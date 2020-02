Opodatkowanie dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej

Przepisy dotyczące tej ulgi IP Box weszły w życie 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw1 (dalej: „ustawa zmieniająca”). Późno, bo dopiero 15 lipca 2019 r. ukazały się, opublikowane przez Ministerstwo Finansów, wyjaśnienia podatkowe na temat stosowania tej preferencji. Niezależnie jednak od obszernych wyjaśnień resortu, związanych zwłaszcza z warunkami uznania prawa własności intelektualnej za kwalifikowane IP (ang. qualified intellectual property), podatnicy powinni przestrzegać przepisów zawartych w powyższej ustawie, w tym zapisów dotyczących ewidencji tego prawa w księgach rachunkowych.

Dochody generowane przez prawa własności intelektualnej

W dniu 20 grudnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Istotą prowadzonej przez podatnika jednoosobowej działalności gospodarczej jest świadczenie usług związanych z oprogramowaniem2 , wśród których znajduje się projektowanie oraz wykonanie platform informatycznych potrzebnych do przetwarzania masywnych zbiorów danych, a także przebudowa już istniejących platform. W ocenie wnioskodawcy cechą wytworzonego przez niego oprogramowania jest dzieło charakteryzujące się dużą niepowtarzalnością, przy czym oprogramowanie to podlega prawu autorskiemu w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych3 (dalej: p.a.), zaś w ramach rozwoju, przebudowy i ulepszania platform podatnik przeprowadza określone eksperymenty, badania, których celem jest dobór technologii, aby rozwiązać problemy techniczne.

W swoim wniosku o interpretację podatnik zadał cztery pytania:

1) czy dochody uzyskiwane z ww. działalności podlegają 5% stawce opodatkowania zgodnie z art. 30ca ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych4 (dalej: u.p.d.o.f.),

2) czy wydatki w związku z korzystaniem z infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej i usług chmurowych są kosztami kwalifikowanymi, określonymi współczynnikiem „a” we wzorze do obliczania wskaźnika, zamieszczonym w art. 30ca ust. 4 u.p.d.o.f.5 ,

3) czy wydatki na usługi telekomunikacyjne stanowią ww. koszty, a także

4) czy takimi właśnie kosztami są wydatki dotyczące utrzymania i amortyzacji samochodu używanego do świadczenia usług? W ocenie wnioskodawcy jego dochód uzyskiwany w ramach działalności gospodarczej powinien być uznany za kwalifikowany.

Istota i opodatkowanie kwalifikowanych IP

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 30ca ust. 1 u.p.d.of. podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych IP wynosi 5% podstawy opodatkowania, zaś jednym z tych praw jest (ust. 2 pkt 8) autorskie prawo do programu komputerowego – podlegające ochronie prawnej (tak jak inne wymienione prawa w tym katalogu enumeratywnym) na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest RP, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest UE, którego przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach działalności badawczo-rozwojowej.

Z kolei Ministerstwo Finansów zwróciło w swoich wyjaśnieniach szczególną uwagę na takie cechy IP Box jak to, że działalność badawczo-rozwojowa (mająca charakter systematyczny, czyli metodyczny, uporządkowany i zaplanowany) powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy do tworzenia nowych, zmienionych lub usprawnionych produktów, procesów lub usług (także w formie nowych technologii); wytworzenie przedmiotu ochrony oznacza wykreowanie nowego kwalifikowanego IP od podstaw (odnosi się to do najbardziej oczywistej sytuacji, w której dotychczas dane kwalifikowane IP w ogóle nie istniało i podatnik wytworzył je w ramach działalności badawczo-rozwojowej), zaś rozwinięcie lub ulepszenie przedmiotu ochrony oznacza w szczególności rozbudowanie, poszerzenie zakresu funkcjonalnego albo użyteczności już istniejącego kwalifikowanego IP; podstawą przyznania ochrony prawnej dla programu komputerowego jest fakt, że stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wyrażania.

Wnioskodawca interpretacji poinformował w uzupełnieniu swojego wniosku, iż jego usługi spełniają powyższe przesłanki – m.in., że platformy internetowe są projektowane, wytwarzane, dogłębnie przebudowywane, rozwijane lub ulepszane; jego działania są zgodne z definicją działalności badawczo-rozwojowej ujętą w art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f., przy czym ma ona charakter systematyczny; wytwarzanie, dogłębne przebudowanie, rozwijanie lub ulepszanie oprogramowania stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze; utworzone oprogramowanie podlega ochronie zgodnie z art. 74 p.a.6 .

Ewidencja kwalifikowanych praw własności intelektualnej

W uzupełnieniu wniosku podatnik poinformował, że aktualnie nie prowadzi ewidencji odrębnej od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, będzie ona prowadzona w sposób wymagany w art. 30cb ust. 1 u.p.d.o.f. Należy w związku z tym przypomnieć, że w myśl tego przepisu podatnicy są m.in. obowiązani do wyodrębnienia każdego kwalifikowanego IP w księgach rachunkowych; prowadzenia ich w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane IP; wyodrębnienia kosztów podanych w art. 30ca ust. 4, przypadających na każde kwalifikowane IP, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu; dokonywania zapisów w tych księgach w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

W konkluzji omawianej tu interpretacji Dyrektor KAS stwierdził zatem, że z uwagi na niespełnienie jednej z przesłanek uprawniających do preferencyjnej stawki opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a mianowicie nieprowadzenie odrębnej ewidencji od początku działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym IP, stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Sławomir Wach

Artykuł pochodzi z Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn wydawanego przez Russell Bedford

________________________________________________

1 Dz.U. 2018 poz. 2193

2 Nr 62.01 według Polskiej Klasyfikacji Działalności

3 T.j. Dz.U. 2019 poz. 1231

4 Tj. Dz.U. 2019 poz. 1387 ze zm. Wnioskodawca w tym przypadku przekazuje usługobiorcy, wg oddzielnej umowy, prawa majątkowe dotyczące wytworzonego oprogramowania, przy czym w wynagrodzeniu uwzględnione jest prawo do korzystania z własności intelektualnej objętej prawem autorskim

5 Współczynnik „a” oznacza w tym wzorze koszty faktycznie poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP

6 T.j. Dz.U. 2019 poz. 1231