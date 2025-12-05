REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » List do władzy w sprawie KSeF w 2026 r. Prof. Modzelewski: Dajcie podatnikom możliwość rezygnacji z obowiązku stosowania KSeF przy wystawianiu i odbieraniu faktur

List do władzy w sprawie KSeF w 2026 r. Prof. Modzelewski: Dajcie podatnikom możliwość rezygnacji z obowiązku stosowania KSeF przy wystawianiu i odbieraniu faktur

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 grudnia 2025, 13:53
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
VAT, podatek od towarów i usług, value added tax
List do władzy w sprawie KSeF w 2026 r. Prof. W. Modzelewski: Dajcie podatnikom możliwość rezygnacji z obowiązku stosowania KSeF przy wystawianiu i odbieraniu faktur VAT
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Profesor Witold Modzelewski apeluje do Ministra Finansów i Gospodarki oraz całego rządu, aby w roku 2026 dać wszystkim wystawcom i adresatom faktur VAT możliwość rezygnacji z obowiązku wystawiania i otrzymywania faktur przy pomocy KSeF.

Listy do władzy

Od dawna, bo już ponad trzydzieści lat, zdarza mi się pisać do organów władzy sygnalizując istotne problemy dla interesu publicznego. Listy te dotyczą głównie problematyki prawnopodatkowej oraz innych danin publicznych. Ale nie tylko. Na część z nich otrzymywałem formalną odpowiedź, lecz nie to jest najważniejsze: w wielu przypadkach po moim liście miała miejsce taka czy inna reakcja władzy, zwłaszcza o charakterze legislacyjnym, która dotyczyła poruszanych w tych listach problemów. Nie chcę ani przez chwilę przeceniać znaczenia moich pism: ważne jest to, że władza dostrzegła istotność poruszanych problemów.

REKLAMA

REKLAMA

Trudny rok fiskalny 2026

Chyba przyszła pora na kolejny list, bo dzieje się źle, a może być jeszcze gorzej. Wiemy, że rok 2026 będzie w finansach publicznych wyjątkowo trudny. Spada (od czterech lat!) efektywność fiskalna systemu podatkowego, w tym zwłaszcza podatku od towarów i usług, który jest najważniejszym i wciąż niezastąpionym źródłem dochodów budżetowych.

Co prawda można było wiele naprawić w tym podatku, ale przez kilka lat oczekiwano cudów, które miały przynieść jakieś „instrumenty informatyczne” (np. tzw. jotpeki). Od początku było jednak wiadomo, że jest to zawracanie głowy: w latach 2021-2025 zwroty w tym podatku ostro poszybowały w górę do nieznanych w historii wielkości (o prawie drugie tyle, osiągając poziom niewiele niższy od połowy wpływów). Trzeba szybko wycofać się z błędnych rozwiązań, co już nieoficjalnie zapowiedziano, ale przede wszystkim nie należy wprowadzać nowych zmian, które są szkodliwe i obniżają trwale efektywność fiskalną wszystkich podatków.

Obowiązkowy KSeF trwale zdewastuje cały system fakturowania. Jest podstawa prawna odroczenia

Wiemy, że do tych pomysłów należy tzw. KSeF, który trwale zdewastuje cały system fakturowania, nie tylko dla potrzeb podatkowych, ale również całej gospodarki, bo ona „stoi fakturą VAT”. Do rozpoczęcia tej katastrofy zostały już mniej niż dwa miesiące. Jeżeli brak jest odwagi aby wycofać się z tego błędu, to należy go odroczyć i rozłożyć w czasie. Jest ku temu podstawa prawna w postaci rozporządzenia Ministra Finansów, które może wprowadzić wyłączenia z tego obowiązku. Dziś już dobrze wiadomo, że nawet duże podmioty, które muszą zacząć wystawiać te faktury z dniem 1 lutego 2026 r., nie będą gotowe do tej operacji. Dla milionów podatników, którzy mieliby to zacząć robić od 1 kwietnia 2026 r. jest to zadanie całkowicie nierealne. Twórcy tego systemu mają kłopoty z rozwiązaniem technicznych problemów „obsługi” tego systemu: co innego piszą w projektowanych przepisach (dotąd ich nie podpisano), a co innego w jakichś „podręcznikach”, które nie mają znaczenia prawnego i już zapowiedziano, że będą zmienione. Wiele podmiotów deklaruje, że oczekuje od dostawców (usługodawców) fakturowania w dotychczasowych postaciach (papierowych lub elektronicznych) przez cały przyszły rok; dotyczy to zwłaszcza podmiotów nie będących podatnikami oraz kontrahentów zagranicznych.

Problem odroczenia tych pomysłów nie powinien być traktowany politycznie, bo przepisy te były uchwalone jeszcze za „pisowskiej władzy” w 2023 roku i obecna koalicja nie powinna za nie umierać. Przypomnę, że w tym samym czasie podrzucono również do Sejmu ustawę, która likwidowała… kontrole podatkowe jako takie, co powinno dać wiele do myślenia. O działaniach destrukcyjnych dotyczących systemu podatkowego wiemy już bardzo dużo od czasu naszego wuniowstąpienia: ale te pomysły nie przyszły z Brukseli – to nasza rodzima twórczość.

REKLAMA

Polecamy: Komplet PODATKI 2026

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 Polecamy: Wszystko o KSeF 2026 – poradniki, szkolenia, webinary

Postulat wprowadzenia możliwości rezygnacji z KSeF

Nie muszę się o to martwić, ale polityczne koszty tej katastrofy dla obozu rządzącego są trudne do przecenienia, a wybory coraz bliżej. Dlatego też jeszcze raz apeluję: w roku 2026 trzeba dać wszystkim wystawcom i adresatom faktur VAT możliwość rezygnacji z obowiązku wystawiania i otrzymywania faktur przy pomocy KSeF. Nie należy dezorganizować działań podatników, które są jedynym wyjściem z obecnego kryzysu.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych

Zobacz również:

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Rozliczenie kryptowalut za 2025 r. Najczęstsze błędy, które mogą kosztować Cię fortunę
05 gru 2025

Inwestujesz w kryptowaluty, handlujesz na giełdach albo płacisz nimi za usługi? Uwaga – nawet jeśli nie osiągnąłeś zysku, możesz mieć obowiązek złożenia PIT-38. Polskie przepisy dotyczące walut wirtualnych są precyzyjne, ale pełne pułapek: niewłaściwe udokumentowanie kosztów, błędne ustalenie dochodu czy brak rejestracji działalności mogą skończyć się karami i wysokimi dopłatami podatkowymi. Sprawdź, jak bezpiecznie rozliczyć krypto w 2025 r. i uniknąć kosztownych błędów przed skarbówką.
KSeF w ogniu krytyki. ZPP ostrzega przed ryzykiem dla firm i żąda odsunięcia terminu wdrożenia
05 gru 2025

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców alarmuje, że wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur w obecnym kształcie może poważnie zagrozić działalności wielu firm, szczególnie tych z sektora MŚP. Choć organizacja popiera cyfryzację rozliczeń podatkowych, wskazuje na liczne ryzyka techniczne, organizacyjne oraz naruszenia ochrony danych. ZPP domaga się przesunięcia terminu wdrożenia KSeF i dopracowania systemu, zanim stanie się on obowiązkowy.
KSeF wchodzi w życie w 2026 r. Przewodnik dla przedsiębiorców i księgowych
04 gru 2025

Od 2026 r. przedsiębiorcy będą zobowiązani do wystawiania i odbierania faktur w KSeF. Wdrożenie systemu wymaga dostosowania procedur oraz przeszkolenia osób odpowiedzialnych za rozliczenia. Właściwe przygotowanie ułatwiają kursy online Krajowej Izby Księgowych, które krok po kroku wyjaśniają zasady pracy w KSeF. W artykule omawiamy, czym jest KSeF, co się zmieni i jaki kurs wybrać.
Rok 2026 r.: w KSeF pojawią się dokumenty, które będą udawać faktury VAT, czyli „faktury widmo”
04 gru 2025

Dla części czytelników tytuł niniejszego artykułu może być szokujący, ale problem ten sygnalizują co bardziej dociekliwi księgowi. Idzie o co najmniej dwa masowe zdarzenia, które będą mieć miejsce w 2026 roku i latach następnych – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

REKLAMA

Fundacje rodzinne w Polsce: stabilizacja podatkowa, czy dalsza niepewność po wecie Prezydenta? Jakie zasady opodatkowania w 2026 roku?
04 gru 2025

Weto Prezydenta RP do nowelizacji przepisów podatkowych dotyczących fundacji rodzinnych wywołało falę dyskusji w środowisku doradców. Brak zmian oznacza, że w 2026 roku fundacje rodzinne będą podlegać dotychczasowym zasadom opodatkowania. Czy taka decyzja zapewni wyczekiwaną stabilność, czy wręcz przeciwnie – pogłębi niepewność prawną wokół kluczowego instrumentu sukcesyjnego?
KAS wprowadza generowanie tokenów w KSeF 2.0 – ważne terminy, ostrzeżenia i zmiany dla przedsiębiorców
04 gru 2025

Krajowa Administracja Skarbowa zapowiada nową funkcjonalność w Module Certyfikatów i Uprawnień, która pozwoli przedsiębiorcom generować tokeny potrzebne do uwierzytelniania w KSeF 2.0. KAS wskazuje kluczowe terminy, różnice między tokenami KSeF 1.0 i 2.0 oraz ostrzega przed cyberoszustami wyłudzającymi dane.
Koniec roku podatkowego 2025 w księgowości: najważniejsze obowiązki i terminy
04 gru 2025

Koniec roku podatkowego to dla przedsiębiorców moment podsumowań i analizy wyników finansowych. Zanim jednak przyjdzie czas na wyciąganie wniosków, należy zmierzyć się z corocznymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Choć formalnie rok podatkowy dla prowadzących jednoosobową działalność pokrywa się z rokiem kalendarzowym, już teraz warto przygotować się do jego zamknięcia i uporządkować sprawy księgowe oraz podatkowe.
SKwP: Księgowi i biura rachunkowe nie odpowiadają za wdrożenie i stosowanie KSeF w firmach, ani za prawidłowe wystawianie i odbieranie e-faktur
04 gru 2025

W piśmie z 1 grudnia 2025 r. do Ministra Finansów i Gospodarki, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dr hab. Stanisław Hońko zaapelował, aby oficjalne przekazy Ministerstwa Finansów i KAS promujące KSeF zawierały jasny komunikat, że podatnicy, a nie księgowi i biura rachunkowe, są odpowiedzialni za wdrożenie i funkcjonowanie KSeF. Zdaniem SKwP, księgowi ani biura rachunkowe nie odpowiadają w szczególności za prawidłowe wystawianie i odbieranie faktur elektronicznych, ani błędy systemów informatycznych KAS. Prezes SKwP wskazał również na brak wszystkich niezbędnych przepisów i niemożność pełnego przetestowania systemów informatycznych.

REKLAMA

List do władzy w sprawie KSeF w 2026 r. Prof. Modzelewski: Dajcie podatnikom możliwość rezygnacji z obowiązku stosowania KSeF przy wystawianiu i odbieraniu faktur
05 gru 2025

Profesor Witold Modzelewski apeluje do Ministra Finansów i Gospodarki oraz całego rządu, aby w roku 2026 dać wszystkim wystawcom i adresatom faktur VAT możliwość rezygnacji z obowiązku wystawiania i otrzymywania faktur przy pomocy KSeF.
KSeF sprawdzi tylko techniczną poprawność faktury VAT. Merytoryczna weryfikacja faktur kosztowych obowiązkiem podatnika i księgowego
04 gru 2025

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to rewolucja – uporządkowany format, centralizacja danych i automatyzacja obiegu dokumentów bez wątpienia usprawniają pracę. Jednak jedna rzecz pozostaje niezmienna – odpowiedzialność za prawidłowość faktur i ich wpływ na rozliczenia podatkowe. Dlatego należy mieć na uwadze, że KSeF nie zwalnia z czujności w zakresie weryfikacji zdarzeń gospodarczych udokumentowanych za jego pośrednictwem.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA