny lub niejasny (nieprecyzyjny), wówczas nie daje organowi podstawy do zajęcia stanowiska w indywidualnej interpretacji." A contrario, jeżeli wniosek zawiera wszystkie niezbędne do oceny przez organ informacje (szczegółowy opis stanu faktycznego, podstawę prawną, zadane pytania, czy stanowisko wnioskodawcy), nie może się on uchylać od wydania interpretacji, a ponadto nie powinien również żądać od wnioskodawcy rozstrzygnięcia części z zadanych w tym wniosku pytań, bądź przenosić na wnioskodawcę ciężar określenia jego sytuacji prawno-podatkowej, której rozstrzygnięcie przez organ podatkowy jest kluczowe do wydania interpretacji indywidualnej. Przykładowo zadane pytanie, "czy wytworzone, a także ulepszone przez Wnioskodawcę oprogramowanie komputerowe stanowi utwór, podlegający ochronie w zakresie praw autorskich?" choć nie jest związane wprost z prawem podatkowym, to - jak stwierdzono powyżej - powinno ono być rozpatrzone z uwzględnieniem innych przepisów, szczególnie, jeśli są one wskazane we wniosku.

Wezwania do uzupełnień w zakresie złożonych wniosków dot. IP BOX w terminie 7 dni stały się już normą. O ile przy niewielkiej ilości pytań ze strony organu podatkowego w terminie tym możliwe było udzielenie odpowiedzi, o tyle w przypadku kilkudziesięciu pytań (a tak było np. w zakresie indywidualnej interpretacji podatkowej z 6 kwietnia br. nr 0115-KDIT3.4011.757.2020.3.JG, przed której wydaniem organ zadał aż 39 pytań) terminowe udzielenie odpowiedzi może być niezwykle utrudnione.

3 miesiące na wydanie interpretacji

Utrudnieniem jest również aspekt czasowy. Wraz z tarczą antykryzysową 4.0 zmienione przepisy dały organom podatkowym dodatkowe 3 miesiące na wydanie interpretacji - czyli obecnie proces ten może trwać 6 miesięcy (nie licząc okresu związanego z uzupełnieniem wniosku).

W przypadku sporu z naczelnikiem urzędu skarbowego i po wyczerpaniu środków odwoławczych od wydanej przez niego decyzji w II instancji (tj. u dyrektora izby administracji skarbowej) podatnikom pozostanie tylko droga sądowa w zakresie dochodzenia swoich praw. Wygląda na to, że problem ten może narastać w najbliższej przyszłości i w praktyce doprowadzić do sytuacji, gdzie instytucja interpretacji indywidualnej nie będzie spełniać swojej funkcji, a ulga IP BOX straci na znaczeniu.

Bartosz Gebel

Doradca podatkowy - nr wpisu 13557

Zespół Ergotax