Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF w ogniu krytyki. ZPP ostrzega przed ryzykiem dla firm i żąda odsunięcia terminu wdrożenia

KSeF w ogniu krytyki. ZPP ostrzega przed ryzykiem dla firm i żąda odsunięcia terminu wdrożenia

05 grudnia 2025, 12:20
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ksef faktury
INFOR

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców alarmuje, że wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur w obecnym kształcie może poważnie zagrozić działalności wielu firm, szczególnie tych z sektora MŚP. Choć organizacja popiera cyfryzację rozliczeń podatkowych, wskazuje na liczne ryzyka techniczne, organizacyjne oraz naruszenia ochrony danych. ZPP domaga się przesunięcia terminu wdrożenia KSeF i dopracowania systemu, zanim stanie się on obowiązkowy.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) popiera cyfryzację rozliczeń podatkowych, ale ostrzega, że obecny kształt Krajowego Systemu e-Faktur może uderzyć w polskie firmy, zwłaszcza sektor MŚP. Organizacja podkreśla, że wdrożenie tak kluczowego rozwiązania „powinno odbywać się w sposób odpowiedzialny, stabilny oraz uwzględniający realne możliwości przedsiębiorców, zwłaszcza tych z sektora MŚP”. ZPP apeluje o przesunięcie obowiązku korzystania z KSeF do czasu pełnego usunięcia ryzyk technicznych, organizacyjnych i prawnych.

Brak stabilnej specyfikacji, awarie, koszty i ryzyko RODO. Przedsiębiorcy wskazują problemy KSeF

ZPP, przytaczając uwagi zgłaszane przez przedsiębiorców, wskazuje na szereg istotnych zagrożeń związanych z obecną wersją systemu. W ocenie organizacji, nadal istnieją poważne luki techniczne i organizacyjne. Wśród głównych problemów wymieniono „brak finalnej i stabilnej specyfikacji technicznej, wynikający z konieczności przebudowy systemu po audycie bezpieczeństwa”. Kolejnym problemem jest „ryzyko częstych awarii i brak procedur zapewniających ciągłość pracy, co w praktyce wymusi na firmach stały monitoring i dodatkowe zaangażowanie kadrowe”.

Duże obawy budzą także koszty dostosowania się do nowego obowiązku. ZPP podkreśla, że „nieadekwatne i wysokie koszty dostosowania obecnych lub kupno nowych systemów księgowych będzie szczególnie dotkliwe dla małych przedsiębiorców”. Dodatkowym ryzykiem jest niepewność prawna dotycząca ochrony danych i prywatności. Wśród zagrożeń wymieniono „ryzyko braku przestrzegania norm RODO, w tym ryzyko nieuprawnionego wystawienia faktury na firmę bez jej wiedzy”.

Kary nawet do 100% VAT. Sankcje bez gwarancji stabilnego działania systemu KSeF

ZPP szczególnie krytycznie ocenia katalog sankcji mających wejść w życie od 2027 roku, zgodnie z art. 106ni ustawy o VAT. Organizacja wskazuje, że kary będą wyjątkowo dotkliwe i nieadekwatne do ryzyk związanych z działaniem Krajowego Systemu e-Faktur. Jak podkreśla, przewidziane sankcje obejmują m.in. „do 100% kwoty podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej w KSeF” oraz „do 18,7% wartości brutto faktury, jeżeli dokument nie zawiera VAT (np. stawka 0%)”.

Karami mają zostać objęte również opóźnienia w przesyłaniu faktur offline oraz korzystanie z dokumentu, który formalnie nie zostanie uznany za fakturę ustrukturyzowaną. ZPP ostrzega, że przy braku gwarancji stabilności systemu takie przepisy „przenoszą odpowiedzialność za błędy systemowe państwa na przedsiębiorców”. W ocenie organizacji, obecny model wdrażania KSeF może realnie zagrozić ciągłości działalności wielu firm.

ZPP apeluje do rządu: przesunąć wdrożenie KSeF i dopracować system

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jednoznacznie postuluje odsunięcie terminu wprowadzenia obowiązkowego KSeF i dopracowanie systemu przed jego uruchomieniem. Postulat obejmuje m.in. konieczność, aby „finalna specyfikacja została opublikowana z odpowiednim wyprzedzeniem” oraz by system przeszedł pełne testy bezpieczeństwa i wydajności. ZPP domaga się także opracowania skutecznych procedur działania w przypadku awarii, doprecyzowania kwestii „zakresu odpowiedzialności i sankcji do realnych możliwości przedsiębiorców”.

Organizacja podkreśla, że cyfryzacja rozliczeń powinna wspierać polską gospodarkę, a nie narażać ją na destabilizację. W swoim stanowisku ZPP „deklaruje dalszą gotowość do współpracy nad takim modelem KSeF, który będzie jednocześnie efektywny dla administracji i bezpieczny dla przedsiębiorców”.

Źródło: INFOR
Inwestujesz w kryptowaluty, handlujesz na giełdach albo płacisz nimi za usługi? Uwaga – nawet jeśli nie osiągnąłeś zysku, możesz mieć obowiązek złożenia PIT-38. Polskie przepisy dotyczące walut wirtualnych są precyzyjne, ale pełne pułapek: niewłaściwe udokumentowanie kosztów, błędne ustalenie dochodu czy brak rejestracji działalności mogą skończyć się karami i wysokimi dopłatami podatkowymi. Sprawdź, jak bezpiecznie rozliczyć krypto w 2025 r. i uniknąć kosztownych błędów przed skarbówką.
