Definicja prac B+R na potrzeby IP Box dla programistów

Definicja badań naukowych oraz prac rozwojowych

Definicje badań naukowych, jak również prac rozwojowych zostały zawarte w słowniczku ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT), tj. art. 5a pkt 39 i 40 i odwołują się stricte do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jeżeli chodzi o definicję badań naukowych, rozumie się przez nią:

a) badania podstawowe, tj. prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b) badania aplikacyjne, tj. prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Należy również wspomnieć, że głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych.

Kategoria prac

Prace wykonywane przez programistów należy przypisać bardziej do kategorii prac rozwojowych niż do badań naukowych w świetle powyższych definicji, co nie oznacza, że nie mogą spełniać obu tych definicji w sposób łączny. W świetle Zaleceń dotyczących pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności B+R 2015 Frascati, jako przykładowe działania, mające charakter działalności badawczo-rozwojowej OECD podaje:

tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków;

projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach;

działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania w oparciu o proces reorganizacji systemu lub sieci;

tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki;

tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń.

Badania naukowe, jak i prace rozwojowe muszą więc spełniać 3 podstawowe kryteria tj.:

twórczości;

zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

systematyczności.

Jak stwierdził Minister Finansów w objaśnieniach z dnia 15 lipca 2019 r. „spełnienie kryterium „systematyczności” danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona, ani też od istnienia planu, co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalność w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. Nie ma również wymogu ciągłego lub długotrwałego prowadzenia działalności przez podatnika, by uznać daną działalność za działalność spełniającą kryterium systematyczności, albo też by podatnik musiał planować tego rodzaju działalność na przyszłość. Podobnie, nie ma wymogu, aby podatnik otworzył działalność na przykład na okres trzech miesięcy lub nawet jednego miesiąca lub jednego tygodnia lub jednego dnia w celu przeprowadzenia określonego projektu badawczo-rozwojowego”.

Oznacza to, że podatnik może prowadzić działalność gospodarczą w ramach, której realizuje prace B+R nawet przez 1 dzień, gdyż już w ciągu 1 dnia roboczego może określić projekt oraz harmonogram prac B+R, które zostaną zrealizowane na zasadach w nich określonych.

Sprzeczne stanowiska Dyrektora KIS oraz Ministra Finansów

Jak stwierdził w interpretacji 0113-KDIPT2-3.4011.167.2019.3.PR. z dnia 28 maja 2019 r. Dyrektor KIS, nie można obejmować ulgą B+R incydentalnych działań podatnika. Podobne stanowisko przyjął Dyrektor KIS w interpretacji 0115-KDIT3.4011.202.2019.2.MR z dnia 8 lipca 2019 r., który stwierdził, iż tu cytat: ”ulgą nie zostaną zatem objęte incydentalne działania Spółki, ale bieżące działania podejmowane w ramach prac badawczo-rozwojowych”.

Dlaczego definicja prac B+R jest tak ważna?

Prowadzenie prac B+R jest niezbędnym elementem do skorzystania z IP Box, gdyż jest to preferencja podatkowa będąca naturalną kontynuacją ulgi badawczo-rozwojowej. W przypadku, gdy nie zidentyfikujemy prac badawczo-rozwojowych, nie możemy skorzystać z IP Box.

Oznacza to, iż nieprawidłowe zidentyfikowanie przez podatnika prac badawczo-rozwojowych może stać się w przyszłości zarzewiem konfliktów na linii podatnik – fiskus.

Podsumowanie

Podejście Ministerstwa Finansów w zakresie definicji prac B+R w stosunku do IP Box wydaje się być bardzo liberalne dla podatników. Można wręcz powiedzieć, iż Minister Finansów poprzez wyjaśnienia z 15 lipca 2019 r. „zachęca” podatników do wdrażania IP Boxa, co przekłada się również na rozumienie definicji prac B+R, a tym samym może wpłynąć na wyższą popularność wdrożeń ulg badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorców.