Jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy do zatrudnienia pracownika - zasady w 2025 roku

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Aby otrzymać wyżej wymienioną pomoc należy spełniać tylko trzy warunki: prowadzić działalność gospodarczą, zatrudniać w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej jednego pracownika oraz nie mieć zaległości z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.



W celu otrzymania refundacji należy we wniosku zobowiązać do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wymagany okres zatrudnienia oraz utrzymania utworzonych stanowisk pracy wynosi co najmniej 24 miesiące.



Co należy zrobić? Należy złożyć odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na Twoją siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

REKLAMA

Czy to się opłaca? Powiatowy urząd pracy zwróci koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (przeciętne wynagrodzenie z III kwartale 2024 roku wyniosło 8 161,62 zł). Wystarczy złożyć tylko jeden wniosek, więc warto. Realizacja refundacji następuje po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu kosztów poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia bezrobotnego.

Jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

REKLAMA

Kto otrzyma tę pomoc? Jeżeli jesteś pracodawcą, który zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, a po upływie 12 miesięcy skierowany bezrobotny jest nadal u Ciebie zatrudniony, możesz ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

Co należy zrobić? Wystarczy złożyć wniosek o zawarcie umowy na jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do Powiatowego Urzędu Pracy.

Do wniosku musisz dołączyć oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podobnie jak w przypadku refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, wniosek należy złożyć koniecznie przed zatrudnieniem bezrobotnego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Co zyskuje przedsiębiorca? Powiatowy urząd pracy zwróci koszty składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości do 300% minimalnego wynagrodzenia (w 2025 roku minimalne wynagrodzenie wynosu 4666 złotych brutto). Kwota nie jest mała, a wymagany jest tylko jeden wniosek.

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników do 30 roku życia

Młodzi pracownicy, którzy po studiach chcą wejść na rynek pracy często narzekają na to, że każdy rekruter wymaga doświadczenia, którego oni nie mają. Urząd Pracy zachęca refundacją do zatrudniania młodych ludzi do 30 roku życia.



Pracodawcy zobowiązani są zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną na okres wskazany w umowie, objęty refundacją kosztów oraz do dalszego zatrudniania po upływie tego okresu przez 6 miesięcy. Jeżeli pracodawca rozwiąże umowę o pracę przed tym terminem, zobowiązany jest do zwrotu środków wraz z ustawowymi odsetkami. W przypadku, gdy bezrobotny będzie zatrudniony przez co najmniej połowę zadeklarowanego w umowie czasu (3 miesiące), zwrot przysługuje w wysokości 50% refundacji.



Powiatowe urzędy pracy otrzymują środki i uruchamiają programy, które zachęcają do zatrudniania bezrobotnych. Przynosi to obustronne korzyści: pracodawcy minimalizują koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika, a osoby bezrobotne mają w ten sposób większe szanse na znalezienie zatrudnienia.



Sara Szudzik, Kancelaria Mentzen