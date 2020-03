Podstawa opodatkowania dla IP Box - jak obliczyć?

Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Wysokość dochodu, który będzie podlegał opodatkowaniu preferencyjną stawką 5% liczona jest jako iloczyn:

dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (KPWI) osiągniętego w danym roku podatkowym, i

wskaźnika Nexus.

W celu prawidłowego wyliczenia podstawy opodatkowania preferencyjną stawką podatkową wymagane jest uprzednie obliczenie dochodu z KPWI. Dochodem (stratą) z KPWI jest zgodnie z art. 30ca ust. 7 ustawy PIT obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy PIT dochód (strata) (analogicznie na gruncie ustawy CIT dochód osiągnięty w danym roku podatkowym):

reklama reklama



z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy PIT dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy CIT dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów istotne jest więc, aby uwzględnić koszty również pośrednio związane z KPWI.

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Polecamy: CIT 2020. Komentarz

Jak obliczyć podstawę opodatkowania KPWI?

Precyzyjne określenie wielkości przychodów, np. z przeniesienia prawa autorskiego do programu komputerowego czy komercjalizacji opatentowanego wynalazku, jest możliwe na podstawie wystawionych faktur sprzedażowych w korespondencji z postanowieniami zawieranych umów.

Problematyczna może się natomiast okazać sytuacja, w której w ramach działalności gospodarczej wytwarzane jest oprogramowanie, z którego dochód kwalifikuje się do objęcia ulgą IP Box, oraz czynności „utrzymaniowe”, które do ulgi się nie kwalifikują. W takim przypadku trudno jest przypisać konkretną kwotę kosztów pośrednich (np. Internet, telefon, leasing samochodu) do tych dwóch kategorii przychodów.

Dalszy ciąg artykułu o obliczaniu podstawy opodatkowania dla IP Box

Łukasz Boszko, Senior Konsultant

Grant Thornton