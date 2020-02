Programista może skorzystać z ulgi IP Box

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 października 2019 r., 0113-KDIPT2-3.4011.453.2019.2.IS.

Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie tworzenia programów komputerowych. Podatnik podpisał kontrakt ze spółką kapitałową, w ramach którego zobowiązał się m.in. do usprawnienia istniejących algorytmów, zaprojektowania i zaimplementowania nowych oraz testowania nowych rozwiązań programowych. Wynikiem pracy podatnika był tylko i wyłącznie kod źródłowy programy komputerowego. Spółka zobowiązała się do wypłacenia podatnikowi wynagrodzenia za wszelkie prawa do wytworzonej przez niego własności intelektualnej. Płaca uzależniona była od czasu, jaki podatnik poświęcił na współpracę ze spółką. Oprogramowanie zostało wytworzone przez podatnika w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Następnie – zgodnie z umową – podatnik przeniósł prawa do wykonanych utworów na spółkę.

Na tym tle podatnik zwrócił się z wnioskiem o interpretację, w którym zapytał, czy może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej IP BOX według sławki 5%, w szczególności dla części ewidencjonowanych czynności, które stanowią działalność badawczo-rozwojową spełniającą definicję zawartą w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT.

Podatnik wskazał, że wytworzone przez niego oprogramowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Skoro więc powstało w ramach działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustawy o CIT, to tym samym podatnik może opodatkować je preferencyjną stawką podatkową.

Organ w całości uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Wskazał, że działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w ustawie o CIT i powinna być rozumiana jako działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe, które są podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Jest to więc działalność, której ma na celu wytworzenie nowych, oryginalnych, niekiedy także unikatowych rozwiązań. Co więcej, musi być ona prowadzona według określonego systemu, w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. Zdaniem organu, działalność podatnika spełnia kryteria działalności badawczo-rozwojowej. Wytworzenie oprogramowania jest działalnością o charakterze twórczym, która obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i programowania.

Organ podkreślił, że podatnik może skorzystać z ulgi IP BOX do dochodów uzyskanych z tytułu należności lub opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, a także dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Warunkiem koniecznym jest spełnienie wymogu prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej bezpośrednio z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Oprogramowanie może zostać uznane za kwalifikowane prawo własności intelektualnej, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem praw badawczo-rozwojowych. A skoro tak, to dochód, który podatnik uzyskał z tytułu wytworzonego w ramach działalności badawczo-rozwojowej oprogramowania stanowi dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu ustawy o PIT. W konsekwencji, podatnik może opodatkować taki dochód na preferencyjnych zasadach według stawki 5%.

